Βαρύτατη κακουργηματική δίωξη έχει ασκηθεί σε βάρος των τριών προσώπων που κατηγορούνται για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, η οποία σημειώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου και είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο έξι ανθρώπων. Οι ύποπτοι, οι οποίοι φέρονται να έκλεψαν κομμάτι από το δίκτυο φυσικού αερίου λίγο πριν την έκρηξη, αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορίες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, μεταξύ άλλων σοβαρών αδικημάτων. Η μεταγωγή τους στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων αναμένεται μετά τις 12 το μεσημέρι, προκειμένου να εκτελεστούν τα εντάλματα σύλληψης και να τους δοθεί προθεσμία για τις απολογίες τους.

Η τραγωδία της 25ης Σεπτεμβρίου

Η φονική έκρηξη που συγκλόνισε την Πλάκα στις 25 Σεπτεμβρίου άφησε πίσω της έξι νεκρούς και ένα ισοπεδωμένο κτίριο. Ανάμεσα στα θύματα ήταν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, 77 και 78 ετών, που διέμενε σε διαμέρισμα του κτιρίου. Επίσης, δύο ζευγάρια Αμερικανών τουριστών που φιλοξενούνταν σε διαμέρισμα Airbnb του δευτέρου ορόφου βρήκαν τραγικό θάνατο.

Η πολυκατοικία στην Πλάκα ισοπεδώθηκε εντελώς από την έκρηξη. Από καθαρή τύχη γλίτωσαν μαθητές που επέβαιναν σε σχολικό λεωφορείο, το οποίο πέρασε από το σημείο δευτερόλεπτα πριν από την καταστροφή. Η έρευνα για την υπόθεση διήρκεσε 34 ημέρες και διεξήχθη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, οδηγώντας στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη των τριών ανδρών.

Οι βαρύτατες κατηγορίες

Σε βάρος των τριών υπόπτων έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης και τους έχουν ασκηθεί βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις. Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Πρόκειται για εμπρησμό και έκρηξη με θανατηφόρο αποτέλεσμα, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων μετά τις 12 το μεσημέρι. Εκεί θα εκτελεστούν τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους και θα τους δοθεί προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η ποινική δίωξη είναι ιδιαίτερα σοβαρή, αντικατοπτρίζοντας τις συνέπειες της πράξης τους.

Η δράση των υπόπτων και η διαρροή αερίου

Οι τρεις άνδρες εντοπίστηκαν από κάμερες ασφαλείας να κινούνται στην περιοχή λίγο πριν την έκρηξη. Στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνονται να βγαίνουν βιαστικά από το τριώροφο κτίριο. Οι δύο εξ αυτών είχαν εισέλθει στο εσωτερικό του κτιρίου και είχαν κατευθυνθεί προς ένα «τυφλό» κλιμακοστάσιο, έναν κλειστό χώρο χωρίς ανοίγματα, όπου βρισκόταν ο μετρητής φυσικού αερίου.

Εκεί επιχείρησαν να αφαιρέσουν χαλκοσωλήνες, κόβοντας έναν από τους σωλήνες παροχής φυσικού αερίου. Αυτή η ενέργεια είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει διαρροή φυσικού αερίου. Μόλις μύρισαν το αέριο, απομακρύνθηκαν τρέχοντας από το κτίριο, κρατώντας ένα κομμάτι χαλκοσωλήνα. Παράλληλα, έκλεψαν ένα καροτσάκι από το ισόγειο του κτιρίου, το οποίο ανήκε στην 77χρονη γυναίκα που σκοτώθηκε στην έκρηξη.

Οι δράστες, μετά την αποχώρησή τους από την Πλάκα, φαίνονται να φτάνουν περπατώντας μέχρι την οδό Φρατζή στο Νέο Κόσμο. Μεταξύ άλλων, περιπλανήθηκαν σε περιοχές όπως η Ομόνοια, η Σταδίου και η Πλάκα, πριν καταλήξουν στην «καβάτζα» τους.

Το ποινικό παρελθόν και η «καβάτζα» των δραστών

Οι τρεις συλληφθέντες είναι παλιοί γνώριμοι των Αρχών, καθώς έχουν απασχολήσει επανειλημμένα την αστυνομία για διάφορα αδικήματα. Πρόκειται για δύο Έλληνες, ηλικίας 37 και 55 ετών, καθώς και έναν 34χρονο υπήκοο Αλβανίας. Ο 34χρονος έχει συλληφθεί περισσότερες από 20 φορές, ενώ ο 37χρονος και ο 55χρονος έχουν συλληφθεί από 15 φορές ο καθένας, με το σύνολο των συλλήψεών τους να φτάνει περίπου τις 50.

Οι συλλήψεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, σε υποθέσεις κλοπών, ληστειών, οπλοκατοχής, ναρκωτικών, βαριών σωματικών βλαβών και απάτης. Έχουν μάλιστα εκτίσει ποινές φυλάκισης για ορισμένα από αυτά τα αδικήματα. Οι ερευνητές της υπόθεσης εντόπισαν την «καβάτζα» τους κοντά σε γέφυρα της λεωφόρου Συγγρού στο ύψος της Καλλιθέας. Εκεί βρέθηκαν εργαλεία διάρρηξης, γεγονός που αποκαλύπτει ότι οι δράστες έκαναν «επαγγελματικά» διαρρήξεις και κλοπές. Παράλληλα, εξετάζεται η εμπλοκή τους σε άλλες αξιόποινες πράξεις, κυρίως κλοπές, που διαπράχθηκαν την ημέρα της έκρηξης σε περιοχές από την Ομόνοια έως τον Άγιο Ιωάννη στον Νέο Κόσμο.

Οι αντικρουόμενες απολογίες των υπόπτων

Μετά τη σύλληψή τους από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, οι τρεις ύποπτοι επιχείρησαν να ρίξουν την ευθύνη ο ένας στον άλλον. Ο Έλληνας ύποπτος υποστήριξε ότι δεν έσπασε τον σωλήνα, αλλά του έδωσε τον χαλκοσωλήνα ο Αλβανός. Ο Αλβανός, από την πλευρά του, ανέφερε ότι ούτε αυτός έσπασε τον σωλήνα.

Ο τρίτος συνεργός, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε ως τσιλιαδόρος, ανέφερε ότι είδε τους δύο συνεργούς του να βγαίνουν από το κτίριο κρατώντας ο ένας έναν σωλήνα και ο άλλος το καροτσάκι της λαϊκής. Οι αντικρουόμενες αυτές δηλώσεις αναμένεται να αποτελέσουν μέρος της δικαστικής διαδικασίας, καθώς οι τρεις άνδρες καλούνται πλέον να δώσουν εξηγήσεις στη Δικαιοσύνη για την εμπλοκή τους στην υπόθεση της φονικής έκρηξης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis, Enikos