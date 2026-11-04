Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ολοκληρώθηκαν οι τοξικολογικές εξετάσεις, αναμένονται απαντήσεις

Ολοκληρώθηκαν οι τοξικολογικές εξετάσεις που αφορούν τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη. Το πόρισμα των εξετάσεων αναμένεται να παραδοθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών μέχρι την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου. Οι ιατροδικαστές προσδοκούν να λάβουν απαντήσεις στο κρίσιμο ερώτημα σχετικά με το τι προκάλεσε τον θάνατο του καλλιτέχνη.

Η διαδικασία των τοξικολογικών εξετάσεων

Οι τοξικολογικές εξετάσεις διενεργήθηκαν από το εργαστήριο της ιατροδικαστικής και τοξικολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε, όπως αποκαλύπτεται, και τα αποτελέσματα είναι πλέον διαθέσιμα. Το εργαστήριο προχώρησε στην ανάλυση και συγκέντρωση των ουσιών που ανιχνεύθηκαν στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και στην αξιολόγηση των ευρημάτων.

Το σύνολο του τοξικολογικού πορίσματος, μαζί με την αναλυτική συγκέντρωση των ουσιών και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, θα αποσταλεί άμεσα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών. Εκεί, οι αρμόδιοι ιατροδικαστές θα αναλάβουν την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων, προκειμένου να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα.

Αναμονή για το πόρισμα στην Αθήνα

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένει με ενδιαφέρον την παραλαβή του πορίσματος. Η προθεσμία για την παράδοση έχει οριστεί μέχρι την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, οπότε και οι ιατροδικαστές θα έχουν στα χέρια τους όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Η ολοκλήρωση των εξετάσεων στη Θεσσαλονίκη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια να διαλευκανθούν οι συνθήκες του θανάτου.

Οι ιατροδικαστές θα εξετάσουν επισταμένως τα ευρήματα, προκειμένου να συνθέσουν την πλήρη εικόνα και να απαντήσουν στο κεντρικό ερώτημα που έχει προκύψει. Η ανάλυση των ουσιών και οι συγκεντρώσεις τους στο αίμα του τραγουδιστή θεωρούνται κρίσιμες για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με την αιτία του θανάτου.

Οι ουσίες που ανιχνεύθηκαν

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τοξικολογικές εξετάσεις φέρεται να έχουν ανιχνεύσει έναν συνδυασμό τριών ισχυρών ουσιών. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε προποφόλη, η οποία είναι ένα αναισθητικό βραχείας δράσης. Παράλληλα, ανιχνεύθηκε μιδαζολάμη, μια ουσία με κατασταλτικές ιδιότητες. Τέλος, βρέθηκε και φλουμαζενίλη, η οποία αποτελεί το αντίδοτο της μιδαζολάμης.

Ο συνδυασμός αυτών των τριών ουσιών αποτελεί ένα από τα βασικά ευρήματα των εξετάσεων. Η παρουσία τους στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη είναι ένα από τα στοιχεία που θα αξιολογηθούν από τους ιατροδικαστές κατά την τελική σύνταξη του πορίσματος. Η φύση και η δράση αυτών των ουσιών είναι σημαντικές για την κατανόηση των βιολογικών διεργασιών που συνέβησαν.

Πρόσθετα ευρήματα και φαρμακευτική αγωγή

Πέρα από τις τρεις προαναφερθείσες ουσίες, οι τοξικολογικές εξετάσεις αποκάλυψαν και την παρουσία άλλων ουσιών. Συγκεκριμένα, έχουν εντοπιστεί ουσίες που σχετίζονται με φαρμακευτική αγωγή, η οποία χορηγείται κατόπιν συνταγογράφησης. Αυτό υποδηλώνει ότι ο τραγουδιστής λάμβανε συγκεκριμένα φάρμακα, όπως αυτά που προβλέπονται από ιατρικές οδηγίες.

Επιπρόσθετα, οι εξετάσεις έδειξαν την ύπαρξη ουσιών που ανήκουν στην κατηγορία των βενζοδιαζεπινών. Οι βενζοδιαζεπίνες είναι μια ευρεία κατηγορία φαρμάκων με αγχολυτικές, υπνωτικές και μυοχαλαρωτικές ιδιότητες. Η ανίχνευση αυτών των ουσιών, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα, θα αποτελέσει αντικείμενο λεπτομερούς ανάλυσης από τους ιατροδικαστές, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να ερμηνεύσουν το σύνολο των δεδομένων για να καταλήξουν στην αιτία θανάτου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta