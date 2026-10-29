Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και πότε καταβάλλονται τα χρήματα

Ο χρόνος έχει αρχίσει να μετρά αντίστροφα για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026-2027, καθώς το νέο ράλι στις τιμές του «μαύρου χρυσού» δημιουργεί αυξημένες ανάγκες. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις υπολογίζεται πως θα ανοίξει μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, προκειμένου να «τρέξουν» οι διαδικασίες. Φέτος, τα ποσά της ενίσχυσης είναι «φουσκωμένα» κατά 30%, με αντίστοιχα αυξημένη να είναι και η πρώτη δόση του επιδόματος. Ο κρατικός μηχανισμός στοχεύει στην πιστοποίηση της προκαταβολής στους δικαιούχους πριν από τα Χριστούγεννα.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και η καταβολή της πρώτης δόσης

Η πλατφόρμα myΘέρμανση, η οποία θα φιλοξενήσει τις αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης, εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Αυτή η εκτίμηση δίνεται με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες θα προχωρήσουν ομαλά και έγκαιρα, ώστε να είναι εφικτή η καταβολή της προκαταβολής στους δικαιούχους πριν από την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

Η πρώτη δόση του επιδόματος, η οποία αποτελεί σημαντική οικονομική ενίσχυση για τα νοικοκυριά, αναμένεται να καταβληθεί λίγο πριν τα Χριστούγεννα, με πιθανότερη ημερομηνία την 23η Δεκεμβρίου. Για τους παλαιούς δικαιούχους, αυτή η δόση θα αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού ποσού που τους αναλογεί, ενώ για τους νέους δικαιούχους το ποσοστό διαμορφώνεται στο 50%. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, δεδομένου ότι το τελικό ποσό του επιδόματος είναι αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, αντίστοιχα αυξημένο θα είναι και το ποσό της προκαταβολής που θα λάβουν οι δικαιούχοι.

Αυξημένα ποσά και ο καθορισμός τους

Το επίδομα θέρμανσης για την περίοδο 2026-2027 παρουσιάζει μια σημαντική αύξηση, καθώς τα ποσά της ενίσχυσης έχουν ενισχυθεί κατά 30%. Αυτή η αύξηση μεταφράζεται σε μεγαλύτερα ποσά για τους δικαιούχους, ξεκινώντας από το κατώτατο όριο. Συγκεκριμένα, το κατώτατο ποσό των 100 ευρώ, όπως ίσχυε την προηγούμενη περίοδο, ανεβαίνει πλέον στα 130 ευρώ.

Αντίστοιχα, το ανώτατο ποσό του επιδόματος, το οποίο προορίζεται για τις περιοχές της χώρας που χαρακτηρίζονται ως «ψυχρές» λόγω των κλιματολογικών συνθηκών, αυξάνεται από τα 1.200 ευρώ στα 1.560 ευρώ. Ο καθορισμός του ακριβούς ποσού που θα λάβει κάθε νοικοκυριό θα πραγματοποιηθεί, όπως και πέρυσι, βάσει του Ταχυδρομικού Κώδικα της περιοχής κατοικίας και των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν σε αυτήν, διασφαλίζοντας μια δίκαιη κατανομή ανάλογα με τις ανάγκες.

Τα μέσα θέρμανσης που επιδοτούνται

Η λίστα των μέσων θέρμανσης που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα επιδότησης είναι εκτενής και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιλογών για τα νοικοκυριά. Στα επιδοτούμενα μέσα περιλαμβάνεται το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο παραμένει μια βασική επιλογή για πολλά σπίτια, καθώς και το φωτιστικό πετρέλαιο.

Επιπλέον, το επίδομα καλύπτει το φυσικό αέριο και το υγραέριο, δύο ενεργειακές πηγές που χρησιμοποιούνται ευρέως για τη θέρμανση κατοικιών. Στη λίστα περιλαμβάνεται επίσης η βιομάζα, με τα πέλετ να αποτελούν μια οικολογική και οικονομική λύση, καθώς και τα καυσόξυλα, ιδιαίτερα δημοφιλή σε αγροτικές και ορεινές περιοχές. Τέλος, το πρόγραμμα επιδοτεί και σύγχρονες λύσεις θέρμανσης, όπως τα κλιματιστικά και τα ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα, αναγνωρίζοντας την ποικιλία των συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τους πολίτες.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων μέσω myΘέρμανση

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν το επίδομα θέρμανσης και να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων είναι η myΘέρμανση, η οποία εκτιμάται ότι θα ανοίξει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, όπως προαναφέρθηκε.

Για την πρόσβαση και την ολοκλήρωση της αίτησης, οι πολίτες θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myΘέρμανση. Η είσοδος στην πλατφόρμα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του TAXISnet. Αυτή η ηλεκτρονική διαδικασία στοχεύει στη διευκόλυνση των πολιτών και στην αποτελεσματική διαχείριση των αιτήσεων από τον κρατικό μηχανισμό.

Με πληροφορίες από: Topontiki