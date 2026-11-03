Η γλυκοπατάτα και η συμβολή της στη μείωση της χοληστερίνης, σύμφωνα με καρδιολόγο

Η διατροφή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία της καρδιάς, καθώς ορισμένες τροφές μπορούν να βοηθήσουν στη ρύθμιση της χοληστερίνης και στην προστασία των αγγείων. Σύμφωνα με τον καρδιολόγο Dr. Rohit Vuppuluri, ένα συγκεκριμένο λαχανικό ξεχωρίζει για την περιεκτικότητά του σε φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και κάλιο, συστατικά που υποστηρίζουν την καρδιαγγειακή υγεία. Πρόκειται για τη γλυκοπατάτα, η οποία μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική προσθήκη σε μια ισορροπημένη διατροφή, ειδικά για τον έλεγχο της κακής χοληστερίνης (LDL).

Η σημασία της διατροφής για την καρδιά

Η υιοθέτηση μιας ισορροπημένης διατροφής αποτελεί θεμελιώδες βήμα για τη διατήρηση της υγείας της καρδιάς, ιδιαίτερα όταν ο στόχος είναι ο έλεγχος της χοληστερίνης. Ορισμένα λαχανικά διακρίνονται για την υψηλή περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά, και ανάμεσά τους βρίσκεται η γλυκοπατάτα.

Ο καρδιολόγος Dr. Rohit Vuppuluri εξηγεί γιατί η γλυκοπατάτα αξίζει να ενταχθεί στα γεύματα, ιδιαίτερα στα φθινοπωρινά, και ποιες επιλογές στον τρόπο μαγειρέματος συμβάλλουν στην καλύτερη αξιοποίηση των θρεπτικών συστατικών της.

Οι φυτικές ίνες και η δράση τους

Οι γλυκοπατάτες αποτελούν εξαιρετική πηγή φυτικών ινών, καθώς μία μεγάλη γλυκοπατάτα περιέχει περίπου 6 γραμμάρια. Οι φυτικές ίνες είναι σημαντικές γιατί βοηθούν στην απομάκρυνση της χοληστερίνης από τον οργανισμό, εμποδίζοντας την συνεχή ανακύκλωσή της.

Όπως αναφέρει ο Dr. Vuppuluri, οι διαλυτές φυτικές ίνες δεσμεύονται με τα χολικά οξέα στο πεπτικό σύστημα και συμβάλλουν στην αποβολή τους από το σώμα. Το συκώτι, στη συνέχεια, χρησιμοποιεί τη διαθέσιμη χοληστερίνη για να παράγει νέα χολικά οξέα, μια διαδικασία που με την πάροδο του χρόνου συνεισφέρει στη μείωση της LDL χοληστερίνης. Για να επωφεληθείτε στο μέγιστο από τις φυτικές ίνες, συνιστάται να καταναλώνετε και τη φλούδα της γλυκοπατάτας, καθώς εκεί συγκεντρώνεται η μεγαλύτερη ποσότητα.

Η αντιοξειδωτική προστασία

Εκτός από τις φυτικές ίνες, οι γλυκοπατάτες περιέχουν ισχυρά αντιοξειξειδωτικά που προστατεύουν τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες. Οι πορτοκαλί γλυκοπατάτες είναι πλούσιες σε βήτα-καροτένιο, ενώ οι μωβ γλυκοπατάτες αποτελούν εξαιρετική πηγή ανθοκυανινών.

Ο Dr. Vuppuluri επισημαίνει ότι το οξειδωτικό στρες εμπλέκεται στην ανάπτυξη της αθηροσκλήρωσης, προκαλώντας αλλοιώσεις στα σωματίδια της LDL χοληστερίνης που οδηγούν στη δημιουργία πλάκας στα αγγεία. Κατά συνέπεια, οι τροφές που είναι πλούσιες σε αντιοξειδωτικά, όπως η γλυκοπατάτα, ενισχύουν τη συνολική προστασία του καρδιαγγειακού συστήματος.

Το κάλιο και άλλα θρεπτικά συστατικά

Πέρα από τις φυτικές ίνες και τα αντιοξειδωτικά, η γλυκοπατάτα είναι πλούσια και σε κάλιο, ένα ακόμα συστατικό που υποστηρίζει την καρδιαγγειακή υγεία. Η συνδυαστική δράση αυτών των θρεπτικών στοιχείων καθιστά τη γλυκοπατάτα μια πολύτιμη τροφή για τη διαχείριση της χοληστερίνης και την προστασία της καρδιάς.

Η ενσωμάτωση της γλυκοπατάτας σε μια ισορροπημένη διατροφή, ειδικά κατά τους φθινοπωρινούς μήνες, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη μιας πιο υγιεινής καρδιαγγειακής λειτουργίας και στη διατήρηση των επιπέδων της χοληστερίνης σε επιθυμητά όρια.

Με πληροφορίες από: Enikos