Οι κλοπές χαλκού γίνονται εκατομμύρια για τα κυκλώματα, με νέους στόχους τις ιδιωτικές κατοικίες

Οι κλοπές χαλκού εξελίσσονται σε ιδιαίτερα επικερδή δραστηριότητα για οργανωμένα κυκλώματα, τα οποία διευρύνουν διαρκώς το πεδίο δράσης τους. Πλέον, στο στόχαστρο μπαίνουν όχι μόνο δημόσιες εγκαταστάσεις, αλλά και ιδιωτικές κατοικίες, πολυκατοικίες και κοινόχρηστοι χώροι. Η δράση τους βασίζεται σε μια οργανωμένη αλυσίδα τεσσάρων σταδίων, από την επιλογή των στόχων μέχρι τη διάθεση του χαλκού στην αγορά, με τις αστυνομικές αρχές να έχουν εξιχνιάσει υποθέσεις εκατομμυρίων ευρώ το 2026.

Διεύρυνση των στόχων και οργανωμένη δράση

Οι οργανωμένα κυκλώματα που δραστηριοποιούνται στις κλοπές χαλκού διευρύνουν διαρκώς το πεδίο δράσης τους. Ενώ μέχρι πρότινος οι αφαιρέσεις τέτοιων υλικών γίνονταν συνήθως από δημόσιες εγκαταστάσεις, τώρα παρατηρείται ότι πολλοί δράστες εισέρχονται και σε ιδιωτικά σπίτια, σε πολυκατοικίες και σε κλιμακοστάσια. Αυτό το επισημαίνει ο Νίκος Ρήγας, αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, υπογραμμίζοντας ότι για τους συγκεκριμένους ανθρώπους ο χαλκός είναι άχρηστο υλικό αν δεν μετατραπεί σε χρήματα.

Η δράση των κυκλωμάτων βασίζεται σε μια οργανωμένη αλυσίδα τεσσάρων σταδίων. Αυτά περιλαμβάνουν την κατόπτευση και επιλογή των στόχων, την αφαίρεση των μεταλλικών υλικών, την καύση τους για την αποκάλυψη του χαλκού και, τέλος, τη διάθεσή του στην αγορά. Η διάθεση γίνεται μέσω επιχειρήσεων ανακύκλωσης μετάλλων, γνωστών ως σκραπατζίδικων.

Υποθέσεις εξιχνίασης και οικονομικό όφελος

Το μέγεθος της δραστηριότητας των κυκλωμάτων αποτυπώνεται σε υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές μέσα στο 2026. Τον Μάιο του 2026, εξαρθρώθηκε ένα κύκλωμα που είχε διαπράξει 561 κλοπές χαλκού. Το άμεσο οικονομικό όφελος από αυτές τις κλοπές ξεπέρασε τις 890.000 ευρώ, ενώ συνελήφθησαν 25 άτομα.

Σε μια δεύτερη υπόθεση, τον Οκτώβριο του 2026, δράστες αφαίρεσαν καλώδια χαλκού συνολικού μήκους 25 χιλιομέτρων από ένα εργοστάσιο στην Παιανία. Η αξία των κλοπιμαίων σε αυτή την περίπτωση υπερέβη το ένα εκατομμύριο ευρώ. Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν 19 άτομα. Παράλληλα με τις μεγάλες υποθέσεις, καταγράφονται και πολυάριθμες κλοπές μικρότερης έκτασης, οι οποίες συνθέτουν μια ευρύτερη εικόνα συστηματικής αφαίρεσης μετάλλων.

Η τεχνική επεξεργασία του χαλκού

Ο Παναγιώτης Καρύδης, καθηγητής Αντισεισμικής Τεχνολογίας, εξηγεί την τεχνική διαδικασία επεξεργασίας του χαλκού. Για να λιώσει ο χαλκός σε ένα χυτήριο, απαιτούνται θερμοκρασίες που φτάνουν τους 1.000, 1.100 ή 1.050 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η διαδικασία δεν είναι απλή και λίγα εργαστήρια μπορούν να πραγματοποιήσουν αυτή τη χύτευση.

Σύμφωνα με τον κ. Καρύδη, αυτό το γεγονός θα μπορούσε να διευκολύνει τον εντοπισμό των κυκλωμάτων. Ο περιορισμένος αριθμός των εγκαταστάσεων που διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την τήξη του χαλκού αποτελεί ένα στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει τις αρχές στην αντιμετώπιση του φαινομένου.

Στόχοι και επιπτώσεις των κλοπών

Στο στόχαστρο των δραστών βρίσκονται διάφορες υποδομές, όπως μετασχηματιστές, καλώδια ηλεκτροδότησης, σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, αλλά και εργοτάξια. Οι κλοπές αυτές δεν προκαλούν μόνο οικονομική ζημιά λόγω της απώλειας των υλικών, αλλά έχουν και ευρύτερες επιπτώσεις.

Η αφαίρεση χαλκού από κρίσιμες υποδομές μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές δυσλειτουργίες στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και μεταφορών. Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις, δημιουργούνται και άμεσοι κίνδυνοι για την ανθρώπινη ζωή, καθιστώντας το φαινόμενο ιδιαίτερα σοβαρό για την κοινωνία.

Με πληροφορίες από: Topontiki