Δίκτυο διαφθοράς με στελέχη δημοσίων υπηρεσιών φέρεται να είχε ο «Mr. Χωριάτικο»

Στοιχεία διαφθοράς σε καίριες δημόσιες υπηρεσίες, έναντι ανταλλαγμάτων, προκύπτουν από τη δικογραφία που αφορά την εγκληματική οργάνωση με κεντρικό πρόσωπο τον Άγγελο Γιαννακόπουλο, γνωστό ως «Mr. Χωριάτικο». Η δικογραφία περιγράφει ένα εκτεταμένο δίκτυο επαφών με στελέχη του δημοσίου, με ενδείξεις για παροχή δώρων και διευκολύνσεων. Μάλιστα, φέρεται να υπήρχαν πληροφορίες για επικείμενους ελέγχους και διοικητικές διαδικασίες.

Εκτεταμένο δίκτυο επαφών και ανταλλαγμάτων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα οποία βρίσκονται σε γνώση του iEidiseis, τουλάχιστον δέκα ανώτερα στελέχη δημοσίων υπηρεσιών χαρακτηρίζονται από μέλη της οργάνωσης ως «δικοί τους». Οι καταγραφές παραπέμπουν σε αθέμιτες συναλλαγές, οι οποίες αφορούν τη λειτουργία του δικτύου.

Το δίκτυο αυτό φέρεται να παρείχε στον Άγγελο Γιαννακόπουλο και την οργάνωσή του διευκολύνσεις και πληροφορίες, ενδεχομένως έναντι ανταλλαγμάτων, σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Οι επαφές αυτές περιγράφονται ως υψηλού βαθμού οικειότητας, με τηλεφωνικές επικοινωνίες για τον προγραμματισμό και την πραγματοποίηση δια ζώσης συναντήσεων.

Ο ρόλος της κατηγορούμενης και το «Κεντρικό Γραφείο»

Μία εκ των κατηγορουμένων φέρεται να είχε νευραλγικό ρόλο στη διαχείριση και λειτουργία του «Κεντρικού Γραφείου» της οργάνωσης, το οποίο συνδεόταν με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο. Το συγκεκριμένο πρόσωπο, μεταξύ άλλων καθηκόντων, είχε αναλάβει την ανάπτυξη αυτού του δικτύου διαπροσωπικών επαφών.

Οι επαφές αυτές διατηρούνταν με στελέχη που κατέχουν θέση προϊσταμένου ή άλλες θέσεις ευθύνης σε δημόσιες υπηρεσίες. Ο υψηλός βαθμός οικειότητας στις επικοινωνίες υποδηλώνει μια στενή σχέση, πέρα από τα τυπικά πλαίσια των δημόσιων λειτουργών.

Επαφές με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Ένα ενδεικτικό περιστατικό που αναφέρεται στη δικογραφία έλαβε χώρα τον Μάρτιο του 2026. Η συγκεκριμένη κατηγορούμενη δέχθηκε τηλεφώνημα από ανώτατο στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας, η κατηγορούμενη ανέφερε ότι κατείχε αντίγραφο εγγυητικής που αφορούσε τον Άγγελο Γιαννακόπουλο, έπειτα από μία αθωωτική απόφαση για επιχείρηση. Η ίδια αναζητούσε πληροφορίες σχετικά με το αν η δικαστική αυτή απόφαση είχε διαβιβαστεί αρμοδίως στην Γενική Διεύθυνση του Ταμείου, με σκοπό την απόδοση του κατασχεθέντος ποσού.

Συνομιλίες για τη ΔΟΥ Καλλιθέας και εργατικό ατύχημα

Η κατηγορούμενη φέρεται να διατηρούσε επαφές «με υψηλό βαθμό οικειότητας» και με άλλα υψηλόβαθμα στελέχη, μεταξύ των οποίων και ανώτατο στέλεχος της πρώην ΔΟΥ Καλλιθέας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το στέλεχος της υπηρεσίας κάλεσε την κατηγορούμενη για να την ενημερώσει να μεταβεί κάποιος προκειμένου «να παραλάβει κάτι που έχει ετοιμάσει», χωρίς να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η κατηγορούμενη, με τη σειρά της, ενημέρωσε πως το στέλεχος της υπηρεσίας «επίκειται να παραλάβει κάτι», χωρίς επίσης να αναφέρει λεπτομέρειες. Η συνομιλία αυτή φέρεται να αφορούσε τη διευθέτηση ενός εργατικού ατυχήματος, υποδηλώνοντας την παρέμβαση του δικτύου σε διοικητικές διαδικασίες.

«Δικοί τους» τουλάχιστον δέκα στελέχη

Συνολικά, τουλάχιστον δέκα στελέχη διαφόρων δημόσιων υπηρεσιών περιγράφονται σε μία κατάσταση που διακινήθηκε μεταξύ των δύο συγκεκριμένων κατηγορουμένων ως «δικοί τους». Αυτό υποδηλώνει ένα οργανωμένο δίκτυο επιρροής και διαφθοράς που εκτείνεται σε διάφορους τομείς του δημόσιου τομέα.

Οι υπηρεσίες στις οποίες φέρεται να διατηρούσε επαφές η κατηγορούμενη περιλαμβάνουν, εκτός από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την πρώην ΔΟΥ Καλλιθέας, και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπως Εφορίες, Αστυνομία, Δήμους και Κτηματικές Υπηρεσίες, όπως αναφέρεται στη δικογραφία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis