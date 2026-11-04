Ποινική δίωξη για κακουργήματα σε κύκλωμα εκβιαστών με εντολές από τις φυλακές

Βαρύ κατηγορητήριο αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος εκβιαστών που φέρεται να πραγματοποιούσε επιθέσεις με χειροβομβίδες και εμπρησμούς σε επιχειρήσεις στην Αθήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι εντολές για τις ενέργειες αυτές δίνονταν μέσα από τις φυλακές. Πέντε συλληφθέντες, ηλικίας από 17 έως 20 ετών, οδηγήθηκαν στον ανακριτή για να απολογηθούν, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη τέσσερα άτομα που είναι ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι

Σε βάρος των εμπλεκομένων ασκήθηκε, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για μια σειρά σοβαρών αδικημάτων. Αυτά περιλαμβάνουν τη συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και την απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο, η οποία φέρεται να τελέστηκε κατά συρροή και κατά συναυτουργία. Επιπλέον, οι κατηγορίες επεκτείνονται και στην ηθική αυτουργία για τις παραπάνω πράξεις.

Ειδικότερα, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τετελεσμένες εκρήξεις και απόπειρες εκρήξεων, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους και πράγματα. Επίσης, τους αποδίδεται εμπρησμός με αντίστοιχο κίνδυνο. Οι κατηγορίες αφορούν ακόμη τη διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας, καθώς και την κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών και βομβών.

Ο ρόλος των κρατουμένων και οι εντολές από τις φυλακές

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχε ένας 49χρονος κρατούμενος, ο οποίος κατηγορείται ότι διηύθυνε την εγκληματική οργάνωση μέσα από τη φυλακή, καθορίζοντας τους στόχους και δίνοντας τις εντολές για τις επιθέσεις που πραγματοποιούνταν στην Αθήνα.

Στο κύκλωμα φέρονται να συμμετείχαν ακόμη τρεις κρατούμενοι. Αυτοί λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι στην επικοινωνία μεταξύ της ηγεσίας της οργάνωσης, δηλαδή του 49χρονου, και των μελών που βρίσκονταν εκτός φυλακών και εκτελούσαν τις εντολές.

Οι ενέργειες των συλληφθέντων νεαρών

Οι πέντε νεαροί, ηλικίας από 17 έως 20 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, φέρονται να αναλάμβαναν συγκεκριμένες ενέργειες για λογαριασμό του κυκλώματος. Οι δράσεις τους περιελάμβαναν την επιτήρηση και τη συλλογή πληροφοριών για τους στόχους που είχαν καθοριστεί από τους κρατούμενους.

Επιπλέον, οι νεαροί φέρεται να πραγματοποιούσαν αναγνώριση προσώπων και οχημάτων, καθώς και φωτογράφιση και χαρτογράφηση των περιοχών όπου επρόκειτο να γίνουν οι επιθέσεις. Ο ρόλος τους δεν περιοριζόταν μόνο στην προετοιμασία, αλλά εκτείνονταν και στην εκτέλεση των επιθέσεων και τη διαφυγή από τα σημεία των χτυπημάτων.

Κατηγορίες για εκβίαση και φθορές

Παράλληλα με τις άλλες κατηγορίες, οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εκβίαση, η οποία φέρεται να τελέστηκε κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα. Οι απειλές που χρησιμοποιούνταν συνδέονταν με επικείμενο κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα ή τη ζωή των θυμάτων, αλλά και με την απειλή πρόκλησης ζημιάς στις επιχειρήσεις τους. Η εκβίαση φέρεται να τελέστηκε κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ακόμη η φθορά ξένης ιδιοκτησίας, η οποία προκλήθηκε με εκρηκτικές ύλες και φωτιά. Τέλος, στους κατηγορούμενους αποδίδεται η ηθική αυτουργία στις επιμέρους πράξεις, καθώς και η βία κατά υπαλλήλων, συμπληρώνοντας το βαρύ κατηγορητήριο που τους βαραίνει.

Με πληροφορίες από: Enikos