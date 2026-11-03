Σύγκρουση ελικοπτέρων κοντά στο Έβερεστ: Ένας νεκρός και τραυματίες

Ένα τραγικό αεροπορικό δυστύχημα συνέβη το πρωί της Τρίτης στην περιοχή του Έβερεστ, στο Νεπάλ, όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν ενώ επιχειρούσαν να προσγειωθούν σε ελικοδρόμιο. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 47χρονου τουρίστα από την Ινδία, ενώ ένας ακόμη άνθρωπος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει άμεσα τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η σύγκρουση.

Το δυστύχημα στο Περίτσε

Η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων σημειώθηκε περίπου στις 8:11 το πρωί, τοπική ώρα, στο χωριό Περίτσε. Αυτό το χωριό βρίσκεται στην περιοχή Σολουχούμπου, σε υψόμετρο περίπου 4.200 μέτρων, και αποτελεί ένα σημείο κοντά στη διαδρομή που οδηγεί προς την κατασκήνωση βάσης του Έβερεστ.

Τα δύο ελικόπτερα ανήκαν στις εταιρείες Air Dynasty και Fishtail Air. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιχειρούσαν να προσγειωθούν στο ίδιο ελικοδρόμιο, όταν τα στροφεία τους ήρθαν σε επαφή, οδηγώντας στη σύγκρουση. Το ένα ελικόπτερο είχε αναχωρήσει από τη Λούκλα μεταφέροντας φορτίο, ενώ το δεύτερο ερχόταν από την περιοχή Γκορακσέπ, έχοντας δύο αλλοδαπούς επιβάτες.

Θύματα και τραυματίες

Από το δυστύχημα, ένας αλλοδαπός σκοτώθηκε επιτόπου. Νεότερες πληροφορίες από τις αρχές του Νεπάλ και διεθνή δημοσιεύματα ταυτοποίησαν τον νεκρό ως Ινδό υπήκοο, συγκεκριμένα έναν 47χρονο τουρίστα. Επιπλέον, τουλάχιστον ένας ακόμη άνθρωπος διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ένας Νεοζηλανδός τουρίστας ινδικής καταγωγής. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αεροπορικώς για νοσηλεία στην πρωτεύουσα του Νεπάλ, το Κατμαντού, προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Η στιγμή της σύγκρουσης σε βίντεο

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε από τη στιγμή του ατυχήματος αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές. Το υλικό δείχνει τα δύο αεροσκάφη να προσεγγίζουν το ελικοδρόμιο από αντίθετες κατευθύνσεις. Καθώς βρίσκονται ελάχιστα μέτρα πάνω από το έδαφος, τα στροφεία τους έρχονται σε επαφή, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η σύγκρουση και η πτώση τους.

Οι εικόνες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα είναι ιδιαίτερα σκληρές, καθώς καταγράφουν λεπτό προς λεπτό τη στιγμή που η προσπάθεια προσγείωσης μετατρέπεται σε ένα τραγικό δυστύχημα, αφήνοντας πίσω του έναν νεκρό και τραυματίες.

Η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Νεπάλ έχουν ήδη ξεκινήσει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση. Η ακριβής αιτία του δυστυχήματος δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί επίσημα. Ωστόσο, οι πρώτες εκτιμήσεις από τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ κάνουν λόγο για πιθανή ασυνεννοησία μεταξύ των πιλότων.

Αυτή η εκτίμηση βασίζεται στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο σημείο, όπου συνέβη το ατύχημα, βρίσκεται εκτός της κάλυψης του πύργου ελέγχου του αεροδρομίου της Λούκλα. Η απουσία άμεσης επικοινωνίας και συντονισμού ενδέχεται να έπαιξε ρόλο στην τραγική κατάληξη.

Η σημασία των ελικοπτέρων στην περιοχή του Έβερεστ

Τα ελικόπτερα αποτελούν βασικό και συχνά αναντικατάστατο μέσο μετακίνησης στην ευρύτερη περιοχή του Έβερεστ. Χρησιμοποιούνται εκτενώς για τη μεταφορά ορειβατών, πεζοπόρων και προμηθειών σε απομακρυσμένα σημεία των Ιμαλαΐων. Επιπλέον, είναι ζωτικής σημασίας για την πραγματοποίηση επιχειρήσεων διάσωσης, όταν άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ή εξαντλούνται κατά τη διάρκεια της ανάβασης.

Η γεωγραφία της περιοχής, με το ιδιαίτερα δύσκολο ανάγλυφο του εδάφους και την έλλειψη οδικού δικτύου που να συνδέει τα διάφορα σημεία, καθιστά πολλές φορές αναγκαία τη χρήση τους. Το Περίτσε, όπου συνέβη το ατύχημα, είναι ένα από τα δημοφιλέστερα περάσματα προς την κατασκήνωση βάσης του Έβερεστ, γεγονός που εξηγεί την πυκνή κίνηση ελικοπτέρων. Ωστόσο, το δύσκολο ανάγλυφο και τα μετεωρολογικά απρόοπτα καθιστούν τις πτήσεις ενίοτε πολύ επικίνδυνες. Χιλιάδες ορειβάτες και εκδρομείς επισκέπτονται κάθε χρόνο το Νεπάλ, τη χώρα όπου βρίσκονται 8 από τα 14 ψηλότερα βουνά στον πλανήτη.

Με πληροφορίες από: News.gr, Gazzetta