Πρώτος θάνατος παιδιού από ιλαρά στη Νέα Υόρκη μετά από 30 χρόνια

Ένα παιδί έχασε τη ζωή του από ιλαρά στην κομητεία Λιούις της Νέας Υόρκης, σηματοδοτώντας το πρώτο θανατηφόρο κρούσμα της ασθένειας σε αυτή την περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από 30 χρόνια. Η είδηση ανακοινώθηκε χθες Δευτέρα από τις αρχές, προκαλώντας ανησυχία για την επανεμφάνιση της νόσου. Η κομητεία Λιούις βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τον Καναδά, αρκετές ώρες οδικώς μακριά από την πόλη της Νέας Υόρκης.

Η ανακοίνωση των αρχών και η δήλωση της κυβερνήτριας

Τον θάνατο του παιδιού επιβεβαίωσαν οι αρχές της Νέας Υόρκης, τονίζοντας το ιστορικό βάρος του γεγονότος ως το πρώτο θανατηφόρο κρούσμα ιλαράς στην περιοχή εδώ και τρεις δεκαετίες. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκαλ, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια.

«Μου ράγισε η καρδιά όταν έμαθα ότι ένα παιδί στην κομητεία Λιούις πέθανε αφού προσβλήθηκε από ιλαρά», δήλωσε η κυβερνήτρια Χόκαλ. Η ίδια πρόσθεσε πως ο θάνατος αυτός αποτελεί «μια συγκλονιστική υπενθύμιση του τι διακυβεύεται όταν η Ουάσινγκτον υπονομεύει δεκαετίες προόδου στην προστασία των Αμερικανών έναντι ασθενειών που μπορούν να προληφθούν».

Η επανεμφάνιση της ιλαράς στις ΗΠΑ

Το 2000, οι αρχές των ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει την πλήρη εξάλειψη της ιλαράς στη χώρα, ένα επίτευγμα που αποδόθηκε στον επιτυχή εμβολιασμό του πληθυσμού. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η ασθένεια έχει επανεμφανιστεί, δημιουργώντας ανησυχία στους υγειονομικούς φορείς.

Αυτή η τάση επανεμφάνισης της ιλαράς ενισχύεται από τα μειωμένα ποσοστά εμβολιασμού σε ορισμένες περιοχές, καθώς και από την αυξανόμενη δυσπιστία που παρατηρείται έναντι των υγειονομικών αρχών. Το φαινόμενο αυτό, όπως καταγγέλλεται, έχει επηρεαστεί σημαντικά από δημόσιες τοποθετήσεις.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση αυτής της δυσπιστίας, σύμφωνα με τις πηγές.

Τα κρούσματα και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Από την αρχή του τρέχοντος έτους, έχουν επιβεβαιωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες συνολικά 4.834 κρούσματα ιλαράς. Η ιλαρά χαρακτηρίζεται ως μια σοβαρή και ιδιαίτερα μεταδοτική ασθένεια, γεγονός που καθιστά την αύξηση των κρουσμάτων ιδιαίτερα ανησυχητική.

Λόγω της ανησυχητικής αύξησης των κρουσμάτων ιλαράς, τον Οκτώβριο κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Αυτό το μέτρο υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση.

Η σοβαρότητα της ασθένειας και οι επιπλοκές της

Η ιλαρά εκδηλώνεται με διάφορα συμπτώματα, τα οποία περιλαμβάνουν πυρετό, αναπνευστικά προβλήματα και χαρακτηριστικά δερματικά εξανθήματα. Αν και συχνά θεωρείται παιδική ασθένεια, οι επιπλοκές της μπορεί να είναι εξαιρετικά σοβαρές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ιλαρά μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρότερες επιπλοκές, όπως πνευμονία και φλεγμονή του εγκεφάλου. Αυτές οι επιπλοκές μπορούν να έχουν μακροχρόνιες και σοβαρές συνέπειες για την υγεία του ασθενούς.

Επιπλέον, οι σοβαρές επιπλοκές της ιλαράς μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και στον θάνατο, όπως δυστυχώς συνέβη στην περίπτωση του παιδιού στη Νέα Υόρκη, αναδεικνύοντας τον κίνδυνο που εγκυμονεί η ασθένεια.

Ιστορικό πλαίσιο και παγκόσμια διάσταση

Πριν από την ανακάλυψη του εμβολίου κατά της ιλαράς, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, η ασθένεια προκαλούσε τον θάνατο εκατοντάδων παιδιών κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ανάπτυξη του εμβολίου αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για τη δημόσια υγεία.

Παρά την ύπαρξη αποτελεσματικού εμβολίου, η ιλαρά συνεχίζει να αποτελεί παγκόσμια απειλή. Υπολογίζεται ότι προκαλεί δεκάδες χιλιάδες θανάτους σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο, τονίζοντας την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση και εμβολιασμό.

Με πληροφορίες από: Newsit