Ο Χάρης Ρώμας, ο δημοφιλής ηθοποιός και σκηνοθέτης, παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», όπου τοποθετήθηκε με έντονη επιφυλακτικότητα απέναντι στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Η συγκεκριμένη συζήτηση προέκυψε με αφορμή το σκάνδαλο της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», μια υπόθεση που έχει προκαλέσει προβληματισμό.

Ο ίδιος υπογράμμισε την πεποίθησή του ότι οι άνθρωποι συχνά αναζητούν ευκαιρίες για να εκμεταλλευτούν τους συνανθρώπους τους, και πως οι ΜΚΟ έχουν αποδειχθεί μια «καλή ευκαιρία» για αυτόν τον σκοπό. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι, αν και έχει δει πολλά, δεν πρέπει να στοχοποιούνται οργανώσεις ή σύλλογοι που έχουν επιφέρει πραγματικό έργο.

Η υπόθεση της «Παιδικής Χαράς» και η εξαπάτηση

Στο επίκεντρο των δηλώσεων του Χάρη Ρώμα βρέθηκε η υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η οποία αποκαλύφθηκε ως ένα σκάνδαλο εξαπάτησης. Ο ηθοποιός εξήγησε ότι τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι επώνυμοι της εγχώριας showbiz έπεσαν θύματα αυτής της απάτης, η οποία οργανώθηκε από τους υπεύθυνους της συγκεκριμένης οργάνωσης.

Οι δωρεές που προσφέρονταν στην «Παιδική Χαρά» είχαν έναν πολύ συγκεκριμένο και ευγενή σκοπό: τη θεραπεία παιδιών που έπασχαν από σοβαρές ασθένειες. Οι δωρητές, συμπεριλαμβανομένου του Χάρη Ρώμα, πίστευαν ακράδαντα ότι τα χρήματα και η στήριξή τους κατευθύνονταν προς αυτόν τον ιερό σκοπό, προσφέροντας ελπίδα σε παιδιά που το είχαν ανάγκη.

Ωστόσο, η πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική. Όπως αποκαλύφθηκε, οι δωρεές δεν κατέληγαν στους σκοπούς για τους οποίους προορίζονταν. Αντιθέτως, τα χρήματα αυτά φέρεται να χρησιμοποιούνταν για προσωπικούς λογαριασμούς των υπευθύνων, για τζόγο, αλλά και για τη χρηματοδότηση μιας πολυτελούς ζωής, μακριά από κάθε έννοια φιλανθρωπίας.

Η γενικότερη στάση του Χάρη Ρώμα για τις ΜΚΟ

Ο Χάρης Ρώμας, παρά την προσωπική του εμπειρία, θέλησε να διαχωρίσει τη θέση του, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να υπάρχει γενικευμένη στοχοποίηση. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Δεν μπορείς και δεν πρέπει να στοχοποιείς και οργανώσεις ή συλλόγους που έχουν επιφέρει έργο». Με αυτή τη φράση, αναγνώρισε ότι υπάρχουν ΜΚΟ και σύλλογοι που επιτελούν σημαντικό και αξιόλογο έργο στην κοινωνία.

Ωστόσο, η προσωπική του εμπειρία και οι παρατηρήσεις του τον οδήγησαν σε μια στάση αυξημένης επιφυλακτικότητας. Ο ηθοποιός εξέφρασε την πεποίθησή του ότι «έχουν δει τόσα πολλά τα μάτια μου και πιστεύω τόσο πολύ ότι οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν ευκαιρία για να εκμεταλλευτούν τους συνανθρώπους τους». Αυτή η διαπίστωση τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι ΜΚΟ, λόγω της φύσης τους, μπορούν να αποτελέσουν μια «καλή ευκαιρία» για τέτοιου είδους εκμετάλλευση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Χάρης Ρώμας κατέληξε στην προσωπική του στάση, δηλώνοντας: «Γι’ αυτό φυλάω τα ρούχα μου πραγματικά». Η φράση αυτή υποδηλώνει την προσοχή και την επιφυλακτικότητα που τηρεί πλέον απέναντι σε ανάλογες καταστάσεις, προκειμένου να μην βρεθεί ξανά θύμα εξαπάτησης.

Οι δωρεές από την εγχώρια showbiz και η άγνοια

Η υπόθεση της «Παιδικής Χαράς» απέκτησε ιδιαίτερη διάσταση, καθώς στο όνομα της συγκεκριμένης ΜΚΟ είχαν γίνει δωρεές από πολλά διάσημα πρόσωπα της εγχώριας showbiz. Αυτό καταδεικνύει την ευρεία απήχηση που είχε η οργάνωση και την εμπιστοσύνη που της είχαν δείξει πολλοί επώνυμοι, πιστεύοντας στην ειλικρίνεια των σκοπών της.

Ο Χάρης Ρώμας, ως ένας από τους δωρητές, ξεκαθάρισε τη δική του θέση σχετικά με την εμπλοκή του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ήξερα». Αυτή η δήλωση αποτελεί μια σαφή οριοθέτηση από τις παράνομες ενέργειες των υπευθύνων της ΜΚΟ, τονίζοντας ότι η συνεισφορά του βασιζόταν σε εσφαλμένες πληροφορίες και στην άγνοια της πραγματικής κατάληξης των χρημάτων.

Η αποκάλυψη του σκανδάλου και οι δηλώσεις του ηθοποιού αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα των φιλανθρωπικών δράσεων και την ανάγκη για ενδελεχή έλεγχο και διαφάνεια, ώστε να προστατεύονται τόσο οι δωρητές όσο και οι πραγματικοί δικαιούχοι της βοήθειας.

Με πληροφορίες από: Newsit