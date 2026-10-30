Ο ΠΑΟΚ νίκησε στα πέναλτι την Πόλαρ Μπίαρς στην πρεμιέρα του LEN Euro Cup

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις του στα προκριματικά του LEN Euro Cup Γυναικών, επικρατώντας των Πόλαρ Μπίαρς στα πέναλτι με τελικό σκορ 12-10. Η αναμέτρηση της πρεμιέρας του 3ου προκριματικού ομίλου ολοκληρώθηκε με 9-9 στην κανονική της διάρκεια, με τις «ασπρόμαυρες» να κατακτούν τη νίκη στη διαδικασία των πέναλτι. Αυτό το αποτέλεσμα αποτελεί το πρώτο βήμα για την πρόκριση του ΠΑΟΚ στην κύρια φάση της διοργάνωσης.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στην κανονική διάρκεια

Το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ολλανδική Πόλαρ Μπίαρς ήταν αρκετά ισορροπημένο από την αρχή. Η Πόλαρ Μπίαρς ξεκίνησε καλύτερα, παίρνοντας προβάδισμα 2-1 στα πρώτα έξι λεπτά της αναμέτρησης. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ αντέδρασε άμεσα, ανατρέποντας το σκορ σε 3-2. Το πρώτο οκτάλεπτο έκλεισε τελικά με ισοπαλία 3-3, καθώς η ολλανδική ομάδα βρήκε την απάντηση στο τελευταίο λεπτό.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, ο ΠΑΟΚ μπήκε δυναμικά και κατάφερε να φτάσει στο 5-3, χάρη σε δύο γκολ της Μαργαρίτας Μπιτσάκου. Παρόλα αυτά, η Πόλαρ Μπίαρς κατάφερε να ανατρέψει ξανά το σκορ υπέρ της, πηγαίνοντας στη διακοπή του πρώτου μισού με προβάδισμα 6-5. Το ξεκίνημα του δεύτερου μισού βρήκε τις δύο ομάδες να δίνουν έμφαση στις άμυνες, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπουν στην αντίπαλό τους να κυριαρχήσει και με επιμέρους 1-1 στο τρίτο οκτάλεπτο, το συνολικό σκορ διαμορφώθηκε σε 7-6 υπέρ των Πόλαρ Μπίαρς, καθώς οι ομάδες εισήλθαν στην τελική ευθεία του αγώνα.

Η δραματική διαδικασία των πέναλτι

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο ΠΑΟΚ κλήθηκε να αντιδράσει για να διεκδικήσει τη νίκη. Με βασική πρωταγωνίστρια τη Μαργαρίτα Μπιτσάκου, οι «ασπρόμαυρες» κατάφεραν να φτάσουν στο 9-9, οδηγώντας έτσι την αναμέτρηση στη διαδικασία των πέναλτι. Η «ρώσικη ρουλέτα» ξεκίνησε με εύστοχες εκτελέσεις και από τις δύο ομάδες, φτάνοντας το σκορ στο 10-10.

Σε αυτό το κρίσιμο σημείο, η τερματοφύλακας του «δικέφαλου του Βορρά», Εντίνα Γκανκλ, πραγματοποίησε μία σημαντική απόκρουση στο δεύτερο πέναλτι της Πόλαρ Μπίαρς. Αμέσως μετά, η Μαργαρίτα Μπιτσάκου ευστόχησε, δίνοντας στον ΠΑΟΚ ένα μεγάλο πλεονέκτημα με σκορ 11-10. Η Πόλαρ Μπίαρς αστόχησε ξανά σε πέναλτι, με την Έιμι Κλάινλουγκτεμπελντ να στέλνει τη μπάλα στο δοκάρι. Τελικά, η Άννα Μαμόγλου ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι, διαμορφώνοντας το τελικό 12-10 και χαρίζοντας στον ΠΑΟΚ μία σημαντική νίκη.

Η βαθμολογική θέση και οι όροι πρόκρισης

Η νίκη του ΠΑΟΚ επί των Πόλαρ Μπίαρς στα πέναλτι του έδωσε δύο βαθμούς, αντί για τρεις που θα έδινε μία νίκη στην κανονική διάρκεια. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Ουραλότσκα επικράτησε της ZVL με το εντυπωσιακό σκορ 29-8. Αυτό το αποτέλεσμα έφερε την Ουραλότσκα στην κορυφή του ομίλου, αφήνοντας τον ΠΑΟΚ έναν βαθμό πίσω.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της διοργάνωσης, μόνο η πρώτη ομάδα κάθε ομίλου θα εξασφαλίσει το εισιτήριο για την κύρια φάση του LEN Euro Cup Γυναικών. Συνολικά, τρεις ομάδες θα πάρουν την πρόκριση από τους τρεις προκριματικούς ομίλους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta