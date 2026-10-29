Θεσσαλονίκη: Καταγγελία 41χρονου για ομαδικό βιασμό και απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ένας 41χρονος αλλοδαπός κατήγγειλε στις αρχές της Θεσσαλονίκης ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από έξι άνδρες, οι οποίοι τον τραυμάτισαν, τον βιντεοσκόπησαν και στη συνέχεια τον έριξαν στη θάλασσα. Για την υπόθεση, αστυνομικοί συνέλαβαν δύο άτομα, ηλικίας 40 και 34 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σοβαρές κατηγορίες. Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Οκτωβρίου 2026.

Η φρικτή καταγγελία του 41χρονου

Σύμφωνα με την καταγγελία του 41χρονου αλλοδαπού, τα ξημερώματα της 27ης Οκτωβρίου 2026, σε μια περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, δέχθηκε επίθεση από έξι άτομα. Οι δράστες, χρησιμοποιώντας βία, προέβησαν σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος του θύματος. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ένας εκ των δραστών φέρεται να βιντεοσκοπούσε τις πράξεις τους, ενώ ένας άλλος τον τραυμάτισε στο χέρι με ένα αιχμηρό αντικείμενο.

Η καταγγελία περιγράφει λεπτομερώς την αγριότητα της επίθεσης, η οποία περιελάμβανε όχι μόνο τον βιασμό αλλά και τον τραυματισμό του 41χρονου. Οι πράξεις βίας και η βιντεοσκόπηση προσθέτουν μια επιπλέον διάσταση στην σοβαρότητα του περιστατικού, όπως αυτή καταγράφηκε από τον παθόντα στις αρχές.

Η μεταφορά και η απόρριψη στη θάλασσα

Μετά τις γενετήσιες πράξεις και τον τραυματισμό του, οι δράστες δεν σταμάτησαν εκεί. Στη συνέχεια, επιβίβασαν τον 41χρονο σε ένα δίκυκλο όχημα και τον μετέφεραν από τη Δυτική Θεσσαλονίκη στο κέντρο της πόλης. Εκεί, σε μια πράξη που δείχνει απόπειρα ανθρωποκτονίας, τον έριξαν στη θάλασσα, αφήνοντάς τον στο έλεος των κυμάτων.

Ο 41χρονος κατάφερε να βγει από τη θάλασσα και να αναζητήσει βοήθεια. Μεταφέρθηκε άμεσα με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τους τραυματισμούς του. Μετά την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων, ο καταγγέλλων αποχώρησε από το νοσοκομείο.

Οι συλλήψεις των δύο ατόμων

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα μετά την καταγγελία του 41χρονου. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου εντόπισαν και συνέλαβαν δύο άτομα, ηλικίας 40 και 34 ετών, στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Τετάρτης, 28ης Οκτωβρίου 2026, μόλις μία ημέρα μετά το φρικτό περιστατικό.

Οι δύο συλληφθέντες είναι επίσης αλλοδαποί, όπως και ο καταγγέλλων. Η ταχύτητα των αστυνομικών αρχών οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη μέρους των φερόμενων δραστών, καθώς η καταγγελία κάνει λόγο για συνολικά έξι άτομα που συμμετείχαν στην επίθεση.

Οι κατηγορίες και η πορεία της υπόθεσης

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία με βαρύτατες κατηγορίες. Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για βιασμό, απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για παράβαση των Νόμων περί όπλων και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι κατηγορίες αυτές αντικατοπτρίζουν τη σοβαρότητα των πράξεων που περιγράφονται στην καταγγελία του 41χρονου.

Οι συλληφθέντες, μαζί με τη σχετική δικογραφία που έχει σχηματιστεί από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα. Εκεί θα υποβληθούν τα στοιχεία της υπόθεσης για τις περαιτέρω νομικές ενέργειες, καθώς η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπολοίπων τεσσάρων φερόμενων δραστών συνεχίζεται.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki