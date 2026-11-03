Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι πρώτοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Η οργάνωση φέρεται να συγκέντρωνε χρήματα για τη στήριξη παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας, ωστόσο οι καταγγελίες αναφέρουν ότι μεγάλα ποσά κατέληγαν σε πολυτελή διαβίωση, εικονικές εταιρείες και στοιχηματικούς λογαριασμούς.

Η έρευνα των Αρχών ξεκίνησε έπειτα από δύο ηλεκτρονικά μηνύματα που έλαβε η αρμόδια υπηρεσία για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Οι συνεχείς αποκαλύψεις για την υπόθεση έχουν προκαλέσει οργή και αποτροπιασμό στο κοινό.

Η έναρξη της έρευνας και οι καταγγελίες

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν η αρμόδια υπηρεσία για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος έλαβε δύο ηλεκτρονικά μηνύματα. Αυτά τα μηνύματα οδήγησαν στην έναρξη της έρευνας, η οποία περιλαμβάνει καταγγελίες για ανύπαρκτες περιπτώσεις παιδιών που χρήζουν βοήθειας.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, εξετάστηκε και ο τρόπος με τον οποίο η οργάνωση ζητούσε από τους πολίτες να καταθέτουν χρήματα. Οι καταγγελίες κάνουν λόγο για παχυλά ποσά που, αντί να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό για τον οποίο προσφέρθηκαν, κατέληγαν στις τσέπες του ιδρυτή και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων.

Ο τρόπος δράσης και η πολυτελής ζωή

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση φέρονται να απολάμβαναν έναν τρόπο ζωής που περιλάμβανε ακριβές αγορές, διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και σουίτες, καθώς και νυχτερινή διασκέδαση. Αυτός ο τρόπος ζωής έρχεται σε αντίθεση με τον σκοπό για τον οποίο οι πολίτες προσέφεραν χρήματα.

Οι πολίτες προσέφεραν χρήματα με την πεποίθηση ότι θα βοηθούσαν παιδιά που χρειάζονταν οικονομική στήριξη για τη θεραπεία ή τη χειρουργική τους επέμβαση. Ωστόσο, τα ποσά αυτά φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για προσωπική χλιδή και πολυτέλεια των εμπλεκομένων.

Ειδικότερα, σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες φέρεται να χρονολογούνται ακόμη και από το 2017-2018, εμφανίζονταν προσωπικοί τραπεζικοί λογαριασμοί. Παράλληλα, χρησιμοποιούνταν και προσωπικοί λογαριασμοί σε πλατφόρμες ηλεκτρονικών πληρωμών, όπως η Revolut και το PayPal, για τη συγκέντρωση των χρημάτων.

Το πρόγραμμα των απολογιών

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή οι πρώτοι τέσσερις κατηγορούμενοι. Μεταξύ αυτών φέρεται να βρίσκονται η σύντροφος του προέδρου της οργάνωσης, ο αδελφός της, καθώς και δύο ακόμη πρόσωπα που συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία της «Παιδικής Χαράς».

Την Πέμπτη έχει προγραμματιστεί να απολογηθεί ακόμη ένα πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση. Τελευταίος θα περάσει το κατώφλι της ανακρίτριας ο πρόεδρος της οργάνωσης, Κωνσταντίνος Φιρινίδης, για να δώσει τη δική του κατάθεση.

Οι πρώτες αντιδράσεις της υπεράσπισης

Μέχρι στιγμής, οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων δεν έχουν προχωρήσει σε αναλυτικές δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο λόγος είναι ότι δεν είχαν λάβει ακόμη στα χέρια τους το σύνολο της δικογραφίας, ένα απαραίτητο βήμα για την προετοιμασία της υπεράσπισης.

Ωστόσο, μία από τις πρώτες δημόσιες τοποθετήσεις προέρχεται από τον δικηγόρο προσώπου που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση. Ο δικηγόρος υποστηρίζει ότι ο εντολέας του δεν γνώριζε τι συνέβαινε και ότι τα επίμαχα παιχνίδια στήθηκαν εις βάρος του, δηλώνοντας την πρόθεσή του να αποδείξει τους ισχυρισμούς του ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ερωτήματα για την αδειοδότηση

Παράλληλα με τις καταγγελίες για την οικονομική διαχείριση, έχουν ανακύψει και ερωτήματα σχετικά με την αδειοδότηση της οργάνωσης «Παιδική Χαρά». Έχει διατυπωθεί ο ισχυρισμός ότι η οργάνωση δεν διέθετε την απαραίτητη άδεια για τη διενέργεια εράνων.

Αυτός ο ισχυρισμός προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας στην υπόθεση, καθώς εγείρει ζητήματα νομιμότητας των διαδικασιών συγκέντρωσης χρημάτων από τους πολίτες.

Με πληροφορίες από: Enikos