Τα λάθη που καταστρέφουν τον συμπλέκτη του αυτοκινήτου σας

Ο συμπλέκτης σε ένα αυτοκίνητο με χειροκίνητο κιβώτιο είναι ένα εξάρτημα που έχει σχεδιαστεί για να αντέχει σε σκληρή χρήση, όμως έχει και τα όριά του. Κάθε εκκίνηση, κάθε αλλαγή ταχύτητας και κάθε μικρή αστοχία του οδηγού περνά μέσα από αυτόν. Παρόλο που έχει σχεδιαστεί για να αντέχει χιλιάδες χιλιόμετρα, η λανθασμένη χρήση μπορεί να μειώσει δραματικά τη διάρκεια ζωής του.

Η λειτουργία του συμπλέκτη και η φθορά του

Ο συμπλέκτης αποτελεί το σημείο που συνδέει και αποσυνδέει τον κινητήρα από το κιβώτιο ταχυτήτων. Η βασική αρχή της λειτουργίας του στηρίζεται στην επαφή και στην τριβή ανάμεσα στον δίσκο και το πλατό. Κάθε φορά που ο οδηγός αφήνει το πεντάλ, οι επιφάνειες αυτές πιέζονται μεταξύ τους και σταδιακά, καθώς η πίεση αυξάνεται, μεταφέρουν την ισχύ στους τροχούς.

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι ανάμεσα στην πλήρη αποσύμπλεξη και στην πλήρη σύμπλεξη, μεσολαβούν πολλά στάδια κλιμακούμενης τριβής μεταξύ των κινούμενων μερών του συμπλέκτη. Αυτή η διαδικασία είναι όπου σημειώνεται η μεγαλύτερη καταπόνηση και φθορά, απαιτώντας προσεκτική διαχείριση από τον οδηγό. Όσο περισσότερο «γλιστράει» ο συμπλέκτης, τόσο περισσότερο φθείρεται, και οι κακές οδηγικές συνήθειες προκαλούν ακριβώς αυτή την παρατεταμένη ολίσθηση.

Η συνήθεια του ποδιού στο πεντάλ

Μία από τις πιο συνηθισμένες συνήθειες που καταπονούν τον συμπλέκτη είναι η διατήρηση του ποδιού στο πεντάλ, ακόμα και με ελαφριά πίεση. Ακόμη και μερικά χιλιοστά πίεσης αρκούν για να αποκτήσει ο συμπλέκτης μερική και όχι πλήρη επαφή, δηλαδή να ολισθαίνει συνεχώς.

Αυτή η παρατεταμένη ολίσθηση έχει ως αποτέλεσμα την υπερθέρμανση και το σταδιακό «κάψιμο» των τριβόμενων μερών του συμπλέκτη, μειώνοντας σημαντικά τη διάρκεια ζωής του.

Κράτημα του αυτοκινήτου στην ανηφόρα

Ίσως η πιο καταστροφική συνήθεια για τον συμπλέκτη είναι η χρήση του για το κράτημα του αυτοκινήτου σε ανηφόρα. Πολλοί οδηγοί, αντί να χρησιμοποιούν το χειρόφρενο, «κρατούν» το αυτοκίνητο με μισό συμπλέκτη και λίγο γκάζι.

Αυτή η πρακτική προκαλεί εξαιρετικά έντονη τριβή, η οποία λιώνει τα τριβόμενα μέρη σε χρόνο ρεκόρ, οδηγώντας σε πρόωρη και δαπανηρή αντικατάσταση του εξαρτήματος.

Απότομες εκκινήσεις και αλλαγές ταχυτήτων

Οι απότομες εκκινήσεις αποτελούν επίσης σημαντική αιτία φθοράς. Όταν ο οδηγός αφήνει το πεντάλ του συμπλέκτη σαν σκανδάλη ή πατάει υπερβολικά το γκάζι κατά τη διάρκεια της σύμπλεξης, καταπονούνται σημαντικά το πλατό και το βολάν.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ανωμαλιών στις επιφάνειες τριβής, οι οποίες επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία του. Επιπλέον, η αλλαγή ταχυτήτων χωρίς την πλήρη αποσύμπλεξη του συμπλέκτη καταπονεί αρκετά τα γρανάζια και την καμπάνα, επιταχύνοντας τη φθορά του δίσκου.

Χρήση συμπλέκτη για έλεγχο ταχύτητας

Η χρήση του συμπλέκτη για τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος, ειδικά σε συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας, είναι μια πρακτική που πρέπει να αποφεύγεται. Ενώ είναι σωστό ότι ο συμπλέκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση.

Πολλοί οδηγοί πιστεύουν ότι με αυτό τον τρόπο ελέγχουν καλύτερα την ταχύτητα, αλλά στην πραγματικότητα απλά μετατρέπουν τον συμπλέκτη σε έναν μεταβλητό μετατροπέα ροπής. Αυτό οδηγεί σε υπερθέρμανση και πρόωρη φθορά των εξαρτημάτων του.

Με πληροφορίες από: Topontiki