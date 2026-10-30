Χειρόφρενο σε τρένα και προαστιακό, δεμένα τα πλοία στα λιμάνια λόγω 24ωρης απεργίας

Σημαντικό μέρος των συγκοινωνιών παραλύει σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, εξαιτίας 24ωρης απεργίας. Οι κινητοποιήσεις αφορούν τους εργαζόμενους στα τρένα, τα πλοία και τον προαστιακό, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις σε όλη τη χώρα. Λόγω της απεργίας, τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα μεγάλα λιμάνια, ενώ ακινητοποιημένα θα είναι και τα τρένα, καθώς και οι συρμοί του προαστιακού.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας θα μείνουν χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, εξαιτίας της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει τρία ναυτεργατικά σωματεία. Η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερων δράσεων των εργαζομένων στα λιμάνια.

Στην απεργία συμμετέχουν συγκεκριμένα η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ). Οι κινητοποιήσεις, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των σωματείων, αφορούν τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας και του Ρίου – Αντιρρίου. Επιπλέον, στις κινητοποιήσεις συμμετέχει και η Ομοσπονδία Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ), η οποία έχει προκηρύξει τρίωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι.

Ακινητοποιημένα τρένα και προαστιακός

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν, επίσης, και οι εργαζόμενοι στα τρένα και τον προαστιακό. Οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς προχωρούν στην απεργιακή κινητοποίηση, η οποία εξαγγέλθηκε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ). Η ΠΟΣ στηρίζει το Σωματείο – Μέλος της, «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης» (ΠΕΠΕ), το οποίο είχε εξαγγείλει απεργία που κρίθηκε παράνομη μετά την προσφυγή της Hellenic Train στα δικαστήρια.

Στα αιτήματα της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ), που εκπροσωπεί τους μηχανοδηγούς, συμπεριλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της κυκλοφορίας, την κατάσταση του τροχαίου υλικού, τις ελλείψεις προσωπικού και τη διαχείριση των εργαζομένων.

Από την πλευρά της, η Hellenic Train υποστηρίζει, σε ανακοίνωσή της, ότι η νέα απεργία της ΠΟΣ προσκρούει σε δικαστική απόφαση που έκρινε παράνομη προηγούμενη κινητοποίηση. Η εταιρεία προαναγγέλλει ουσιαστικά νέα αντιπαράθεση για τη νομιμότητα των απεργιακών ενεργειών. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε την απεργία παράνομη, λόγω μη τήρησης των νόμιμων διαδικασιών που αφορούν τη στελέχωση ασφαλείας και τα αιτήματα της κινητοποίησης.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr