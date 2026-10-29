Ο Κώστας Χαρούπας για την εμφάνιση του Άρη στο ΟΑΚΑ και τον στόχο του πρωταθλήματος

Ο Κώστας Χαρούπας, ποδοσφαιριστής του Άρη, τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με την εικόνα της ομάδας του στην αναμέτρηση Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Παναθηναϊκό, η οποία διεξήχθη στο ΟΑΚΑ. Ο νεαρός παίκτης εξέφρασε την απογοήτευσή του για το τελικό σκορ 2-1, θεωρώντας ότι αυτό αδικεί την προσπάθεια και την απόδοση του Άρη. Παράλληλα, ζήτησε περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής για τους νεαρούς παίκτες και στο πρωτάθλημα, ενώ έθεσε ως ξεκάθαρο στόχο την επίτευξη τεσσάρων συνεχόμενων νικών στη Super League.

Η απόδοση στο ΟΑΚΑ και ο ρόλος του αριστερού μπακ

Ο Κώστας Χαρούπας βρέθηκε ξανά στο αρχικό σχήμα του Άρη σε αγώνα Κυπέλλου, αντιμετωπίζοντας μια αναμέτρηση με αυξημένες απαιτήσεις απέναντι στον Παναθηναϊκό, στην έδρα του στο ΟΑΚΑ. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε στη θέση του αριστερού μπακ, έναν ρόλο που, όπως ο ίδιος δήλωσε μετά το παιχνίδι, δεν αποτελεί τη φυσική του θέση.

Παρόλα αυτά, ο Χαρούπας στάθηκε αρκετά καλά στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας προσαρμοστικότητα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι πλέον αισθάνεται μεγαλύτερη άνεση σε αυτή τη θέση, παρότι είναι πιο δύσκολη. «Σίγουρα είναι πιο δύσκολο. Βέβαια τόσο καιρό το έχω συνηθίσει. Με βολεύει να παίζω στα άκρα. Παίρνουμε σημαντικό χρόνο στο Κύπελλο και μακάρι να γίνει και στο πρωτάθλημα. Το ευχαριστήθηκα σε ένα τέτοιο ματς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απογοήτευση για το τελικό αποτέλεσμα

Παρά τη δική του θετική παρουσία στον αγώνα, ο Κώστας Χαρούπας δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για το τελικό αποτέλεσμα του 2-1 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο ποδοσφαιριστής του Άρη εκτίμησε ότι η συνολική εικόνα της ομάδας του στο ΟΑΚΑ δικαιολογούσε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, καθώς, όπως τόνισε, η ομάδα πραγματοποίησε ένα πολύ καλό παιχνίδι.

«Κάναμε ένα πολύ καλό ματς. Δεν ξέρω πώς χάσαμε το αποτέλεσμα. Κάναμε μία πολύ καλή εμφάνιση. Μας αδικεί το σκορ. Αξίζαμε κάτι παραπάνω. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε κάτι. Προχωράμε», δήλωσε ο Χαρούπας, υπογραμμίζοντας την αίσθηση αδικίας που ένιωσε η ομάδα του για την έκβαση της αναμέτρησης.

Η χαμένη ευκαιρία και η σημασία του Κυπέλλου

Ο Κώστας Χαρούπας αναφέρθηκε και σε μία προσωπική χαμένη ευκαιρία που είχε στο 45ο λεπτό του αγώνα. Ερωτηθείς αν θα άλλαζε κάτι στην απόφασή του εκείνη τη στιγμή, απάντησε με ειλικρίνεια: «ίσως εκτελούσα λίγο πιο ψηλά!». Η στιγμή αυτή, αν και δεν άλλαξε την έκβαση του αγώνα, αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για τον ίδιο.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής στάθηκε επίσης στην ιδιαίτερη σημασία που έχει ο θεσμός του Κυπέλλου Ελλάδας για τους μικρότερους σε ηλικία παίκτες που βρίσκονται στο ρόστερ του Άρη. Μέσω των αγώνων αυτών, οι νεαροί ποδοσφαιριστές έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν πολύτιμα λεπτά συμμετοχής και να αποκτήσουν εμπειρίες σε απαιτητικά παιχνίδια. «Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει και μακάρι να πάρουμε χρόνο και στο πρωτάθλημα», πρόσθεσε, εκφράζοντας την επιθυμία για περισσότερες ευκαιρίες και στην κορυφαία κατηγορία.

Ο στόχος των τεσσάρων νικών στη Super League

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Κώστας Χαρούπας αναφέρθηκε στην επόμενη αγωνιστική υποχρέωση του Άρη, η οποία είναι απέναντι στον Λεβαδειακό. Ο παίκτης επιβεβαίωσε ότι στα αποδυτήρια της ομάδας υπάρχει μια ξεκάθαρη και κοινή στόχευση για τη συνέχεια του νικηφόρου σερί που έχει δημιουργήσει ο Άρης στη Super League.

«Το συζητάμε πολύ και στα αποδυτήρια. Έχουμε τρεις σερί νίκες και θέλουμε να πάμε για την τέταρτη», δήλωσε ο Χαρούπας, τονίζοντας το κλίμα ενότητας και την αποφασιστικότητα που επικρατεί στην ομάδα για την επίτευξη του στόχου των τεσσάρων συνεχόμενων νικών, ενισχύοντας έτσι την πορεία τους στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta