Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τέσσερις Τούρκοι κρατούμενοι για τον εμπρησμό στις φυλακές Διαβατών

Στην ταυτοποίηση τεσσάρων Τούρκων κρατουμένων προχώρησε η αστυνομία, σχετικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τον περασμένο Αύγουστο στις φυλακές Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά, σύμφωνα με την αστυνομία, αποδίδεται σε εμπρησμό και φαίνεται να έγινε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την έκδοση έγκλειστου συμπατριώτη τους στην Τουρκία.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος των ταυτοποιημένων δραστών, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρησμό και διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς. Η έρευνα των αρχών οδήγησε στην αποκάλυψη των ενεργειών που φέρονται να πραγματοποίησαν οι εμπλεκόμενοι μέσα στις φυλακές.

Η ταυτοποίηση των δραστών και οι κατηγορίες

Ως δράστες του εμπρησμού στις φυλακές Διαβατών ταυτοποιήθηκαν τέσσερις άνδρες, οι οποίοι είναι Τούρκοι κρατούμενοι. Οι ηλικίες των εμπλεκομένων είναι 32, 26, 50 και 55 ετών, αντίστοιχα.

Εις βάρος αυτών των τεσσάρων ατόμων, η αστυνομία σχημάτισε δικογραφία. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται αφορούν τα αδικήματα του εμπρησμού και των διακεκριμένων περιπτώσεων φθοράς, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα.

Η πορεία της αστυνομικής έρευνας για τις ενέργειες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την αστυνομική έρευνα, ο 32χρονος φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στην εκδήλωση της φωτιάς. Συγκεκριμένα, φέρεται να βγήκε από θάλαμο κράτησης, μεταφέροντας στρώματα στα οποία είχε ήδη εκδηλωθεί φωτιά, και τα μετέφερε σε διάδρομο των φυλακών.

Οι άλλοι τρεις εμπλεκόμενοι κρατούμενοι φέρονται να συνέδραμαν στην επέκταση της πυρκαγιάς. Οι ενέργειές τους περιλάμβαναν την τοποθέτηση ερμαρίων μπροστά σε πόρτα διαδρόμου, με σκοπό να εμποδίσουν το κλείσιμό της. Επιπλέον, φέρονται να μετέφεραν επιπλέον στρώματα από το εσωτερικό των θαλάμων, συμβάλλοντας στην εξάπλωση της φωτιάς, όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία.

Το κίνητρο πίσω από την ενέργεια

Η παραπάνω ενέργεια, δηλαδή ο εμπρησμός στις φυλακές Διαβατών, φέρεται να έγινε ως ένδειξη αλληλεγγύης. Το κίνητρο συνδέεται με έναν 48χρονο Τούρκο κρατούμενο, για τον οποίο είχε αποφασιστεί η έκδοσή του στην πατρίδα του.

Ο 48χρονος Τούρκος κρατούμενος αντιμετώπιζε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, για την οποία είχε ληφθεί η απόφαση έκδοσής του στην Τουρκία. Η πράξη των τεσσάρων ταυτοποιημένων κρατουμένων εκτιμάται ότι ήταν μια διαμαρτυρία για αυτή την απόφαση.

Άμεση κινητοποίηση και συνέπειες

Για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε στις φυλακές Διαβατών, κινητοποιήθηκαν άμεσα πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης και της διαχείρισης του περιστατικού συνέδραμε και η εξωτερική φρουρά των φυλακών, προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση.

Ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς και της έκθεσης σε καπνούς, κάποιοι κρατούμενοι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο. Η μεταφορά τους κρίθηκε αναγκαία λόγω αναπνευστικών προβλημάτων που αντιμετώπισαν εξαιτίας του εμπρησμού.

Μέτρα μετά το περιστατικό

Στο πλαίσιο της έρευνας για τον εμπρησμό, οι αρμόδιες αρχές εξέτασαν διεξοδικά την παρουσία και τις κινήσεις των κρατουμένων τουρκικής καταγωγής εντός των φυλακών. Αυτή η εξέταση ήταν μέρος της διαδικασίας για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.

Μετά το συμβάν και προκειμένου να αποτραπούν νέες εντάσεις ή παρόμοια περιστατικά στο μέλλον, αποφασίστηκε η μετακίνηση των εμπλεκόμενων κρατουμένων. Συγκεκριμένα, οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν σε άλλες πτέρυγες των φυλακών Διαβατών, ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας και διαχείρισης του πληθυσμού των φυλακών.

Με πληροφορίες από: Newsit