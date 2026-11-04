Συμπλοκή φοιτητών στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Τρεις τραυματίες

Συμπλοκή ανάμεσα σε μέλη της ΕΑΑΚ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση) και άλλης φοιτητικής παράταξης σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Το περιστατικό προκάλεσε την παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ., ενώ υπάρχουν πληροφορίες για τρεις τραυματίες.

Οι τραυματισμοί και οι συνθήκες

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΕΚΑΒ, δύο από τους τραυματίες φέρουν χτυπήματα στα κάτω άκρα. Ο τρίτος τραυματίας έχει τραύματα που προσομοιάζουν με αυτά που προκαλούνται από βόμβα μολότοφ.

Μαρτυρία φοιτήτριας

Μία φοιτήτρια, μιλώντας στην κάμερα του Orange Press, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πέταξαν μολότοφ σε έναν συμφοιτητή μας και εδώ είναι το μπουφάν του που έχει καεί».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr