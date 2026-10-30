Γλυφάδα: 46χρονος αναζητείται για εμπρηστικές επιθέσεις σε πρώην συντρόφους

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου στην περιοχή της Γλυφάδας. Ένας 46χρονος άνδρας φέρεται να εξαπέλυσε εμπρηστικές επιθέσεις, στοχεύοντας δύο διαφορετικές πρώην συντρόφους του. Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον φερόμενο ως δράστη και διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του.

Οι εμπρηστικές επιθέσεις

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 46χρονος άνδρας πραγματοποίησε τις εμπρηστικές ενέργειες τα ξημερώματα της Παρασκευής. Οι επιθέσεις αυτές στράφηκαν εναντίον δύο γυναικών, οι οποίες στο παρελθόν είχαν συντροφική σχέση μαζί του.

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών στη Γλυφάδα, οι οποίες ξεκίνησαν τη διαδικασία ταυτοποίησης και αναζήτησης του ατόμου που φέρεται να ευθύνεται για τις ενέργειες αυτές.

Το ιστορικό του φερόμενου δράστη

Ο 46χρονος, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως ο φερόμενος δράστης των δύο εμπρηστικών επιθέσεων, αναζητείται από την Αστυνομία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος άνδρας έχει απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, έχει καταγραφεί η εμπλοκή του σε περιστατικά που αφορούν ενδοοικογενειακή βία. Αυτό το στοιχείο προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην υπόθεση, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη σύλληψή του.

Με πληροφορίες από: parapolitika.gr