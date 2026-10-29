Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου τον Νοέμβριο – Οι πιθανές ημερομηνίες

Το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται η επιστροφή ενοικίου στους ενοικιαστές, οι οποίοι θα λάβουν πίσω την αξία του 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης τους για το σπίτι που ενοικιάζουν. Αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία, η καταβολή εκτιμάται κατά την τελευταία εβδομάδα του μήνα, με πιθανές ημερομηνίες μεταξύ 25 και 27 Νοεμβρίου. Το ποσό που θα καταβληθεί στους δικαιούχους μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ και η παροχή αυτή ισχύει και για τις φοιτητικές κατοικίες.

Η επιστροφή ενοικίου και ο υπολογισμός της

Η επιστροφή ενοικίου υπολογίζεται ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση (Ε1) του μισθωτή. Αυτό αφορά το φορολογικό έτος 2025, δηλαδή τη δήλωση που υποβλήθηκε το 2026. Η συγκεκριμένη παροχή αποτελεί μια σημαντική διευκόλυνση για τους ενοικιαστές, καλύπτοντας ένα μέρος του κόστους στέγασης.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η επιστροφή αυτή αφορά ένα ευρύ φάσμα δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ενοικιάζουν φοιτητικές κατοικίες. Η πρόβλεψη αυτή διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της ενίσχυσης, καλύπτοντας ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού που επιβαρύνεται με έξοδα ενοικίου.

Αυτόματη καταβολή χωρίς αίτηση

Η διαδικασία καταβολής της επιστροφής ενοικίου είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, γεγονός που απλοποιεί σημαντικά τα πράγματα για τους δικαιούχους. Δεν απαιτείται η υποβολή κάποιας αίτησης από τους ενοικιαστές για να λάβουν το ποσό.

Η καταβολή πραγματοποιείται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί από τον κάθε δικαιούχο στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Αυτό εξασφαλίζει την άμεση και αποτελεσματική πίστωση των ποσών, χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Επιδότηση ενοικίου: Μια επιπλέον παροχή για τους οικονομικά ασθενέστερους

Πέρα από την επιστροφή ενοικίου, υπάρχει και η επιδότηση ενοικίου, η οποία αποτελεί μια επιπλέον παροχή με διαφορετικό χαρακτήρα και στόχο. Αυτή η ενίσχυση σχεδιάστηκε ειδικά για τους οικονομικά ασθενέστερους ενοικιαστές, προκειμένου να τους στηρίξει στην κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών.

Για να λάβει κάποιος αυτή την επιδότηση, θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Τα ποσά της επιδότησης διαμορφώνονται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Συγκεκριμένα, ένας μισθωτής χωρίς τέκνα μπορεί να λάβει 800 ευρώ, ενώ με ένα τέκνο το ποσό ανέρχεται στα 850 ευρώ και με δύο τέκνα στα 900 ευρώ. Για κάθε επιπλέον τέκνο, προβλέπεται έξτρα ποσό 50 ευρώ.

Στην περίπτωση ύπαρξης φοιτητικής κατοικίας, λαμβάνεται επιπλέον ποσό έως 800 ευρώ ανά φοιτητική κατοικία. Αυτό δείχνει την πρόθεση να καλυφθούν οι ανάγκες και των οικογενειών που έχουν φοιτητές σε άλλη πόλη.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για την επιδότηση

Τα εισοδηματικά κριτήρια για την επιδότηση ενοικίου είναι σαφή και καθορίζουν ποιοι δικαιούνται την παροχή. Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πρέπει να ανέρχεται έως τις 25.000 ευρώ για τον άγαμο δικαιούχο.

Για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, το όριο εισοδήματος φτάνει έως τις 35.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Στις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, το όριο είναι έως τις 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

Συνέπειες ανακριβών δηλώσεων

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι συμμετέχοντες που έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία για την επιδότηση ενοικίου αντιμετωπίζουν σοβαρές συνέπειες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης.

Η επιστροφή του ποσού θα γίνει εντόκως, με ετήσιο επιτόκιο 8,76%. Παράλληλα, οι δικαιούχοι που προέβησαν σε ανακριβείς δηλώσεις θα εξαιρεθούν αυτόματα από την επιδότηση για τα επόμενα τρία χρόνια. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για ακριβή και αληθή δήλωση των στοιχείων από όλους τους ενδιαφερόμενους.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki