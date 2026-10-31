Απάτη εκατομμυρίων μέσω ΜΚΟ: Συλλήψεις για εράνους υπέρ ασθενών παιδιών και χειραγώγηση αγώνων

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε συστηματικά πολίτες μέσω ΜΚΟ, συγκεντρώνοντας δωρεές για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας. Συνολικά έξι άτομα συνελήφθησαν έπειτα από ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου 2026, σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η οργάνωση διαρθρωνόταν σε δύο υποομάδες, οι οποίες είχαν διακριτά πεδία εγκληματικής δραστηριότητας, αλλά συνδέονταν μεταξύ τους μέσω ενός κοινού μέλους που εξασφάλιζε τη διασύνδεσή τους. Η πρώτη υποομάδα, αποτελούμενη από τρία μέλη (έναν 37χρονο, μία 35χρονη και έναν 32χρονο), είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018.

Ο κύριος σκοπός της πρώτης υποομάδας ήταν η αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους μέσω της συστηματικής εξαπάτησης πολιτών-δωρητών. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούσαν ως όχημα ένα σωματείο-ΜΚΟ, μέσω του οποίου συγκεντρώνονταν χρήματα από δωρεές για την οικονομική ενίσχυση παιδιών που έπασχαν κυρίως από καρκίνο, άλλες σοβαρές ασθένειες ή αναπηρία. Ωστόσο, οι ερανικές δράσεις πραγματοποιούνταν χωρίς την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια, με τον πραγματικό σκοπό λειτουργίας του σωματείου να διαφέρει από τον εμφανιζόμενο.

Πώς εξαπατούσαν τους δωρητές

Τα μέλη της οργάνωσης δημοσίευαν φωτογραφίες και πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας οικονομική βοήθεια για νοσηλεία, θεραπείες, μετακινήσεις και διαμονή των οικογενειών τους. Για να ενισχύσουν την αξιοπιστία του σωματείου και να προσελκύσουν περισσότερους δωρητές, προέβαλλαν δημόσια τις δωρεές γνωστών καλλιτεχνών, αθλητών και επιχειρηματιών.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι μόνο ένα μικρό μέρος των συγκεντρωθέντων χρημάτων έφτανε τελικά στις οικογένειες των παιδιών, ενώ το μεγαλύτερο ποσό φέρεται να κατέληγε στους εμπλεκομένους, ιδιοποιούμενο παράνομα από τον 37χρονο και την 35χρονη. Για να συγκεντρώνουν ακόμα περισσότερα χρήματα, παρουσίαζαν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία για τα ίδια παιδιά, εμφάνιζαν μεγαλύτερο κόστος νοσηλείας από το πραγματικό και ζητούσαν χρήματα για έξοδα που είχαν ήδη καλυφθεί από ασφαλιστικούς φορείς.

Οικονομική διάσταση και παράνομο όφελος

Από την οικονομική έρευνα προέκυψε ότι, από το 2018 έως το 2026, στους τραπεζικούς λογαριασμούς του σωματείου και του βασικού κατηγορουμένου είχαν κατατεθεί περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Το παράνομο όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε περίπου 2.829.516 ευρώ.

Οι κατηγορίες σε βάρος των συλληφθέντων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, υπογραμμίζοντας την προσπάθεια της οργάνωσης να ξεπλύνει τα παράνομα κέρδη της.

Σύνδεση με τον αθλητισμό και χειραγώγηση αγώνων

Εκτός από την απάτη μέσω των δωρεών, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να χρησιμοποιούσαν κάποια από τα παράνομα έσοδα για τη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών ομάδων και τη χειραγώγηση αγώνων. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους περιλαμβάνει και παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, σε συνδυασμό με δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.

Αυτή η πτυχή της δράσης της οργάνωσης αναδεικνύει ένα ευρύτερο φάσμα εγκληματικών δραστηριοτήτων, πέρα από την αρχική εξαπάτηση των πολιτών-δωρητών.

Η αστυνομική επιχείρηση και τα κατασχεθέντα

Η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, υπό τον συντονισμό του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Στην επιχείρηση συνέδραμαν αστυνομικοί από διάφορες Διευθύνσεις Αστυνομίας, όπως Πειραιώς, Ακαρνανίας, Μαγνησίας, Πιερίας, Κορινθίας, Λάρισας, Ηλείας, Τρικάλων, Χανίων, Ημαθίας, Άρτας, Α’ και Β’ Δωδεκανήσου, Καβάλας, Δράμας, Ζακύνθου, Ροδόπης, Εύβοιας, Κοζάνης, Φθιώτιδας και Αρκαδίας.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορητά μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων, τσάντες και πορτοφόλια επώνυμων οίκων μόδας, ρολόγια επώνυμων εταιρειών, καθώς και το χρηματικό ποσό των 18.330 ευρώ. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία σχετικά με τη διαφάνεια της λειτουργίας του σωματείου και ακολούθησε εμπεριστατωμένη αστυνομική και οικονομική έρευνα κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki