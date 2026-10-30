Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τους ψυχολόγους: Νέο θεσμικό πλαίσιο και ενιαία εκπροσώπηση

Ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου διαμορφώνεται πλέον στη χώρα μας, μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας, χθες από τη Βουλή. Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία προβλέπει τη σύσταση και την οργάνωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Ψυχολόγων ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).

Ο κύριος στόχος της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης είναι η ενιαία εκπροσώπηση ολόκληρου του κλάδου των ψυχολόγων. Παράλληλα, επιδιώκεται η ουσιαστική ενίσχυση του ελέγχου και της επαγγελματικής δεοντολογίας, καθώς και η ολοκληρωμένη προστασία των πολιτών που αναζητούν εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Οι βασικοί στόχοι της μεταρρύθμισης

Ο νέος νόμος θωρακίζει θεσμικά το επάγγελμα του ψυχολόγου, θέτοντας ως πρωταρχικό του μέλημα την προστασία του κοινωνικού συνόλου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη διασφάλιση επιστημονικά έγκυρων, ποιοτικών και δεοντολογικά υπεύθυνων ψυχολογικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Για πρώτη φορά, οι ψυχολόγοι της χώρας αποκτούν έναν κοινό και ισχυρό θεσμικό φορέα. Η δημιουργία του Πανελλήνιου Συλλόγου Ψυχολόγων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση και την οργάνωση του κλάδου.

Ενίσχυση της επαγγελματικής δεοντολογίας και προστασία των πολιτών

Με τη δημιουργία ενιαίου μητρώου, την καθιέρωση Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, και τη συγκρότηση ενός αυστηρού συστήματος πειθαρχικού ελέγχου, το νέο πλαίσιο διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κάθε πολίτης θα γνωρίζει με βεβαιότητα ότι απευθύνεται σε έναν πλήρως αδειοδοτημένο και ελεγχόμενο επαγγελματία.

Αυτές οι ριζικές αναδιαρθρώσεις αναβαθμίζουν τη λειτουργία του κλάδου και ενισχύουν την εμπιστοσύνη του κοινού στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Η θέσπιση αυστηρών κανόνων και μηχανισμών ελέγχου αποτελεί κεντρικό πυλώνα της νέας νομοθεσίας.

Η δήλωση του υπουργού υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη

Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, χαρακτήρισε τον νόμο ως μια εμβληματική μεταρρύθμιση. Τόνισε ότι με αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία, η δημόσια υγεία θωρακίζεται και ο πολίτης προστατεύεται αποτελεσματικά.

Ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε επιπλέον ότι ο κλάδος των ψυχολόγων αποκτά πλέον τη θέση που του αναλογεί ως ισχυρός συνομιλητής της Πολιτείας. Οι νέες δομές που δημιουργούνται προσφέρουν επιστημονική τεκμηρίωση και μετρήσιμους στόχους στην εθνική πολιτική για την ψυχική υγεία, ενισχύοντας τον ρόλο των ψυχολόγων στο σύστημα υγείας.

Προστασία των ήδη εργαζόμενων ψυχολόγων

Η μετάβαση στο νέο καθεστώς έχει σχεδιαστεί με τρόπο που προστατεύει τους ήδη εργαζόμενους ψυχολόγους, αποφεύγοντας τη γραφειοκρατική ταλαιπωρία. Συγκεκριμένα, όλες οι υφιστάμενες άδειες και βεβαιώσεις άσκησης επαγγέλματος παραμένουν σε πλήρη ισχύ ως έχουν, χωρίς να απαιτείται καμία διαδικασία επανέκδοσης ή αντικατάστασής τους.

Παράλληλα, για όσους υποβάλλουν εμπρόθεσμα την αίτηση εγγραφής τους στον νεοσύστατο Πα.Συ.Ψυ., η επαγγελματική τους άδεια δεν αναστέλλεται. Αυτό διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχεια της εργασίας τους μέχρι την έκδοση της επίσημης βεβαίωσης από τον Σύλλογο.

Ίδρυση νέων επιστημονικών φορέων

Στο πλαίσιο του ίδιου νόμου, ιδρύονται δύο κρίσιμοι επιστημονικοί φορείς που θα λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Αυτοί οι φορείς θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και ρύθμιση του επαγγέλματος.

Ένας από αυτούς είναι το Εθνικό Παρατηρητήριο Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας. Το Παρατηρητήριο αναλαμβάνει την ευθύνη να εισηγείται τη θέσπιση εξειδικεύσεων και τον καθορισμό των κριτηρίων εκπαίδευσης. Παράλληλα, θέτει τις προδιαγραφές ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, συλλέγοντας δεδομένα για τις ανάγκες του πληθυσμού και τη γεωγραφική κατανομή τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki