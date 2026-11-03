Δύο χρόνια λειτουργίας για τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος: Τα επιτεύγματα του «ελληνικού FBI»

Σε κλίμα εορτασμού, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία τιμούν σήμερα τα δύο χρόνια λειτουργίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της υπηρεσίας που έχει επικρατήσει να αποκαλείται «ελληνικό FBI». Η ΔΑΟΕ, η οποία συμπλήρωσε την επέτειό της στις 21 Οκτωβρίου, έχει συνδεθεί με την αποκάλυψη και εξιχνίαση ιδιαίτερα σημαντικών υποθέσεων οργανωμένου εγκλήματος. Οι υποθέσεις αυτές είχαν προκαλέσει ζημίες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό δημόσιο.

Η τελετή και οι παρόντες

Η επίσημη τελετή για τα δύο χρόνια λειτουργίας της ΔΑΟΕ έχει προγραμματιστεί για τις 18:00 το απόγευμα και θα λάβει χώρα στο Μέγαρο Μουσικής. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, καθώς και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της τελετής, αναμένεται να παρουσιαστούν αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τη θετική δράση της υπηρεσίας από την έναρξη της λειτουργίας της μέχρι σήμερα.

Η παρουσία των ανώτατων πολιτειακών και πολιτικών παραγόντων υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στο έργο της Διεύθυνσης, η οποία έχει αναλάβει την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα.

Ο στρατηγικός στόχος του υπουργού

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφέρθηκε στη ΔΑΟΕ ως έναν «στρατηγικό στόχο και ένα όραμα πολλών ετών» για τον ίδιο. Όπως ανέφερε σε άρθρο του στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» του Σαββάτου, η υλοποίηση αυτού του οράματος έγινε αμέσως μετά την επιστροφή του στο υπουργείο, σε στενή συνεννόηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι το οργανωμένο έγκλημα αποτελεί μια σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία, την οικονομία και την κοινωνική συνοχή της χώρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, το φαινόμενο αυτό υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς, στρεβλώνει τον υγιή ανταγωνισμό και στερεί πολύτιμους πόρους από την κοινωνία. Η αντιμετώπισή του, όπως υπογράμμισε, απαιτεί πολιτική βούληση, ισχυρούς θεσμούς, εξειδικευμένες υπηρεσίες και καθημερινή, συστηματική δουλειά.

Το θεσμικό πλαίσιο και η οργάνωση

Σε χθεσινή του συνέντευξη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε ότι «το κράτος ήταν ανοργάνωτο και όταν είναι το κράτος ανοργάνωτο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα». Για αυτόν τον λόγο, δημιουργήθηκε ένα «απαράμιλλο θεσμικό πλαίσιο» για τη λειτουργία της ΔΑΟΕ.

Το πλαίσιο αυτό διαμορφώθηκε από δύο δικαστές και έμπειρους αξιωματικούς, οι οποίοι υπηρετούν σήμερα στην συγκεκριμένη υπηρεσία. Για τη δημιουργία του θεσμικού πλαισίου και της οργάνωσης της ΔΑΟΕ, αξιοποιήθηκε η εμπειρία προηγμένων ευρωπαϊκών και διεθνών αστυνομικών οργανισμών, όπως δήλωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Η δομή και τα στελέχη της υπηρεσίας

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ξεκίνησε επίσημα να λειτουργεί στις 21 Οκτωβρίου 2024. Η έδρα της βρίσκεται στην Αθήνα, ενώ διαθέτει υποδιεύθυνση στη Θεσσαλονίκη και, προσφάτως, και στην Κρήτη. Η υπηρεσία απαρτίζεται από εξειδικευμένες μονάδες και στελεχώθηκε με την αφρόκρεμα των αστυνομικών, κυρίως από την Ασφάλεια.

Επικεφαλής της ΔΑΟΕ είναι ο υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης, ένας αξιωματικός με μεγάλη εμπειρία στη δίωξη του εγκλήματος σε όλα τα επίπεδα και αναγνωρισμένες διοικητικές ικανότητες σε δύσκολα πόστα. Η υπηρεσία διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονα επιχειρησιακά εργαλεία και την ικανότητα να διεισδύει σε σύνθετα εγκληματικά δίκτυα. Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογραμμίζει την προσπάθεια των αξιωματικών και όλων των στελεχών της Δ.Α.Ο.Ε. σε αυτήν την κατεύθυνση.

Με πληροφορίες από: News.gr