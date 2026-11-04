Σοβαρά επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Άτομα με κράνη πέταξαν μολότοφ, τρεις τραυματίες

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν το πρωί της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου 2026 στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, προκαλώντας τον τραυματισμό τριών ατόμων. Άγνωστοι δράστες, φορώντας κράνη, πέταξαν μολότοφ εντός αίθουσας και ενεπλάκησαν σε άγρια συμπλοκή με μέλη διαφορετικών παρατάξεων. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο τραυματίες με εγκαύματα από μολότοφ, ενώ ένας τρίτος υπέστη τραύμα από τσεκούρι στο πόδι.

Τα γεγονότα στο κτίριο του Μαθηματικού

Τα επεισόδια εκτυλίχθηκαν εντός του κτιρίου του Μαθηματικού της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου, δημιουργώντας ένα κλίμα έντασης και φόβου. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η συμπλοκή ξέσπασε μεταξύ μελών διαφορετικών φοιτητικών παρατάξεων. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν λεπτομερώς την επίθεση, αναφέροντας πως άγνωστοι δράστες, οι οποίοι φορούσαν κράνη για να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους, εισέβαλαν στον χώρο.

Οι δράστες δεν δίστασαν να πετάξουν μολότοφ εντός αίθουσας, γεγονός που προκάλεσε άμεσο κίνδυνο για τους παρευρισκόμενους. Αμέσως μετά τη ρίψη των εμπρηστικών μηχανισμών, οι άγνωστοι πιάστηκαν στα χέρια με τους αντιπάλους τους, σε μια άγρια συμπλοκή. Η βίαιη αυτή ενέργεια είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο.

Τρεις τραυματίες και η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ

Από την άγρια επίθεση που σημειώθηκε στην Πανεπιστημιούπολη, τρία άτομα υπέστησαν τραυματισμούς. Δύο από τους τραυματίες φέρουν εγκαύματα, τα οποία προκλήθηκαν από τις μολότοφ που εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Ο τρίτος τραυματίας φέρει ένα σοβαρό τραύμα στο πόδι, το οποίο προήλθε από χτύπημα με τσεκούρι.

Αμέσως μετά τα περιστατικά βίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο της Πανεπιστημιούπολης. Το ιατρικό προσωπικό παρείχε τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, αξιολογώντας την κατάσταση της υγείας τους. Δύο από τα τραυματισμένα άτομα κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθούν σε νοσοκομείο, προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και περίθαλψη από τους γιατρούς.

Μαρτυρίες φοιτητών για την επικίνδυνη επίθεση

Φοιτητές που ήταν αυτόπτες μάρτυρες των επεισοδίων περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές που έζησαν. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, ένας από τους δράστες πέταξε μια μολότοφ απευθείας πάνω σε συμφοιτητή τους. Η ενέργεια αυτή είχε ως άμεσο και επικίνδυνο αποτέλεσμα το μπουφάν του φοιτητή να αρπάξει φωτιά, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα κρίσιμη και απειλητική για τη ζωή του κατάσταση.

Οι περιγραφές αυτές αναδεικνύουν τη σφοδρότητα και την επικινδυνότητα της επίθεσης, καθώς και τον άμεσο κίνδυνο στον οποίο εκτέθηκαν οι παρευρισκόμενοι. Η ρίψη εμπρηστικών μηχανισμών εντός κλειστού χώρου, όπως μια αίθουσα πανεπιστημίου, αποτελεί ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό που οδήγησε άμεσα σε εγκαύματα για δύο άτομα και σε τραυματισμό με αιχμηρό αντικείμενο για ένα τρίτο.

Σε εξέλιξη οι έρευνες και οι καταθέσεις της αστυνομίας

Μετά τα σοβαρά επεισόδια που συγκλόνισαν την Πανεπιστημιούπολη, μεγάλη αστυνομική δύναμη έσπευσε άμεσα στο σημείο και παραμένει εκεί. Ο κύριος στόχος των αστυνομικών αρχών είναι η άμεση σύλληψη των δραστών που ενεπλάκησαν στην άγρια συμπλοκή και προκάλεσαν τους τραυματισμούς.

Τα αίτια της άγριας αυτής συμπλοκής παραμένουν ακόμη υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, καθώς και από όσους ενεπλάκησαν στα επεισόδια, με σκοπό να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση. Οι αρχές εργάζονται εντατικά για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκαν τα βίαια αυτά περιστατικά.

Με πληροφορίες από: Newsit