Άρης: Η απουσία του Μπρούμα χαλάει τον κορμό και ανοίγει χώρο

Ο Άρης βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σημαντική αγωνιστική πρόκληση, καθώς ο μυϊκός τραυματισμός του Μπρούμα δημιουργεί κενό στον βασικό κορμό της ομάδας. Η απουσία του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού αναγκάζει τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 1 Νοεμβρίου στις 17:00.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει στην επιφάνεια το ερώτημα της αντικατάστασης του Μπρούμα, με τον Σαραφανιό Παπασαραφιανό να μπαίνει πλέον πιο σοβαρά στη συζήτηση για μια θέση στην ενδεκάδα.

Η αναγκαστική αλλαγή στον βασικό κορμό

Ο Μπρούμα αποτελούσε ένα από τα σταθερά πρόσωπα της ενδεκάδας του Άρη, πάνω στην οποία βασίστηκε η ομάδα στα τρία συνεχόμενα νικηφόρα παιχνίδια του Πρωταθλήματος μετά τη διακοπή. Η παρουσία του είχε προσφέρει στον Άρη συνοχή, αποτελεσματικές συνεργασίες και αγωνιστική συνέπεια, στοιχεία που συνέβαλαν στις πρόσφατες επιτυχίες.

Η απουσία του σημαίνει ότι, για πρώτη φορά σε αυτό το διάστημα, ο Μιχάλης Γρηγορίου είναι υποχρεωμένος να παρέμβει στον βασικό κορμό της ομάδας. Αυτή η αναγκαστική αλλαγή δημιουργεί ένα κενό που πρέπει να καλυφθεί, επηρεάζοντας την αγωνιστική φιλοσοφία και τις επιλογές του προπονητή.

Το πισωγύρισμα για τον ποδοσφαιριστή

Για τον ίδιο τον Μπρούμα, ο τραυματισμός αυτός αποτελεί ένα σημαντικό πισωγύρισμα. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός βρισκόταν σε μία περίοδο όπου είχε αρχίσει να βρίσκει ρυθμό και συνέχεια στην απόδοσή του, μετά από μία δύσκολη περσινή σεζόν στην Μπενφίκα.

Την προηγούμενη χρονιά, ένας σοβαρός τραυματισμός είχε περιορίσει σημαντικά τον χρόνο συμμετοχής του. Στον φετινό Άρη, είχε αρχίσει να αποκτά ουσιαστικό ρόλο και να είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς μεσοεπιθετικούς της ομάδας. Η παρουσία του στην αριστερή πλευρά ήταν καθοριστική, προσφέροντας ταχύτητα, κάθετο παιχνίδι και απειλή στο ένας εναντίον ενός, ενώ είχε αρχίσει να «δένει» περισσότερο με τις υπόλοιπες λειτουργίες της ενδεκάδας.

Οι επιλογές για το αριστερό άκρο της επίθεσης

Η απουσία του Μπρούμα δημιουργεί ένα ξεκάθαρο αγωνιστικό ερώτημα για το ποιος θα καλύψει το αριστερό άκρο της επίθεσης. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι περιορισμένες.

Ο Γιάννης Γιαννιώτας έχει αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς, αλλά ακόμη κι αν προλάβει να τεθεί στη διάθεση του προπονητή, θεωρείται δύσκολο να είναι έτοιμος για βασικός μετά από απουσία σχεδόν ενός μήνα. Οι Παλάσιος και Αλφαρέλα παραμένουν αυτή τη στιγμή εκτός βασικών πλάνων, γεγονός που περιορίζει περαιτέρω τις προφανείς λύσεις. Ο Μπουσαΐντ αποτελεί μία εναλλακτική, καθώς είχε καλύψει τη συγκεκριμένη θέση στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει, επίσης, το ενδεχόμενο να διαφοροποιηθεί ο σχηματισμός της ομάδας ή να μετατοπιστεί ένας από τους επιθετικούς προς τα άκρα, προκειμένου να καλυφθεί το κενό.

Η ευκαιρία του Σαραφανιού Παπασαραφιανού

Ένα όνομα που μπαίνει πλέον πιο σοβαρά στη συζήτηση για την κάλυψη της θέσης είναι αυτό του Σαραφανιού Παπασαραφιανού. Η παρουσία του στο αρχικό σχήμα του ΟΑΚΑ είχε αποτελέσει μία μικρή έκπληξη, δεδομένου ότι στα προηγούμενα παιχνίδια Κυπέλλου οι Χαρούπας και Βοριαζίδης είχαν πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, ενώ ο ίδιος είχε περιοριστεί σε μόλις 33 αγωνιστικά λεπτά.

Ο ποδοσφαιριστής, γεννημένος στις 31 Ιανουαρίου 2009, αξιοποίησε την ευκαιρία που του δόθηκε. Παρότι αγωνίστηκε ως εξτρέμ, θέση που δεν αποτελεί τη φυσική του, είχε ενεργή συμμετοχή στο γκολ της ισοφάρισης, δημιουργώντας την ασίστ για τον Καντεβέρε. Επιπλέον, απείλησε ακόμη δύο φορές την εστία του Παναθηναϊκού. Η φυσική του θέση βρίσκεται περισσότερο στον άξονα, ωστόσο η τεχνική του κατάρτιση, η ικανότητα στο οδήγημα της μπάλας και η άνεσή του να κινείται σε διαφορετικές ζώνες της επίθεσης του δίνουν τη δυνατότητα να καλύψει περισσότερες ανάγκες της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta