Σοβαρά επεισόδια στην πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Αναφορές για τραυματίες

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί της Τετάρτης, 4 Νοεμβρίου 2026, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Οι συμπλοκές έλαβαν χώρα στο κτίριο του Φυσικού, όπου ενεπλάκησαν φοιτητές των ΕΑΑΚ και της παράταξης της ΠΑΣΠ. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματίες, ενώ αστυνομικές δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί και βρίσκονται στον χώρο.

Ένταση στο κτίριο του Φυσικού

Τα επεισόδια ξέσπασαν το πρωί της Τετάρτης (04.11.2026) στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές. Το περιστατικό έλαβε χώρα συγκεκριμένα στο κτίριο του Φυσικού, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, στην ίδια περιοχή και στον ίδιο χώρο.

Η ένταση οδήγησε σε συμπλοκή μεταξύ φοιτητών, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε το περιστατικό να διερευνώνται ακόμα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως τα αίτια που οδήγησαν στις συγκρούσεις εντός του πανεπιστημιακού χώρου.

Συγκρούσεις μεταξύ φοιτητικών παρατάξεων

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στη συμπλοκή ενεπλάκησαν φοιτητές που ανήκουν σε διαφορετικές παρατάξεις. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι οι συγκρούσεις σημειώθηκαν μεταξύ φοιτητών των ΕΑΑΚ και φοιτητών της παράταξης της ΠΑΣΠ. Οι δύο αυτές ομάδες ήρθαν σε αντιπαράθεση εντός του κτιρίου του Φυσικού.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των μελών των δύο παρατάξεων, η οποία κλιμακώθηκε σε σοβαρά επεισόδια. Η εμπλοκή φοιτητών από διαφορετικές παρατάξεις αποτελεί κεντρικό στοιχείο των αναφορών για το περιστατικό.

Αναφορές για τραυματίες

Οι πρώτες πληροφορίες από την Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου κάνουν λόγο για τραυματίες από τα επεισόδια. Συγκεκριμένα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μεταδίδουν πως έχει προκληθεί ο τραυματισμός ενός ατόμου. Ωστόσο, ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της υγείας των τραυματιών ή τον ακριβή αριθμό τους.

Οι αναφορές για τραυματισμούς προέρχονται από διάφορες πηγές, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα των γεγονότων που εκτυλίχθηκαν στο κτίριο του Φυσικού. Οι αρχές αναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες μόλις αυτές επιβεβαιωθούν.

Άμεση κινητοποίηση αστυνομικών δυνάμεων

Μετά το ξέσπασμα των επεισοδίων, υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων. Αστυνομικοί έχουν μεταβεί στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου, προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση και να αποκαταστήσουν την τάξη. Η παρουσία της αστυνομίας είναι εμφανής στην περιοχή.

Οι δυνάμεις της αστυνομίας πραγματοποιούν ελέγχους στον χώρο όπου σημειώθηκαν οι συμπλοκές. Η επέμβασή τους κρίθηκε απαραίτητη λόγω της σοβαρότητας των επεισοδίων και των αναφορών για τραυματισμούς. Οι έλεγχοι συνεχίζονται με στόχο τη διασφάλιση της ηρεμίας και την περαιτέρω διερεύνηση του περιστατικού.

Οι συνθήκες παραμένουν αδιευκρίνιστες

Παρά την κινητοποίηση των αρχών και τις πρώτες πληροφορίες, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασαν τα επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου παραμένουν αδιευκρίνιστες. Οι αρχές διερευνούν το περιστατικό, προσπαθώντας να κατανοήσουν τι οδήγησε στις συγκρούσεις μεταξύ των φοιτητών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα επίσημες ανακοινώσεις που να εξηγούν λεπτομερώς τα αίτια ή τη χρονική ακολουθία των γεγονότων. Η διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να συλλέγουν στοιχεία από τον χώρο του Φυσικού.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, Enikos