Η Δόξα Λευκάδας Elabet πέρασε νικηφόρα από τη Μύκονο, επικρατώντας με 73-59 στην 5η αγωνιστική της Greek Basketball League. Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη για την ομάδα του Θοδωρή Τερζή, η οποία έδειξε ανωτερότητα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Δόξα βελτίωσε το ρεκόρ της σε 2-3, ενώ η Μύκονος υποχώρησε στο 1-4.

Δυναμικό ξεκίνημα και πρώτο προβάδισμα

Η Δόξα Λευκάδας μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και με τους Χάρμον και Πάρις να εκτελούν από την περιφέρεια, μπήκε σε θέση οδηγού, φτάνοντας στο 4-10 στο 3ο λεπτό. Ο Γκαντ ανέβασε περαιτέρω τη διαφορά στο 6-14 στο 5ο λεπτό. Η αποτελεσματική άμυνα των φιλοξενούμενων συνέβαλε στην επίτευξη διψήφιου προβαδίσματος, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 7-19 στο 7ο λεπτό.

Από την πλευρά της Μυκόνου, οι Άπλμπι και Κάναντι πήραν την κατάσταση στα χέρια τους, προσπαθώντας να μειώσουν τη διαφορά. Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με τη Δόξα Λευκάδας να διατηρεί το προβάδισμα με 23-17.

Διατήρηση του ελέγχου μέχρι το ημίχρονο

Οι παίκτες του Θοδωρή Τερζή επέδειξαν υπομονή στο παιχνίδι τους και με τον Τσαϊρέλη κατάφεραν να κρατήσουν τον έλεγχο, φτάνοντας στο 19-28 στο 14ο λεπτό. Ο Πουλιανίτης είχε σκοράρει με τρίποντο στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Τίγκα να απαντάει με δίποντο για το 19-26 στο 07:53.

Οι Φάντερμπερκ και Άπλμπι προσπάθησαν να μειώσουν για τη Μύκονο, με το σκορ να γίνεται 23-30 στο 17ο λεπτό. Ο Τσάιλντς μπήκε στην εξίσωση και με τη βοήθεια του Πετανίδη, η Μύκονος μείωσε σε 26-32 στο 18ο λεπτό. Ωστόσο, ο Χάρμον ανέλαβε δράση ξανά και με τη βοήθεια του Αρσενόπουλου, το ημίχρονο έκλεισε με τη Δόξα Λευκάδας στο +10, με το σκορ στο 28-38.

Κυριαρχία και διεύρυνση της διαφοράς

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Γκαντ με τρίποντο πέτυχε το πρώτο καλάθι. Οι Τσάιλντς και Λοβ ανέλαβαν δράση και η Μύκονος μάζεψε τη διαφορά (35-43 στο 22ο λεπτό). Οι φιλοξενούμενοι έβρισκαν λύσεις με τον Σάρμα και κρατούσαν τα ηνία (37-45 στο 25ο λεπτό).

Ο Λοβ προσπάθησε να μειώσει, αλλά η Δόξα κρατούσε τον έλεγχο με τους Γκαντ και Ρόμπινσον, φτάνοντας στο 41-53 στο 28ο λεπτό. Οι Πάρις και Χάρμον έγραψαν τον επίλογο του δεκαλέπτου με δικές τους προσπάθειες, ανεβάζοντας το σκορ στο 41-57, δίνοντας ένα προβάδισμα 16 πόντων στη Λευκάδα.

Εμφατική νίκη μέσα στη Μύκονο

Στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, ο Τζόουνς σκόραρε με τρίποντο. Ο Κάναντι ανέλαβε δράση και ο Τσάιλντς ακολούθησε, με τη διαφορά να μειώνεται από πλευράς Μυκόνου σε 48-60 στο 32ο λεπτό, μετά από ένα σερί 7-0. Η απάντηση από την Δόξα ήρθε με τους Σάρμα και Πάρις, οι οποίοι ανέβασαν ξανά τη διαφορά στο 48-67 στο 35ο λεπτό.

Ο Χάρμον ανέλαβε δράση και κράτησε τη διαφορά ψηλά για την ομάδα του, φτάνοντας στο 56-73 στο 38ο λεπτό. Η Δόξα Λευκάδας διαχειρίστηκε τον έλεγχο έως το φινάλε του αγώνα και έφτασε εμφατικά στη νίκη, μέσα στη Μύκονο, με τελικό σκορ 73-59.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης

Για τη Δόξα Λευκάδας, ο Ντε'Βιόν Χάρμον αναδείχθηκε μεγάλος πρωταγωνιστής με 22 πόντους και 9/15 σουτ. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Γκαντ με 14 πόντους και 9 ριμπάουντ, καθώς και του Πάρις με 11 πόντους. Στην ομάδα των νικητών συνέβαλαν επίσης οι Τσαϊρέλης, Αρσενόπουλος, Σάρμα και Ρόμπινσον.

Από την πλευρά της Μυκόνου, οι 11 πόντοι του Κάναντι και οι 10 πόντοι των Τσάιλντς και Λοβ δεν ήταν αρκετοί για να αποτρέψουν την ήττα. Στους γηπεδούχους αναφέρθηκαν επίσης οι Φάντερμπερκ, Άπλμπι, Πετανίδης, Πουλιανίτης, Τίγκας και Τζόουνς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko