Εντοπισμός 207 κιλών κάνναβης στο τελωνείο του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Συναγερμός σήμανε στις αρχές του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» μετά τον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν 207 κιλά κάνναβης σε μία αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων, η οποία βρίσκεται εντός του τελωνείου του αεροδρομίου. Το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από την περαιτέρω διακίνηση αυτής της ποσότητας εκτιμάται ότι θα προσέγγιζε το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Η επιχείρηση των διωκτικών αρχών

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό των ναρκωτικών ουσιών πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών. Η δράση αυτή έλαβε χώρα σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος». Οι διωκτικές αρχές κινητοποιήθηκαν έπειτα από αξιοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών που είχαν περιέλθει σε γνώση τους.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο υπηρεσιών αποδείχθηκε καθοριστική για την αποκάλυψη της παράνομης μεταφοράς. Ο έλεγχος που διενεργήθηκε ήταν λεπτομερής και οδήγησε στον εντοπισμό των κρυμμένων ουσιών. Οι αρχές του αεροδρομίου τέθηκαν σε εγρήγορση από την πρώτη στιγμή που προέκυψαν οι σχετικές πληροφορίες, οδηγώντας στην επιτυχή έκβαση της επιχείρησης.

Η ποσότητα και η εκτιμώμενη αξία

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αρμόδιες υπηρεσίες εντόπισαν συνολικά 48 χαρτοκιβώτια. Αυτά τα χαρτοκιβώτια ήταν τοποθετημένα σε δύο παλέτες, οι οποίες βρίσκονταν στην αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων του τελωνείου. Το περιεχόμενο των κιβωτίων ήταν ακατέργαστη κάνναβη.

Η συνολική ποσότητα της ακατέργαστης κάνναβης που βρέθηκε ανέρχεται σε 207 κιλά και 466 γραμμάρια. Το οικονομικό όφελος που θα προέκυπτε από την περαιτέρω διακίνηση αυτής της μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών στην αγορά εκτιμάται ότι θα έφτανε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Η αξία αυτή υπογραμμίζει το μέγεθος της παράνομης δραστηριότητας που αποτράπηκε.

Η διαδρομή και η παραπλάνηση

Από την έρευνα που διεξήχθη, διακριβώθηκε ότι οι δύο παλέτες με τα ναρκωτικά φέρεται να είχαν μεταφερθεί αεροπορικώς. Η προέλευση των παλετών ήταν η Ταϊλάνδη, γεγονός που υποδεικνύει μια διεθνή αλυσίδα διακίνησης ναρκωτικών. Η μεταφορά έγινε μέσω αεροπορικής οδού, χρησιμοποιώντας το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ως σημείο εισόδου.

Σύμφωνα με τα συνοδευτικά έγγραφα που βρέθηκαν μαζί με τις παλέτες, το δηλωθέν εμπόρευμα αφορούσε ενδύματα. Πρόκειται για μια κοινή μέθοδο παραπλάνησης που χρησιμοποιείται από κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, προκειμένου να αποκρύψουν το πραγματικό περιεχόμενο των αποστολών τους από τις τελωνειακές αρχές. Η ψευδής δήλωση των εμπορευμάτων είχε ως στόχο να διευκολύνει την ανεμπόδιστη διέλευση των ναρκωτικών.

Συνεργασία υπηρεσιών για την καταπολέμηση της διακίνησης

Η επιτυχία του εντοπισμού αυτών των 207 κιλών κάνναβης οφείλεται στην αποτελεσματική συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών. Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, σε συντονισμό με το Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», λειτούργησαν μεθοδικά. Η αξιοποίηση των πληροφοριών ήταν το κλειδί για την έναρξη της επιχείρησης.

Ο εντοπισμός των ναρκωτικών σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων στο τελωνείο του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης. Η δράση των αρχών αναδεικνύει τη συνεχή προσπάθεια για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και την προστασία της κοινωνίας από τις ναρκωτικές ουσίες.

Με πληροφορίες από: Newsit