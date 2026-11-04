Η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC με δράσεις για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και την ενίσχυση της αιμοδοσίας

Η εταιρεία ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC συνέχισε τις δράσεις κοινωνικής ευθύνης στον τομέα της υγείας, εστιάζοντας στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού και στην ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας. Οι πρωτοβουλίες αυτές περιλάμβαναν τη συμμετοχή εργαζομένων στο PinkTogether 2026 στη Θεσσαλονίκη, καθώς και τη διοργάνωση της έκτης εθελοντικής αιμοδοσίας στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Κοινό στοιχείο των δύο αυτών παρεμβάσεων ήταν η ενεργός συμμετοχή του προσωπικού, αναδεικνύοντας τη δέσμευση της εταιρείας σε θέματα υγείας και κοινωνικής προσφοράς.

Συμμετοχή στο PinkTogether 2026 για την πρόληψη

Η ομάδα της ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC έλαβε μέρος στο PinkTogether 2026, μια εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Νομού Θεσσαλονίκης. Η παρουσία της εταιρείας σε αυτή τη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε για ακόμη μία χρονιά, υπογραμμίζοντας τη σταθερή υποστήριξή της σε αυτόν τον σημαντικό σκοπό. Η εκδήλωση συγκέντρωσε γυναίκες που έχουν βιώσει ή αντιμετωπίζουν τη νόσο, μέλη των οικογενειών τους, καθώς και πολίτες που συμμετείχαν ενεργά στη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας ακολούθησαν τη συμβολική περιπατητική διαδρομή, η οποία εκτεινόταν από το Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Θεσσαλονίκης, κατά μήκος της Νέας Παραλίας της πόλης. Αυτό το σκέλος των δράσεων είχε χαρακτήρα δημόσιας ευαισθητοποίησης, με τη συμμετοχή των εργαζομένων σε μια διοργάνωση εκτός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, ενισχύοντας τη συνύπαρξη συλλόγων, οικογενειών και πολιτών.

Έμφαση στην ενημέρωση και την έγκαιρη διάγνωση

Η διοργάνωση του PinkTogether 2026 έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού, την έγκαιρη διάγνωση και τη στήριξη των γυναικών που βρίσκονται αντιμέτωπες με τη νόσο. Το σύνθημα της εκδήλωσης, «Πρόληψη – Πράξη Αγάπης», αντικατόπτριζε τον κεντρικό της στόχο. Η συμμετοχή της εταιρικής ομάδας της ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC αποτέλεσε αναπόσπαστο μέρος αυτής της συλλογικής κινητοποίησης, συμβάλλοντας στην ευρύτερη προσπάθεια ευαισθητοποίησης του κοινού.

Μέσω της παρουσίας της σε τέτοιες ανοιχτές εκδηλώσεις, η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει το μήνυμα της πρόληψης και να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προστασία της δημόσιας υγείας. Η επανάληψη της συμμετοχής στο PinkTogether για ακόμη μία χρονιά αποτυπώνει τη συνέχεια και τη συνέπεια της ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC στις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης, με διαφορετικό αντικείμενο και τρόπο συμμετοχής σε καθεμία.

Η έκτη εθελοντική αιμοδοσία στις εγκαταστάσεις

Παράλληλα με τις δράσεις ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC πραγματοποίησε την έκτη εθελοντική αιμοδοσία της, ενισχύοντας την εταιρική της τράπεζα αίματος. Η πρωτοβουλία αυτή οργανώθηκε σε συνεργασία με την κινητή μονάδα του Ερυθρού Σταυρού Κιλκίς, εξασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας. Η αιμοδοσία έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, διευκολύνοντας τη συμμετοχή του προσωπικού.

Εργαζόμενοι και στελέχη ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, προσφέροντας αίμα με σκοπό την υποστήριξη ανθρώπων που το έχουν ανάγκη. Η συγκεκριμένη δράση επικεντρώθηκε στην εθελοντική προσφορά του προσωπικού, η οποία, σύμφωνα με την εταιρεία, αποτελεί βασικό στοιχείο της διοργάνωσης. Η αιμοδοσία έχει αποκτήσει σταθερή θέση στις πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης της ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC, αναδεικνύοντας τη δέσμευση των εργαζομένων στον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη.

Συνεχής σχεδιασμός για κοινωνική προσφορά

Οι δύο αυτές πρωτοβουλίες, η συμμετοχή στο PinkTogether 2026 και η διοργάνωση της έκτης εθελοντικής αιμοδοσίας, εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό της ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC για την πρόληψη, τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά. Η εταιρεία δηλώνει ότι η αιμοδοσία έχει αποκτήσει σταθερή θέση στις πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης της, με τη συμμετοχή των εργαζομένων να αποτελεί βασικό στοιχείο της διοργάνωσης.

Μέσω αυτών των δράσεων, η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να συμβάλλει ενεργά στην κοινότητα, υποστηρίζοντας την υγεία και προωθώντας τον εθελοντισμό. Η επανάληψη και η συνέχεια των πρωτοβουλιών αυτών, με διαφορετικό αντικείμενο και τρόπο συμμετοχής σε καθεμία, αποτυπώνει τη συνέπεια της εταιρείας στην υλοποίηση των στόχων της για την κοινωνική ευθύνη.

Με πληροφορίες από: Topontiki