Ο «φραπές» ξανά στο δικαστήριο για απείθεια και ψευδή κατάθεση

Ο ευρέως γνωστός με το ψευδώνυμο «φραπές» βρίσκεται σήμερα ξανά στο δικαστήριο, καθώς συνεχίζεται η δίκη του για την κατηγορία της απείθειας. Χθες, ο κατηγορούμενος ζήτησε νέα αναβολή της διαδικασίας, επικαλούμενος κώλυμα της δικηγόρου του. Ωστόσο, το αίτημα αυτό δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο, καθώς ήταν η δεύτερη φορά που προέβαλε τον ίδιο λόγο για αναβολή. Έτσι, η δίκη διακόπηκε και έχει προσδιοριστεί να συνεχιστεί σήμερα το πρωί.

Η σημερινή συνέχεια της δικαστικής διαδικασίας

Πριν την επανέναρξη της δίκης, ο κατηγορούμενος αναμένεται να ακολουθήσει την πρωινή του ρουτίνα, πίνοντας τον εσπρέσο του σε ένα από τα αγαπημένα του καφέ στο Κολωνάκι, προτού μεταβεί εκ νέου στο δικαστικό μέγαρο. Η σημερινή δικαστική διαδικασία αφορά αποκλειστικά την κατηγορία της απείθειας, ένα αδίκημα που σχετίζεται με την κοινοβουλευτική του κλήση.

Η κατηγορία αυτή προέκυψε από την επιλογή του να μην παραστεί στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, όταν κλήθηκε για πρώτη φορά να καταθέσει. Η κλήση αυτή, η οποία έγινε στα τέλη Νοεμβρίου του 2025, αφορούσε την υπόθεση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Οι κατηγορίες για απείθεια στην Εξεταστική Επιτροπή

Η ουσία της κατηγορίας της απείθειας έγκειται στην άρνηση του «φραπέ» να ανταποκριθεί στην πρώτη κλήση που του απηύθυνε η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Η Επιτροπή είχε ζητήσει την παρουσία του για να δώσει κατάθεση σχετικά με τις εξελίξεις και τα ζητήματα που αφορούν την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μια κλήση που χρονολογείται στα τέλη Νοεμβρίου του 2025.

Η τρέχουσα δίκη επικεντρώνεται αποκλειστικά σε αυτό το αδίκημα, δηλαδή την απείθεια προς την κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν περιλαμβάνει το σύνολο των ευρύτερων καταγγελιών που σχετίζονται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο άλλων, ξεχωριστών δικαστικών ερευνών και διαδικασιών.

Δεύτερη υπόθεση: ψευδής κατάθεση και άρνηση απάντησης

Πέρα από την εν εξελίξει δίκη για απείθεια, ο «φραπές» αντιμετωπίζει και μία δεύτερη σοβαρή κατηγορία, αυτή της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία αυτή αφορά όσα φέρεται να υποστήριξε κατά την παρουσία του ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, συγκεκριμένα στις 11 Δεκεμβρίου του 2025.

Παράλληλα, του αποδίδεται άρνηση να απαντήσει σε ερωτήσεις που του τέθηκαν από βουλευτές-μέλη της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης. Για την άρνησή του αυτή, ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της σιωπής. Η δίκη για αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία έχει ήδη προσδιοριστεί και αναμένεται να διεξαχθεί τον Φεβρουάριο.

Το πλαίσιο των καταγγελιών και η αναγνώριση του ψευδωνύμου

Οι καταγγελίες που βαραίνουν τον «φραπές» σχετίζονται με τη δράση που φέρεται να είχε αναπτύξει στο πλαίσιο των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το σύνολο των υποθέσεων αυτών αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου ερευνών για το σκάνδαλο του Οργανισμού, το οποίο έχει απασχολήσει εκτενώς την κοινή γνώμη.

Το ψευδώνυμο «φραπές», με το οποίο ο κατηγορούμενος έγινε ευρέως γνωστός στο κοινό, έχει παραμείνει στη συλλογική μνήμη. Το εν λόγω ψευδώνυμο έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως ιδιαίτερα ευρηματικό και έχει συνδεθεί άρρηκτα με την υπόθεση και τον ίδιο τον εμπλεκόμενο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis