Πώς σχεδιάστηκε το νέο Citroën 2 CV: Αποκαλύφθηκαν οι ιδέες πίσω από το πρωτότυπο

Η Citroën έδωσε στη δημοσιότητα τα σκίτσα και τα σχέδια που οδήγησαν στην τελική μορφή του 2 CV Concept, ανοίγοντας τα σχεδιαστήριά της για να παρουσιάσει τις ιδέες πίσω από το πρωτότυπο. Το νέο μοντέλο παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού το 2026, σηματοδοτώντας την επιστροφή ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα αυτοκίνητα στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η διαδικασία σχεδιασμού αποτέλεσε μια σημαντική πρόκληση για την ομάδα, καθώς έπρεπε να συνδυάσει την κληρονομιά του αρχικού 2 CV με τις σύγχρονες απαιτήσεις.

Η πρόκληση της αναβίωσης ενός θρύλου

Η επιστροφή ενός τόσο αναγνωρίσιμου αυτοκινήτου όπως το 2 CV έθεσε δύσκολα διλήμματα στους σχεδιαστές της Citroën. Οι γραμμές του αρχικού μοντέλου είναι γνώριμες ακόμα και σε άτομα που δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αυτοκίνητα, ενώ για πολλούς συνδέονται με προσωπικές αναμνήσεις και βιώματα. Στόχος της ομάδας ήταν να μεταφέρει αυτή την οικειότητα σε ένα σύγχρονο πρωτότυπο, διατηρώντας τον χαρακτήρα του.

Πίσω από το τελικό αποτέλεσμα βρίσκεται σχεδόν ένας χρόνος εντατικής έρευνας και πειραματισμού. Οι σχεδιαστές επανεξέτασαν τα χαρακτηριστικά του αρχικού μοντέλου, επιλέγοντας ποια θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στη νέα πρόταση με επιτυχία. Ο διευθυντής σχεδιασμού της Citroën, Πιερ Λεκλέρκ, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «Το να αναλάβεις τον σχεδιασμό ενός νέου 2 CV είναι το όνειρο κάθε σχεδιαστή, αλλά και μια τεράστια πρόκληση», υπογραμμίζοντας το βάρος της ιστορίας του μοντέλου.

Εξωτερικός σχεδιασμός: ισορροπία μεταξύ παράδοσης και σύγχρονων απαιτήσεων

Ο Αντουάν Γκαγιό-Ντρεβόν, επικεφαλής προηγμένου σχεδιασμού, εξήγησε ότι οι αναφορές στον παλιότερο σχεδιασμό έπρεπε να προσαρμοστούν στις σημερινές κανονιστικές απαιτήσεις. Τα φτερά διατήρησαν τον διακριτό τους όγκο, ενώ το εμπρός μέρος σχεδιάστηκε για να έχει μια φιλική έκφραση, αποφεύγοντας την υπερβολή που θα το έκανε να θυμίζει παιχνίδι.

Μια σημαντική απόφαση αφορούσε τους πίσω τροχούς, οι οποίοι αποφασίστηκε να μείνουν ακάλυπτοι. Σύμφωνα με τον κ. Γκαγιό-Ντρεβόν, αυτή η επιλογή εξυπηρετούσε πρακτικούς λόγους και παράλληλα βοηθούσε το πρωτότυπο να κρατήσει μια απόσταση από μια υπερβολικά ρετρό εμφάνιση, προσδίδοντας έναν πιο σύγχρονο τόνο.

Από τις πιο άμεσες αναφορές στο αρχικό 2 CV είναι η υφασμάτινη οροφή που ανοίγει χειροκίνητα. Ο σχεδιαστής εξωτερικού, Πιερ Ικάρ, χρησιμοποίησε αυτό το στοιχείο ως παράδειγμα της πιο ανθρώπινης διάστασης που ήθελε να δώσει η ομάδα στο αυτοκίνητο, περιγράφοντας την ως μια απλή κίνηση με την οποία ο επιβάτης συμμετέχει ενεργά στην εμπειρία οδήγησης.

Εσωτερικό: άνεση, λειτουργικότητα και διακριτική τεχνολογία

Στο εσωτερικό του 2 CV Concept, η Citroën επέλεξε να δώσει έμφαση στην άνεση και στην ευκολία χρήσης, διατηρώντας στοιχεία που παραπέμπουν στον ανεπιτήδευτο χαρακτήρα του παλιού μοντέλου. Τα αναπαυτικά καθίσματα τύπου καναπέ και η διακριτική παρουσία της τεχνολογίας αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της καμπίνας.

Ο σχεδιαστής εσωτερικού, Αντρέας Στουμπ, ανέφερε ότι αφετηρία για την καμπίνα αποτέλεσαν η λειτουργικότητα και η λιτότητα του αρχικού 2 CV. Στο πρωτότυπο, αυτές οι αρχές συνδυάζονται με πιο φωτεινά χρώματα και υλικά που ενισχύουν την αίσθηση άνεσης και φιλοξενίας για τους επιβάτες.

Χρώματα και υλικά: ζεστασιά και αναφορές στο παρελθόν

Η Μαντλέν Τερνιζιέν, σχεδιάστρια χρωμάτων, υλικών και φινιρισμάτων, εξήγησε τις επιλογές της ομάδας. Οι κίτρινες αποχρώσεις επιλέχθηκαν για να προσθέσουν ζεστασιά και φως στο εσωτερικό του οχήματος, δημιουργώντας μια ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Οι μπεζ λεπτομέρειες παραπέμπουν στα χειριστήρια από βακελίτη του παλιού 2 CV, φέρνοντας μια νότα νοσταλγίας και συνέχειας με την ιστορία του μοντέλου. Επιπλέον, η πλέξη των υλικών αντλεί έμπνευση από το αρχικό 2 CV, ολοκληρώνοντας τον φόρο τιμής στο εμβληματικό αυτοκίνητο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta