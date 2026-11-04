Ο Χουάνκαρ μιλάει για την απώλεια ακοής στο Καραϊσκάκης και την καριέρα του

Ο Χουάνκαρ, ενόψει του αγώνα της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, παραχώρησε μία μακροσκελή συνέντευξη στην ισπανική εφημερίδα «SPORT». Ο πρώην ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα, από την περίοδο που αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό και το περιστατικό με την απώλεια ακοής στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», μέχρι την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Στη συνέντευξή του, ο Χουάνκαρ μίλησε επίσης για τη σχέση του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τον προπονητή Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος του έδωσε την ευκαιρία να κάνει το επαγγελματικό του ντεμπούτο, καθώς και για το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα.

Η συνέντευξη ενόψει του αγώνα της ΑΕΚ

Η συνέντευξη του Χουάνκαρ δόθηκε ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία είναι προγραμματισμένη για σήμερα, 4 Νοεμβρίου, στις 19:45. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην κατάμεστη «Allwyn Arena», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο Χουάνκαρ, έχοντας προσωπική γνώση της «βασίλισσας» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, μίλησε για τον Μαδριλένικο σύλλογο και τον Ζοζέ Μουρίνιο, τον προπονητή που τον καθοδήγησε στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Οι δηλώσεις του φιλοξενήθηκαν από την «SPORT», προσφέροντας μια διαφορετική οπτική για το μεγάλο παιχνίδι.

Το περιστατικό με την κροτίδα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

Ένα από τα θέματα που απασχόλησαν τη συνέντευξη ήταν το περιστατικό που βίωσε ο Χουάνκαρ στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Εκεί, μία κροτίδα έσκασε σε κοντινή απόσταση από τον ίδιο, προκαλώντας του προσωρινό πρόβλημα ακοής. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι τρόμαξε με την απώλεια ακοής.

Ωστόσο, ο Χουάνκαρ τόνισε ότι πλέον είναι απολύτως καλά, καθησυχάζοντας όσους ανησύχησαν για την υγεία του μετά το συμβάν. Η αναφορά του σε αυτό το γεγονός αναδεικνύει τις δύσκολες στιγμές που μπορεί να βιώσει ένας ποδοσφαιριστής εντός του αγωνιστικού χώρου.

Η αγάπη του κόσμου στον Παναθηναϊκό

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε εκτενώς στην περίοδο που αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την αγάπη που ένιωσε από τους φιλάθλους του «τριφυλλιού». Όπως είπε, συζητάει συχνά αυτό το συναίσθημα με τους δικούς του ανθρώπους και αισθάνεται πραγματικά ευγνώμων.

Ο Χουάνκαρ υπογράμμισε τη σημασία του να τον γνωρίσουν οι φίλαθλοι και ως άνθρωπο, πέρα από τον ποδοσφαιριστή. Για τον ίδιο, ήταν σημαντικό να καταλάβουν ότι έχει καλό χαρακτήρα και συγκεκριμένες αξίες, κάτι που, όπως φαίνεται, εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τον κόσμο σε όλες τις ομάδες που αγωνίστηκε.

Η απόφαση για την απόσυρση από την ενεργό δράση

Μία από τις πιο προσωπικές αποκαλύψεις του Χουάνκαρ αφορούσε την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Ο ίδιος δήλωσε ότι αναγκάστηκε να πάρει αυτή την απόφαση εξαιτίας ενός τραυματισμού στη μέση. Παρόλο που το μυαλό του ήθελε να συνεχίσει, το σώμα του δεν μπορούσε πλέον να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Πρόκειται για μια απόφαση που, όπως εξήγησε, ήταν πραγματικά δύσκολο να πάρει. Η μάχη μεταξύ της επιθυμίας να συνεχίσει και της σωματικής αδυναμίας αποτελεί μια κοινή πρόκληση για πολλούς αθλητές στο τέλος της καριέρας τους.

Η προσαρμογή στη ζωή μετά το ποδόσφαιρο

Ο Χουάνκαρ μίλησε και για τη ζωή του μετά την αποχώρησή του από τους αγωνιστικούς χώρους, περιγράφοντας την ως μια τεράστια και αρκετά έντονη αλλαγή. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι πίστευε πως θα το αντιμετώπιζε πιο δύσκολα.

Η αλήθεια είναι ότι αισθάνεται καλά και προσαρμόζεται στη νέα κατάσταση και στον διαφορετικό τρόπο ζωής. Πλέον, όπως ανέφερε, βλέπει τα πάντα από μια άλλη πλευρά, παρακολουθώντας το ποδόσφαιρο «απ' έξω», κάτι που είναι διαφορετικό από το να το ζει μέσα στο γήπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta