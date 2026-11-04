Η αποστολή του ΟΦΗ στο Βουκουρέστι και οι μουσικές επιλογές των παικτών

Η αποστολή του ΟΦΗ αναχώρησε για το Βουκουρέστι, όπου θα αντιμετωπίσει τη Χάποελ Μπερ Σεβά στο πλαίσιο της League Phase του Europa League. Οι Κρητικοί, μετά τις προηγούμενες αναμετρήσεις τους, αναζητούν βαθμολογικό όφελος στον επερχόμενο αγώνα. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η ομάδα μοιράστηκε με το κοινό στιγμιότυπα από τις μουσικές επιλογές των παικτών της, προσφέροντας μια διαφορετική οπτική από την προετοιμασία τους.

Το ταξίδι για τη ρουμανική πρωτεύουσα

Η αποστολή του ΟΦΗ ξεκίνησε το ταξίδι της από το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στις 11:00 το πρωί, με προορισμό τη Ρουμανία. Η άφιξη στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το Βουκουρέστι, πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 13:00, με την ομάδα να εγκαθίσταται ενόψει των αγωνιστικών της υποχρεώσεων.

Ο αγώνας με τη Χάποελ Μπερ Σεβά είναι κρίσιμος για τους Κρητικούς, καθώς καλούνται να διεκδικήσουν βαθμολογικό όφελος στη League Phase του Europa League. Η ομάδα επιδιώκει να ανακάμψει μετά τις προηγούμενες ήττες που υπέστη από τη Ρεν και τη Λεβερκούζεν, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Το πρόγραμμα πριν την αναμέτρηση

Το πρόγραμμα της κρητικής αποστολής στο Βουκουρέστι περιλαμβάνει συγκεκριμένες δραστηριότητες πριν από την έναρξη του αγώνα. Η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου των Κρητικών έχει προγραμματιστεί για τις 18:15 το απόγευμα, όπου θα παραβρεθούν ο Χρήστος Κόντης και ένας εκπρόσωπος των ποδοσφαιριστών.

Λίγο αργότερα, στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση του Ομίλου. Αυτή η προπόνηση είναι ζωτικής σημασίας για την τελική προετοιμασία της ομάδας, καθώς οι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να προσαρμοστούν στις συνθήκες του γηπέδου και να ολοκληρώσουν την τακτική τους.

Μουσικές αποκαλύψεις από το τσάρτερ

Κατά τη διάρκεια της πτήσης προς το Βουκουρέστι, ο ΟΦΗ θέλησε να δώσει μια «γεύση» από την ατμόσφαιρα εντός του τσάρτερ. Συγκεκριμένα, αποκάλυψε κομμάτια από τις προσωπικές playlist των παικτών στο Spotify, προσφέροντας μια ενδιαφέρουσα ματιά στις μουσικές τους προτιμήσεις.

Οι επιλογές των ποδοσφαιριστών κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών, από την ελληνική ραπ μέχρι το λαϊκό τραγούδι. Αυτή η πρωτοβουλία έδειξε την ποικιλομορφία των ακουσμάτων εντός της ομάδας, δημιουργώντας μια ευχάριστη νότα στο ταξίδι της αποστολής.

Η ελληνική ραπ στις προτιμήσεις

Αρκετοί παίκτες του ΟΦΗ έδειξαν μια ξεκάθαρη προτίμηση στην ελληνική ραπ μουσική. Συγκεκριμένα, οι Θανάσης Ανδρούτσος, Δημήτρης Νικολάου και Κλίντμαν Λίλο έχουν στις επιλογές τους καλλιτέχνες και συγκροτήματα που εκπροσωπούν αυτό το είδος.

Οι playlist τους περιλάμβαναν ονόματα όπως ο ΛΕΞ, ο Εθισμός, ο Wang και ο Toquel. Αυτές οι επιλογές αναδεικνύουν την αγάπη τους για τη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή και τον ρυθμό της ραπ, που τους συνόδευσε στο ταξίδι τους.

Οι λάτρεις του λαϊκού τραγουδιού

Από την άλλη πλευρά, υπήρξαν και παίκτες που επέλεξαν πιο παραδοσιακά ακούσματα, δείχνοντας την προτίμησή τους στο λαϊκό τραγούδι. Ο Ταξιάρχης Φούντας και ο Νίκος Αθανασίου ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, με τις επιλογές τους να κινούνται σε διαφορετικά μονοπάτια.

Ο Ταξιάρχης Φούντας είχε στις επιλογές του τραγούδια του Διονύση Σχοινά, καθώς και το αγαπημένο του «Σούσουρο». Ο Νίκος Αθανασίου, με τη σειρά του, προτίμησε πιο «βαριές» επιλογές από το ελληνικό λαϊκό ρεπερτόριο, ακούγοντας Δημήτρη Μητροπάνο, Στράτο Διονυσίου και Στέλιο Καζαντζίδη. Αυτές οι επιλογές αναδεικνύουν το εύρος των μουσικών γούστων εντός της ομάδας, συνδυάζοντας το σύγχρονο με το κλασικό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta