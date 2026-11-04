Η άγρια συμπλοκή στην Πάτρα με τραυματίες και προσαγωγές

Άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (3/11) στην περιοχή Ζαρουχλέικα της Πάτρας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό έξι ατόμων που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Η Αστυνομία, επεμβαίνοντας άμεσα, προχώρησε σε τέσσερις προσαγωγές. Μετά το περιστατικό, η κατάσταση στην περιοχή παραμένει τεταμένη, γεγονός που οδήγησε την Ελληνική Αστυνομία να εντείνει τις περιπολίες της.

Το χρονικό της συμπλοκής και οι συνέπειες

Το βράδυ της Τρίτης, 3 Νοεμβρίου, η ηρεμία στα Ζαρουχλέικα της Πάτρας διαταράχθηκε από μια άγρια συμπλοκή. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες, δύο ομάδες νεαρών ατόμων ενεπλάκησαν σε ένα επεισόδιο, το οποίο είχε ως άμεση συνέπεια τον τραυματισμό έξι εξ αυτών. Οι τραυματίες, όλοι νεαρής ηλικίας, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τα ελαφρά τραύματα που έφεραν.

Η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση. Δυνάμεις της Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο της συμπλοκής και, μετά από έρευνες, προχώρησαν σε τέσσερις προσαγωγές ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό. Η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων παραμένει ισχυρή στην περιοχή, με συνεχείς περιπολίες να πραγματοποιούνται σήμερα το πρωί, με σκοπό την αποτροπή τυχόν νέων επεισοδίων και την αποκατάσταση της τάξης.

Επίσκεψη του δημάρχου και μέτρα ασφαλείας

Στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκαν οι τραυματίες, τους επισκέφθηκε ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης. Η επίσκεψη αυτή του δημάρχου καταδεικνύει το ενδιαφέρον της τοπικής αυτοδιοίκησης για την κατάσταση της υγείας των νεαρών που ενεπλάκησαν στη συμπλοκή.

Στο μεταξύ, η Ελληνική Αστυνομία έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο για τη διατήρηση της ασφάλειας και της ηρεμίας στην περιοχή των Ζαρουχλέικων. Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν συστηματικές περιπολίες, ειδικά τις πρωινές ώρες, με βασικό στόχο να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω εντάσεις ή νέα επεισόδια, καθώς η κατάσταση θεωρείται ακόμα τεταμένη.

Καταγγελία ΚΚΕ και ΚΝΕ για οργανωμένη φασιστική επίθεση

Για το περιστατικό, το ΚΚΕ Αχαΐας και η ΚΝΕ εξέδωσαν ανακοίνωση, στην οποία καταγγέλλουν με δριμύτητα αυτό που χαρακτηρίζουν ως οργανωμένη φασιστική και εγκληματική επίθεση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των δύο οργανώσεων, η επίθεση είχε ως συγκεκριμένο στόχο μια πρωτοπόρα μαθήτρια, η οποία είναι ενεργό μέλος του Συντονιστικού Μαθητών Πάτρας και παράλληλα μέλος της ΚΝΕ.

Η επίθεση, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση, φέρεται να πραγματοποιήθηκε με τη χρήση μπράβων, σιδερογροθιών και μαχαιριών, στοιχεία που υποδηλώνουν τη σφοδρότητα του επεισοδίου. Επιπλέον, η ανακοίνωση κάνει λόγο για τραυματισμό μελών της ΚΝΕ, τα οποία βρέθηκαν στο πλευρό της μαθήτριας προκειμένου να την υπερασπιστούν από την επίθεση.

Αλλεπάλληλες προσπάθειες εκφοβισμού

Στην ίδια ανακοίνωση, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ τονίζουν ότι η χθεσινοβραδινή επίθεση δεν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά αποτελεί τη συνέχεια αλλεπάλληλων προσπαθειών εκφοβισμού που είχαν προηγηθεί. Αυτές οι προσπάθειες, σύμφωνα με τις καταγγελίες, περιελάμβαναν ενέργειες που έφτασαν ακόμα και κάτω από το σπίτο της μαθήτριας τις προηγούμενες μέρες, δημιουργώντας ένα κλίμα πίεσης.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ Αχαΐας στέλνει ένα σαφές μήνυμα, δηλώνοντας πως «είναι γελασμένοι αν πιστεύουν ότι τέτοιες ενέργειες τρομοκρατούν το μαθητικό κίνημα και τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ». Με αυτή τη δήλωση, οι οργανώσεις υπογραμμίζουν την αποφασιστικότητά τους να μην υποκύψουν σε τέτοιου είδους ενέργειες και να συνεχίσουν τη δράση τους.

Με πληροφορίες από: Enikos