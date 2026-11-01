Ο σκηνοθέτης Μάικλ Μαν αυτοπυροβολήθηκε κατά λάθος στο πόδι

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Μάικλ Μαν, γνωστός για τις εμβληματικές αστυνομικές και γκανγκστερικές ταινίες του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το Σάββατο, έπειτα από ένα ατύχημα με πυροβόλο όπλο. Ο 83χρονος δημιουργός αυτοπυροβολήθηκε κατά λάθος στο πόδι, ενώ βρισκόταν σε σκοπευτήριο του Λος Άντζελες. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα έναν επιφανειακό τραυματισμό, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Το χρονικό του ατυχήματος

Το συμβάν έλαβε χώρα περίπου στις 16:00 το απόγευμα του Σαββάτου, τοπική ώρα, σε σκοπευτήριο που βρίσκεται στο δυτικό Λος Άντζελες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Μάικλ Μαν επιχειρούσε να τοποθετήσει το όπλο του στη θήκη του, όταν αυτό εκπυρσοκρότησε απροσδόκητα. Η εκπυρσοκρότηση προκάλεσε τραύμα στο πόδι του σκηνοθέτη, οδηγώντας στην άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Οι Αρχές του Λος Άντζελες (LAPD) κλήθηκαν στο σημείο μαζί με διασώστες, επιβεβαιώνοντας το περιστατικό. Από την πρώτη στιγμή, οι αστυνομικοί διευκρίνισαν ότι πρόκειται για ένα ατύχημα και όχι για σκόπιμο πυροβολισμό, καθησυχάζοντας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ο τραυματισμός.

Η κατάσταση της υγείας του σκηνοθέτη

Μετά τον τραυματισμό του, ο Μάικλ Μαν μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, όπου έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι η κατάσταση της υγείας του 83χρονου κρίνεται σταθερή, χωρίς να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό. Η εκπρόσωπος του σκηνοθέτη επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι ο Μαν αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο σύντομα, υπογραμμίζοντας τον επιφανειακό χαρακτήρα του τραύματος.

Η επίσημη ενημέρωση από την εκπρόσωπο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ένα όπλο εκπυρσοκρότησε κατά λάθος ενώ βρισκόταν στη θήκη του, προκαλώντας επιφανειακό τραυματισμό στον σκηνοθέτη. Ο Μάικλ Μαν έλαβε ιατρική φροντίδα και πρόκειται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο».

Έμπειρος σκοπευτής ο Μάικλ Μαν

Παρά το ατυχές περιστατικό, άνθρωποι από το περιβάλλον του Μάικλ Μαν δήλωσαν ότι ο σκηνοθέτης είναι ένας έμπειρος σκοπευτής. Η ενασχόλησή του με τη σκοποβολή μετράει πολλά χρόνια, γεγονός που καθιστά το ατύχημα ακόμα πιο απροσδόκητο. Η εμπειρία του στον χειρισμό πυροβόλων όπλων δεν απέτρεψε την εκπυρσοκρότηση που οδήγησε στον τραυματισμό του.

Ο Μάικλ Μαν συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους Αμερικανούς σκηνοθέτες, έχοντας συνδέσει το όνομά του με παραγωγές που ξεχωρίζουν για τη ρεαλιστική απεικόνιση της εγκληματικότητας και των ένοπλων συγκρούσεων. Η καριέρα του έχει σημαδευτεί από ταινίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους στον κινηματογράφο, αναδεικνύοντας το ταλέντο του στη δημιουργία έντονων και ατμοσφαιρικών ιστοριών.

Η κινηματογραφική του πορεία

Ο Μάικλ Μαν έχει σκηνοθετήσει μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες και επιτυχημένες ταινίες του είδους. Ανάμεσα στις γνωστότερες δημιουργίες του βρίσκεται το «Heat» του 1995, μια ταινία που έφερε στην ίδια οθόνη τους θρυλικούς Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η ταινία αυτή θεωρείται ένα από τα κορυφαία δείγματα αστυνομικού δράματος.

Άλλες σημαντικές ταινίες στην πλούσια φιλμογραφία του περιλαμβάνουν το «Collateral» του 2004, με τον Τομ Κρουζ σε έναν αξιομνημόνευτο ρόλο, καθώς και την ιστορική περιπέτεια «Ο Τελευταίος των Μοϊκανών» του 1992. Οι ταινίες του Μαν έχουν επαινεθεί για την προσοχή τους στη λεπτομέρεια και την ικανότητά τους να δημιουργούν καθηλωτικές αφηγήσεις, καθιστώντας τον έναν από τους πιο σεβαστούς σκηνοθέτες της γενιάς του.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos