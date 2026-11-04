Συμπλοκή στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Συμπλοκή μεταξύ φοιτητών σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Από τα επεισόδια, τρία άτομα τραυματίστηκαν και χρειάστηκε η μεταφορά τους σε νοσοκομείο. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο και πραγματοποιούν ελέγχους.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν όταν ομάδα περίπου 50 ατόμων, φορώντας κουκούλες και κράνη, εισέβαλε στο κτίριο του Μαθηματικού Τμήματος. Η εισβολή αυτή οδήγησε σε τραυματισμούς, ενώ παράλληλα σημειώθηκε σύγκρουση μεταξύ μελών φοιτητικών παρατάξεων κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η εξέλιξη των επεισοδίων στην Πανεπιστημιούπολη

Το μεσημέρι της Τετάρτης, η Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου έγινε το θέατρο σοβαρών επεισοδίων. Αρχικά, αναφέρθηκε μια συμπλοκή μεταξύ φοιτητών, με μέλη φοιτητικών παρατάξεων να συγκρούονται. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε αυτή η σύγκρουση παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Στη συνέχεια, μια ομάδα που αποτελούνταν από περίπου 50 άτομα, τα οποία φορούσαν κουκούλες και κράνη, εισέβαλε στο κτίριο του Μαθηματικού Τμήματος. Αυτή η εισβολή είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από τις πρώτες πληροφορίες που δόθηκαν στις αρχές.

Οι τραυματίες και η κατάσταση της υγείας τους

Από τη συμπλοκή και την εισβολή στο Μαθηματικό, τρία άτομα φέρουν τραύματα. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε η Αστυνομία από το ΕΚΑΒ, δύο εκ των τραυματιών φέρουν τραύματα στα κάτω άκρα, τα οποία προήλθαν από ξυλοδαρμό. Ο τρίτος τραυματίας φέρεται να έχει τραυματιστεί από βόμβα μολότοφ.

Για τη διακομιδή των τριών τραυματιών κινητοποιήθηκαν άμεσα δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την περαιτέρω περίθαλψη. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει καμία ανησυχία.

Η κινητοποίηση των αρχών

Μετά την εκδήλωση των επεισοδίων και την αναφορά των τραυματισμών, υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο για να παραλάβουν τους τραυματίες και να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Παράλληλα, αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν ελέγχους στην περιοχή, προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα επεισόδια και να διασφαλίσουν την τάξη.

Το χρονικό των γεγονότων

Τα επεισόδια ξεκίνησαν το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ φοιτητών στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Η κατάσταση κλιμακώθηκε με την εισβολή μιας ομάδας περίπου 50 ατόμων, με κουκούλες και κράνη, στο Μαθηματικό Τμήμα.

Από την εισβολή και τις συγκρούσεις που ακολούθησαν, τρία άτομα τραυματίστηκαν, με δύο να φέρουν τραύματα από ξυλοδαρμό και ένα από βόμβα μολότοφ. Όλοι οι τραυματίες διακομίστηκαν στο «Γ. Γεννηματάς» και η κατάστασή τους κρίνεται σταθερή.

Με πληροφορίες από: Enikos