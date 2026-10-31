Η ΕΛ.ΑΣ. εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση με πρόσχημα ΜΚΟ – Στημένα ματς και απάτες σε βάρος δωρητών

Μια «αμαρτωλή» Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία φέρεται να επιδιδόταν σε απάτες σε βάρος πολιτών-δωρητών και υπεξαιρέσεις σε βάρος ωφελούμενων ερανικών δράσεων, ξεσκεπάστηκε από την Ελληνική Αστυνομία. Μέλη της οργάνωσης κατηγορούνται ότι χρησιμοποιούσαν μέρος των παράνομων εσόδων για τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων και τη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων. Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος πραγματοποίησε έξι συλλήψεις, εξαρθρώνοντας την εγκληματική ομάδα που δρούσε με πρόσχημα το φιλανθρωπικό σωματείο.

Η εξάρθρωση του κυκλώματος

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα τα ξημερώματα της 30ης Οκτωβρίου και επεκτάθηκε σε πολλές περιοχές της χώρας, από τον Πειραιά μέχρι τα Χανιά και τη Ρόδο. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σοβαρά αδικήματα, όπως εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, κακουργηματική υπεξαίρεση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.

Αφορμή για την έναρξη της έρευνας στάθηκε μια καταγγελία που αφορούσε τη διαφάνεια λειτουργίας του συγκεκριμένου σωματείου. Η Ελληνική Αστυνομία, μέσω της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, προχώρησε στην εξάρθρωση της ομάδας, η οποία φέρεται να διέπραττε κατ' επάγγελμα κακουργηματικές πράξεις.

Το διπλό πρόσωπο της ΜΚΟ

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική ομάδα λειτουργούσε με δύο σκέλη, έχοντας ως κοινό κρίκο έναν 37χρονο άνδρα. Το πρώτο σκέλος της ομάδας δρούσε ενεργά από τον Οκτώβριο του 2018 και αποτελούνταν από τρία μέλη: τον 37χρονο, μια 35χρονη γυναίκα και έναν 32χρονο άνδρα.

Τα μέλη αυτά χρησιμοποιούσαν τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση ως πρόσχημα για να συγκεντρώνουν χρηματικά ποσά. Οι έρανοι, όπως προέκυψε από την έρευνα, πραγματοποιούνταν χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Σκοπός τους ήταν η υποτιθέμενη οικονομική ενίσχυση παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως καρκίνο και βαριές αναπηρίες.

Η μέθοδος εξαπάτησης και οι διάσημοι δωρητές

Η μέθοδος που ακολουθούσαν για να πείθουν τους πολίτες να προχωρήσουν σε δωρεές ήταν συγκεκριμένη. Ανέβαζαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες των παιδιών, ενώ παράλληλα περιέγραφαν έξοδα νοσηλείας, τα οποία στην πραγματικότητα καλύπτονταν από τα ασφαλιστικά ταμεία. Επιπλέον, «φούσκωναν» τα ποσά των απαιτούμενων χρημάτων και προέβαλαν δωρεές από γνωστούς καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες.

Στόχος αυτής της τακτικής ήταν να προσελκύσουν περισσότερους δωρητές, εκμεταλλευόμενοι την ευαισθησία του κοινού και την εμπιστοσύνη που ενέπνεαν τα δημόσια πρόσωπα. Ανάμεσα στους διάσημους που πραγματοποίησαν δωρεές στην εν λόγω ΜΚΟ συγκαταλέγονται η εφοπλίστρια Μαρία Αγγελικούση, ο τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος, η τενίστρια Μαρία Σάκκαρη, η influencer Ιωάννα Τούνη, η παρουσιάστρια Μαίρη Συνατσάκη και ο ποδοσφαιριστής Τάσος Χατζηγιοβάννης.

Από τα χρήματα που συγκεντρώνονταν, μόνο ένα μικρό μέρος κατέληγε στις οικογένειες των παιδιών. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων φέρεται να το κρατούσαν ο 37χρονος και η 35χρονη, οι οποίοι ήταν κεντρικά πρόσωπα στο κύκλωμα.

Η έκταση της απάτης και οι παράνομες δραστηριότητες

Η έρευνα αποκάλυψε ότι συνολικά εντοπίστηκαν 92 έρανοι, οι οποίοι αφορούσαν 74 παιδιά. Από αυτά τα παιδιά, τα 55 έχουν ταυτοποιηθεί. Μάλιστα, σε μία περίπτωση, όταν μητέρα παιδιού με καρκίνο προσπάθησε να συγκεντρώσει χρήματα μόνη της, τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να κατέθεσαν χρήματα στον λογαριασμό της. Στη συνέχεια, κατήγγειλαν τον λογαριασμό στην τράπεζα ως απατηλό, με σκοπό να την αναγκάσουν να επιστρέψει στη ΜΚΟ για βοήθεια.

Πέρα από τις απάτες και τις υπεξαιρέσεις, η δικογραφία αναφέρει ότι μέρος των παράνομων εσόδων χρησιμοποιούνταν για τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων. Επίσης, τα χρήματα αυτά φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων, προσθέτοντας μια ακόμα διάσταση στις παράνομες δραστηριότητες της ομάδας.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στον έλεγχο 29 λογαριασμών, αναζητώντας στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και την έκταση της οικονομικής απάτης.

Με πληροφορίες από: Athletiko