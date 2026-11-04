Ελεύθερος με περιοριστικό όρο ο 43χρονος αρχιδιαιτητής για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»

Ο 43χρονος αρχιδιαιτητής αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, μετά την απολογία του ενώπιον του 1ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης. Ο κατηγορούμενος διώκεται για φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων τοπικού πρωταθλήματος, ενώ είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της ευρύτερης αστυνομικής έρευνας που αφορά τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Κατά την απολογία του, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή και στις δύο υποθέσεις.

Η απολογία του αρχιδιαιτητή και η άρνηση εμπλοκής

Ο 43χρονος αρχιδιαιτητής βρέθηκε ενώπιον του 1ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης για να απολογηθεί σχετικά με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν. Η βασική κατηγορία αφορά τη φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων τοπικού πρωταθλήματος. Παράλληλα, η σύλληψή του εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης αστυνομικής έρευνας για τη ΜΚΟ, η οποία φέρεται να υπεξαιρούσε χρήματα από δωρεές που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο 43χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή τόσο στο σκέλος της χειραγώγησης των ποδοσφαιρικών αγώνων, όσο και στην υπόθεση της συγκεκριμένης Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης. Μέσω της υπεράσπισής του, υποστήριξε ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτει η συμμετοχή του σε καμία τηλεφωνική συνομιλία. Επιπλέον, δήλωσε άγνοια για τους λόγους που το όνομά του βρέθηκε στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας.

Η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» στο μικροσκόπιο

Η υπόθεση του αρχιδιαιτητή συνδέεται άμεσα με την πολύπλοκη έρευνα που διεξάγεται για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Η εν λόγω οργάνωση φέρεται να υπεξαιρούσε χρήματα τα οποία είχαν συγκεντρωθεί από δωρεές. Οι δωρεές αυτές προορίζονταν για την υποστήριξη παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

Η αστυνομική έρευνα για τη ΜΚΟ βρίσκεται σε εξέλιξη, με την ανακριτική διαδικασία να συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν το πλήρες εύρος των δραστηριοτήτων της οργάνωσης και να εντοπίσουν όλους τους εμπλεκόμενους στα φερόμενα αδικήματα.

Οι επόμενες απολογίες και οι κατηγορίες κατά του ιδρυτή

Η ανακριτική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί αύριο, με την απολογία ενός ακόμα βασικού προσώπου της υπόθεσης. Πρόκειται για τον 37χρονο ιδρυτή της ΜΚΟ, Κωνσταντίνο Φιρινίδη. Σε βάρος του κ. Φιρινίδη έχει ασκηθεί δίωξη για μια σειρά σοβαρών αδικημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν απάτη, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Επιπλέον, ο ιδρυτής της ΜΚΟ διώκεται και για δωροδοκία με σκοπό την αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, καθώς και για συμμετοχή σε συμμορία. Οι κατηγορίες αυτές υπογραμμίζουν τη διπλή φύση της υπόθεσης, που συνδυάζει την οικονομική απάτη με τη φερόμενη χειραγώγηση αθλητικών γεγονότων.

Προηγούμενες εξελίξεις: Κρατούμενοι και ελεύθεροι με όρους

Χθες, ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε και η 35χρονη πρώην σύντροφος του ιδρυτή της ΜΚΟ, Βασιλική Μανησιώτη. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της, η κα Μανησιώτη κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη, αποτελώντας ένα από τα πρόσωπα που παραμένουν υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας.

Αντίθετα, ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκαν άλλα τρία πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Πρόκειται για τον 32χρονο αδελφό της 35χρονης Βασιλικής Μανησιώτη, έναν 38χρονο διοικητικό παράγοντα τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας, καθώς και έναν 35χρονο διαιτητή. Οι δύο τελευταίοι, ο διοικητικός παράγοντας και ο διαιτητής, εμπλέκονται ειδικότερα στο σκέλος της υπόθεσης που αφορά τη φερόμενη χειραγώγηση των ποδοσφαιρικών αγώνων.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis