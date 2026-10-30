Απεργία σε τρένα και Προαστιακό την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου – Κανονικά το μετρό

Χωρίς δρομολόγια τρένων και Προαστιακού θα μείνει η χώρα την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, λόγω 24ωρης απεργίας που προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις, ενώ, όπως μεταδίδεται, το μετρό θα κινηθεί κανονικά.

Η απόφαση της απεργίας και οι επιπτώσεις

Η 24ωρη απεργία αποφασίστηκε χθες από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ). Η κινητοποίηση αυτή επηρεάζει τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις σε όλη τη χώρα, αφήνοντας τα τρένα και τον Προαστιακό χωρίς δρομολόγια για μία ολόκληρη ημέρα. Αντίθετα, το μετρό θα λειτουργήσει κανονικά.

Η απεργιακή κινητοποίηση της ΠΟΣ έρχεται μετά την προσφυγή της Hellenic Train στη Δικαιοσύνη κατά προηγούμενης 24ωρης απεργίας που είχε προκηρύξει η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ), η οποία εκπροσωπεί τους μηχανοδηγούς.

Η δικαστική απόφαση και η νέα κινητοποίηση

Σύμφωνα με την Hellenic Train, η κινητοποίηση της ΠΕΠΕ κρίθηκε παράνομη από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά. Η εταιρεία αναφέρει ότι το δικαστήριο έκρινε παράνομη την απεργία της ΠΕΠΕ λόγω μη τήρησης νόμιμων διαδικασιών που σχετίζονται με τη στελέχωση ασφαλείας και τα αιτήματα της κινητοποίησης.

Αρχικά, η απεργία είχε προκηρυχθεί από την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε δική της 24ωρη απεργία, δηλώνοντας ότι στηρίζει την ΠΕΠΕ, ως σωματείο-μέλος της.

Οι θέσεις της Hellenic Train

Η Hellenic Train υποστηρίζει ότι η νέα απεργία της ΠΟΣ προκηρύχθηκε χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και προθεσμίες. Κατά την εταιρεία, η νέα κινητοποίηση αποτελεί προσπάθεια παράκαμψης της δικαστικής απόφασης που είχε προηγηθεί.

Η εταιρεία εκτιμά ότι η απεργία που ανακοίνωσε η ΠΟΣ διαταράσσει τη σιδηροδρομική λειτουργία και προκαλεί ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό. Η Hellenic Train κάνει λόγο για συνδικαλιστικές πρακτικές που, πέρα από το ζήτημα της νομιμότητάς τους, υπονομεύουν τον θεσμικό ρόλο της Δικαιοσύνης και την ομαλή λειτουργία των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών.

Η Hellenic Train υποστηρίζει επίσης ότι η δικαστική απόφαση απαγόρευσε μελλοντική απεργία με το ίδιο αντικείμενο.

Τα αιτήματα και η απάντηση της ΠΕΠΕ

Τα αιτήματα που είχαν τεθεί αρχικά από την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την ασφάλεια της κυκλοφορίας, την κατάσταση του τροχαίου υλικού, τις ελλείψεις προσωπικού και τη διαχείριση των εργαζομένων.

Από την πλευρά της, η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης απάντησε ότι η ασφάλεια δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση. Στην ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι η Hellenic Train αρνείται ουσιαστικό διάλογο εδώ και 17 μήνες.

Η ΠΕΠΕ συνδέει τα αιτήματά της με την ασφάλεια της σιδηροδρομικής λειτουργίας και αναφέρεται στην κατάσταση του τροχαίου υλικού και των εγκαταστάσεων, στην εποπτεία των μηχανοδηγών, στην εκπαίδευση και στην εφαρμογή των κανόνων εργασίας.

Με πληροφορίες από: ethnos.gr