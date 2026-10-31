Θεσσαλονίκη: 6χρονη νοσηλεύεται μετά από πτώση σε εμπορικό κέντρο

Ένα κορίτσι ηλικίας έξι ετών νοσηλεύεται από το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026, στην παιδοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη. Η εισαγωγή της μικρής στο νοσοκομείο κρίθηκε απαραίτητη μετά από ένα ατύχημα που συνέβη νωρίτερα την ίδια ημέρα, όταν έπεσε από ύψος μέσα σε ένα πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο της πόλης. Το ατυχές περιστατικό έλαβε χώρα καθώς το μπουφάν που φορούσε η 6χρονη πιάστηκε στις κυλιόμενες σκάλες, οδηγώντας στην πτώση της και προκαλώντας άμεση ανησυχία στους παρευρισκόμενους.

Το ατύχημα στο εμπορικό κέντρο «Πλατεία» και η αναστάτωση

Το συμβάν που οδήγησε στον τραυματισμό της 6χρονης σημειώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου. Η μικρή βρισκόταν στο εμπορικό κέντρο «Πλατεία» της Θεσσαλονίκης, έναν χώρο που συγκεντρώνει καθημερινά πλήθος κόσμου. Κατά τη διάρκεια της χρήσης των κυλιόμενων σκαλών, το μπουφάν της πιάστηκε απροσδόκητα στον μηχανισμό, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει από ύψος.

Η πτώση της μικρής προκάλεσε άμεσα μεγάλη αναστάτωση και ανησυχία στους παρευρισκόμενους στο εμπορικό κέντρο. Πολίτες και προσωπικό έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Η σκηνή του ατυχήματος συγκέντρωσε την προσοχή των παρισταμένων, οι οποίοι παρακολουθούσαν με αγωνία τις εξελίξεις.

Άμεση κινητοποίηση των διασωστών και της αστυνομίας

Αμέσως μετά την ειδοποίηση για το ατύχημα, υπήρξε ταχύτατη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα στο σημείο του συμβάντος, προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη 6χρονη. Η άμεση ανταπόκριση των διασωστών ήταν καθοριστική για την αρχική αντιμετώπιση του περιστατικού.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ, αφού σταθεροποίησαν την κατάσταση της μικρής, την παρέλαβαν και τη μετέφεραν χωρίς καθυστέρηση στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης. Η διακομιδή της 6χρονης προς το νοσοκομείο πραγματοποιήθηκε με τη συνοδεία δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες εξασφάλισαν την ασφαλή και ταχεία μεταφορά της, διατηρώντας παράλληλα την τάξη στο σημείο του ατυχήματος.

Η κατάσταση της υγείας της 6χρονης στο «Παπαγεωργίου»

Από την εισαγωγή της στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», η 6χρονη νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική κλινική, όπου βρίσκεται υπό την συνεχή επίβλεψη των ειδικών ιατρών. Οι γιατροί της κλινικής προχώρησαν άμεσα σε όλες τις προβλεπόμενες και απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, με σκοπό την πλήρη και λεπτομερή εκτίμηση της κατάστασης της υγείας της μικρής μετά την πτώση.

Μεταξύ των διαγνωστικών εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν, ήταν και μια αξονική τομογραφία, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τον εντοπισμό τυχόν εσωτερικών τραυματισμών. Τα αποτελέσματα της αξονικής τομογραφίας βγήκαν «καθαρά», γεγονός που προσέφερε σημαντική ανακούφιση στους γονείς και το ιατρικό προσωπικό, καθώς δεν διαπιστώθηκαν σοβαρά ευρήματα.

Σύμφωνα με τις επίσημες ιατρικές εκτιμήσεις που έχουν γίνει, η κατάσταση της υγείας της 6χρονης δεν εμπνέει καμία απολύτως ανησυχία. Παρόλα αυτά, οι θεράποντες ιατροί αποφάσισαν να διατηρήσουν τη μικρή στο νοσοκομείο για ένα διάστημα. Η παραμονή της κρίνεται ως μια προληπτική ενέργεια, με στόχο την συνεχή παρακολούθηση της πορείας της υγείας της και την πλήρη διασφάλιση της ανάρρωσής της, αποκλείοντας κάθε πιθανό μεταγενέστερο κίνδυνο ή επιπλοκή.

Με πληροφορίες από: Newsit