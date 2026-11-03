Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Ευρώπη μετά από σειρά κυβερνοεπιθέσεων που έχουν πλήξει συστήματα ψύξης μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Φαίνεται πως η Ελλάδα δεν έμεινε ανεπηρέαστη από αυτές τις επιθέσεις, καθώς ένα κρεοπωλείο στην Κηφισιά έγινε στόχος χακαρίσματος, με τους δράστες να επιχειρούν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία των ψυγείων στους 150 βαθμούς Κελσίου.

Ο επιχειρηματίας Γιώργος Μπούμπας, ιδιοκτήτης του κρεοπωλείου, προχώρησε σε καταγγελία για το περιστατικό, το οποίο περιέγραψε αναλυτικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Η επίθεση αυτή παρουσιάζει ομοιότητες με αντίστοιχα περιστατικά που έχουν καταγραφεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι πρώτες στιγμές της επίθεσης

Όπως περιέγραψε ο κ. Μπούμπας, οι υπάλληλοι της επιχείρησης, με το που προσήλθαν στις 4 τα ξημερώματα, διαπίστωσαν ότι κάτι δεν λειτουργούσε σωστά με τα ψυγεία. Αρχικά, η εκτίμηση ήταν ότι επρόκειτο για κάποια βλάβη, μια συνηθισμένη τεχνική δυσλειτουργία.

Ωστόσο, η κατάσταση ήταν πιο σοβαρή. Οι άγνωστοι είχαν σετάρει τα ψυγεία στους 150 βαθμούς Κελσίου, μεταβάλλοντας τις ρυθμίσεις από τους μηδέν βαθμούς. Ούτε ο ίδιος ο κ. Μπούμπας ούτε οι υπάλληλοι μπορούσαν να παρέμβουν χειροκίνητα, καθώς δεν υπήρχε πρόσβαση στο σύστημα ελέγχου.

Η παρέμβαση του ψυκτικού και η αποκάλυψη

Άμεσα κλήθηκε ψυκτικός για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Ο τεχνικός αρχικά αναρωτήθηκε αν η δυσλειτουργία προκλήθηκε από πτώση τάσης, μια πιθανότητα που απορρίφθηκε, καθώς η επιχείρηση διαθέτει γεννήτρια. Αφού δοκίμασε όλους τους δυνατούς τρόπους για να αποκαταστήσει τη λειτουργία, μετά από περίπου μία ώρα, ανακοίνωσε στον κ. Μπούμπα ότι «είστε χακαρισμένοι».

Η προσπάθεια του ψυκτικού να ανακτήσει τον έλεγχο του συστήματος διήρκεσε περίπου δύο ώρες, μέχρι να καταφέρει να επαναφέρει τις ρυθμίσεις. Η έγκαιρη αυτή παρέμβαση αποδείχθηκε καθοριστική για την αποτροπή μεγαλύτερων ζημιών.

Αποτροπή καταστροφής και σύγχρονα συστήματα

Παρά την απόπειρα των δραστών να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στους 150 βαθμούς Κελσίου, οι θερμοκρασίες στα ψυγεία δεν έφτασαν ποτέ σε αυτά τα επίπεδα, χάρη στην άμεση αντίδραση. Ως αποτέλεσμα, αποφεύχθηκε η καταστροφή των αποθεμάτων κρέατος, η οποία θα μπορούσε να προκληθεί από μια παρατεταμένη διακοπή της ψυκτικής αλυσίδας.

Η επιχείρηση του κ. Μπούμπα διαθέτει ένα σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης, το οποίο είναι σχεδιασμένο να στέλνει ειδοποιήσεις τόσο στην τεχνική εταιρεία που έχει αναλάβει τη συντήρηση όσο και στα κινητά τηλέφωνα των υπευθύνων. Αυτές οι προειδοποιήσεις ενεργοποιούνται όταν καταγράφεται οποιαδήποτε ασυνήθιστη μεταβολή της θερμοκρασίας.

Το αρχικό πρόβλημα, ωστόσο, ήταν ότι κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως πίσω από τις ενδείξεις των ψυγείων κρυβόταν μια κυβερνοεπίθεση και όχι μια απλή τεχνική δυσλειτουργία, καθιστώντας την αναγνώριση της επίθεσης πιο δύσκολη στην αρχή.

Ευρύτερο φαινόμενο και μέτρα αντιμετώπισης

Σύμφωνα με τον ψυκτικό, αντίστοιχα περιστατικά χακαρίσματος έχουν σημειωθεί και σε άλλες δύο επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Κηφισιάς. Τόσο η επιχείρηση του κ. Μπούμπα όσο και οι άλλες δύο συνεργάζονταν με μια τρίτη εταιρεία ψυκτικών για τη διασφάλιση των συστημάτων τους.

Ο κ. Μπούμπας επεσήμανε ότι τα παλαιά μοτέρ των ψυγείων δεν αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα, σε αντίθεση με τα καινούργια, τα οποία διαθέτουν ασύρματο δίκτυο και είναι πιο ευάλωτα σε τέτοιου είδους επιθέσεις. Ως άμεσο μέτρο, απενεργοποίησαν το Wi-Fi των συστημάτων, ενώ ο τεχνικός αναζητά μια μόνιμη λύση για την προστασία από μελλοντικές κυβερνοεπιθέσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis