Ο όμιλος Chery δίνει έμφαση σε νέα στελέχη για τις μάρκες OMODA, JAECOO και iCAUR

Ο κινεζικός όμιλος Chery, στον οποίο ανήκουν οι μάρκες OMODA, JAECOO και iCAUR, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενσωμάτωση νέων σε ηλικία στελεχών στις δομές του. Αυτή η πρακτική διαπιστώθηκε κατά την παραμονή δημοσιογράφου στην Κίνα για το International Users Summit 2026, όπου είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τη λειτουργία και τις στρατηγικές των συγκεκριμένων μαρκών. Η προσήλωση σε νέους ανθρώπους, συχνά με διεθνή ακαδημαϊκή πορεία, αποτελεί βασικό πυλώνα της ανάπτυξης του ομίλου.

Η στρατηγική του ομίλου Chery

Ο όμιλος Chery τολμά να εμπιστεύεται και να απορροφά νέους σε ηλικία ανθρώπους, είτε απευθείας από τα πανεπιστήμια με τα οποία συνεργάζεται, είτε μέσω μεταγραφών από άλλες εταιρείες. Αυτά τα στελέχη, όπως ο Βίνσεντ, ο Τζέι, ο Λινξ, ο Χέρμαν και η Σίντι, διακρίνονται για τις σπουδές τους στο εξωτερικό και την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στις κινεζικές μάρκες να διατηρούν μια δυναμική και διεθνώς προσανατολισμένη ομάδα.

Η φιλοσοφία αυτή έρχεται σε αντίθεση με την ελληνική πραγματικότητα, όπου η απουσία μιας, έστω και υποτυπώδους, βιομηχανίας αυτοκινήτου δυσχεραίνει την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων πανεπιστημίων. Η διαπίστωση αυτή δεν αφορά μόνο τον κλάδο της αυτοκίνησης, αλλά αναδεικνύει γενικότερα την ανάγκη για ισχυρότερη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Τα διεθνή στελέχη και η παρουσία τους

Κατά τη διάρκεια της επταήμερης παραμονής του δημοσιογράφου στην Κίνα, ο Βίνσεντ, country manager για την Ελλάδα των μαρκών OMODA / JAECOO, ήταν συνεχώς παρών. Από την άφιξη στο αεροδρόμιο της Σαγκάης, προερχόμενος από το Πεκίνο, μέχρι και την αναχώρηση, ο Βίνσεντ βρισκόταν στις επάλξεις. Ο ίδιος βοήθησε σε πρακτικά ζητήματα, όπως η κλήση ταξί μέσω της δημοφιλέστερης εταιρείας Ντίντι και η έκδοση εισιτηρίων τρένου από τη Σαγκάη στη Γουχού, την έδρα του ομίλου Chery.

Ο Βίνσεντ, αν και Κινέζος, όπως και πολλά άλλα στελέχη εταιρειών στην Κίνα, έχει υιοθετήσει ένα διεθνές όνομα. Αυτό γίνεται για λόγους ευκολότερης επικοινωνίας και προφοράς με τα στελέχη στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Ο ίδιος, με εξαιρετικά αγγλικά και σπουδές στην Ευρώπη, είναι σαραντάρης και έχει επισκεφθεί την Ελλάδα δύο ή τρεις φορές για το ξεκίνημα και τον λανσάρισμα της μάρκας στη χώρα μας από τον όμιλο Emil Frye. Η παρουσία του, όπως και άλλων στελεχών, αποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι Κινέζοι αντιλαμβάνονται τη φιλοξενία των δημοσιογράφων, καθώς η πλειονότητα των Κινέζων δεν μιλά αγγλικά.

Ο ρόλος του Τζέι και η ομάδα

Μαζί με τον Βίνσεντ, στην ομάδα των στελεχών που γνώρισε ο δημοσιογράφος, ήταν και ο Τζέι. Πρόκειται για έναν 25χρονο υπεύθυνο ανάπτυξης δικτύου καταστημάτων για την Ελλάδα, επίσης για τις μάρκες OMODA / JAECOO. Ο Τζέι έχει σπουδάσει σε Καναδά και Αυστρία, διαθέτει τέλεια αγγλικά και ένα κοφτερό μυαλό, αποτελώντας χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας γενιάς στελεχών που προωθεί ο όμιλος Chery.

Η συζήτηση με τον Βίνσεντ, που ήταν παρών ακόμα και στα γεύματα, παρείχε συνεχώς πληροφορίες για την εταιρεία και τις στρατηγικές της. Η ομάδα των νέων στελεχών, με την ευγένεια, την προθυμία και το χαμόγελο που τους χαρακτηρίζει, συνέβαλε στην ομαλή διεξαγωγή της επίσκεψης και στην παροχή πολύτιμων πληροφοριών.

Ειδικές προτιμήσεις αγοράς

Μία από τις πληροφορίες που προέκυψε από τις συζητήσεις με τον Βίνσεντ αφορούσε τις προτιμήσεις των αγοραστών στην Κίνα και γενικότερα την παραγωγή οχημάτων. Συγκεκριμένα, ο ίδιος ανέφερε ότι οι κινεζικές μάρκες, γενικώς, δεν κατασκευάζουν cabrio οχήματα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι αγοραστές, ειδικά στην Κίνα, δεν τα προτιμούν, κάτι που επηρεάζει τις αποφάσεις παραγωγής των αυτοκινητοβιομηχανιών της χώρας.

Με πληροφορίες από: Newsit