Η Binance επαναφέρει σταδιακά τις αναλήψεις μετά την κυβερνοεπίθεση των 6,3 δισ. δολαρίων

Η Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, ανακοίνωσε τη σταδιακή επαναφορά των αναλήψεων μετά την κυβερνοεπίθεση των 6,3 δισ. δολαρίων, τη μεγαλύτερη στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων. Η εταιρεία δεσμεύεται να καλύψει πλήρως τις απώλειες των πελατών, ενώ οι συνεχιζόμενες έρευνες αποκαλύπτουν μια πιο σύνθετη επίθεση με πολλαπλά σημεία παραβίασης των συστημάτων της.

Η μεγαλύτερη κυβερνοεπίθεση στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων

Η Binance βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κυβερνοεπίθεση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την κλοπή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας 6,3 δισ. δολαρίων. Αυτό το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη κυβερνοεπίθεση που έχει καταγραφεί ποτέ στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, δημιουργώντας σημαντικές προκλήσεις για την πλατφόρμα και την εμπιστοσύνη των χρηστών της.

Οι αρχικές εκτιμήσεις για την επίθεση έχουν αναθεωρηθεί, καθώς τα νέα ευρήματα δείχνουν μια πιο περίπλοκη διαδικασία παραβίασης. Η τεχνική ομάδα της Binance έχει εντοπίσει πολλαπλά σημεία στα συστήματα της εταιρείας που επηρεάστηκαν από την κυβερνοεπίθεση, υποδηλώνοντας την πολυπλοκότητα της επίθεσης.

Σταδιακή επαναφορά των αναλήψεων και έλεγχοι ασφαλείας

Ως άμεση προτεραιότητα, η Binance στοχεύει στη σταδιακή επαναφορά των αναλήψεων, με την πλήρη αποκατάσταση να αναμένεται έως την Κυριακή 1η Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, η τεχνική ομάδα εργάζεται για την επανεκκίνηση των υπηρεσιών ανάληψης εντός περίπου 34 ωρών από την ανακοίνωση, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των απαραίτητων ελέγχων ασφαλείας.

Η διαδικασία επαναφοράς έχει σχεδιαστεί να γίνει σταδιακά, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης ασφάλεια των συστημάτων πριν από την πλήρη λειτουργία τους. Εν τω μεταξύ, οι καταθέσεις και όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες της πλατφόρμας που δεν επηρεάστηκαν από την επίθεση παραμένουν πλήρως διαθέσιμες για τους χρήστες.

Δέσμευση για κάλυψη των απωλειών και παγωμένα κεφάλαια

Η διοίκηση της Binance έχει δεσμευτεί να καλύψει πλήρως το οικονομικό κόστος της επίθεσης, διαβεβαιώνοντας τους πελάτες ότι δεν θα επωμιστούν τη ζημία. Η κάλυψη θα γίνει τόσο από το αποθεματικό προστασίας χρηστών SAFU όσο και από εταιρικά κεφάλαια. Ήδη, η εταιρεία έχει διαθέσει πάνω από 6,34 δισ. δολάρια για αυτόν τον σκοπό.

Στο πλαίσιο των ερευνών, έχει επιτευχθεί το πάγωμα περίπου 3 δισ. δολαρίων από τα κλεμμένα περιουσιακά στοιχεία. Οι υποψίες για την κυβερνοεπίθεση στρέφονται σε χάκερ που φέρονται να συνδέονται με τη Βόρεια Κορέα, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Εκτεταμένος έλεγχος υποδομής και διαφάνεια

Παράλληλα με την επαναφορά των υπηρεσιών, η Binance προχωρά σε έναν εκτεταμένο και ενδελεχή έλεγχο της τεχνολογικής της υποδομής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα συστήματα διαχείρισης των ψηφιακών πορτοφολιών, στις διαδικασίες έγκρισης των συναλλαγών, καθώς και στους μηχανισμούς προστασίας των κεφαλαίων των χρηστών. Στόχος είναι η ενίσχυση της ασφάλειας και η αποτροπή μελλοντικών παρόμοιων περιστατικών.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αποκατάστασης της εμπιστοσύνης, η εταιρεία έχει προγραμματίσει τη δημοσιοποίηση μιας επικαιροποιημένης απόδειξης αποθεματικών (Proof of Reserves) έως τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου. Αυτή η κίνηση αποσκοπεί στο να επιτρέψει στους χρήστες να ελέγξουν οι ίδιοι την κάλυψη των υπολοίπων τους από τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει η πλατφόρμα.

Η κάλυψη των κεφαλαίων

Από τα συνολικά 6,34 δισ. δολάρια που έχει διαθέσει η Binance για την κάλυψη των απωλειών, τα 5 δισ. δολάρια βρίσκονται ήδη στα ίδια ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που επηρεάστηκαν άμεσα από την παραβίαση. Αυτά περιλαμβάνουν δημοφιλή κρυπτονομίσματα όπως Bitcoin, Ethereum, BNB, καθώς και τα σταθερά κρυπτονομίσματα USDT και USDC.

Με αυτή τη διάθεση κεφαλαίων, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει την κάλυψη περίπου του 80% των απαιτούμενων περιουσιακών στοιχείων στην αντίστοιχη μορφή τους. Για το υπόλοιπο 20%, η Binance βρίσκεται σε διαδικασία αγορών, προκειμένου να αναπληρώσει πλήρως τα κεφάλαια και να διασφαλίσει την πλήρη αποκατάσταση των απωλειών για όλους τους χρήστες της.

Με πληροφορίες από: Topontiki