Ακατάλληλο το Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού: Έντομα, υγρασία και ακάλυπτα καλώδια

Υγειονομικά ακατάλληλο για την υγεία και την ασφάλεια των περίπου 100 μαθητών και των δεκάδων καθηγητών του κρίθηκε το Μουσικό Σχολείο, Γυμνάσιο – Λύκειο Βαρθολομιού. Η απόφαση αυτή προέκυψε μετά από έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στις εγκαταστάσεις του σχολείου, αποκαλύπτοντας μια σειρά από σοβαρά προβλήματα.

Η αυτοψία ανέδειξε μια απαράδεκτη κατάσταση, με την εμφάνιση στον χώρο εντόμων και ζωυφίων που τσίμπησαν μαθητές. Οι διαπιστώσεις αυτές προκάλεσαν ιδιαίτερη ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα και τους γονείς.

Τα προβλήματα στις σχολικές αίθουσες

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε έντονη δυσοσμία σε όλες τις αίθουσες – προκάτ, οι οποίες λειτουργούν εδώ και 16 χρόνια. Η κατάσταση αυτή οφείλεται σε εκτεταμένες φθορές, καθώς παντού στο δάπεδο υπάρχουν τρύπες και στις οροφές παρατηρούνται υγρασίες.

Επιπλέον, καταγράφηκαν φθορές και τεχνικές βλάβες στις κλιματιστικές μονάδες, ενώ σε παράθυρα αιθουσών, γραφείων, αποχωρητηρίων και άλλων χώρων απουσιάζουν σίτες, επιδεινώνοντας το πρόβλημα με τα έντομα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η διαπίστωση ότι υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια χωρίς προστατευτική κάλυψη, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού.

Αθλιες συνθήκες και στο προαύλιο

Η άθλια κατάσταση δεν περιορίζεται μόνο στο εσωτερικό των κτιρίων, αλλά επεκτείνεται και στο προαύλιο του Μουσικού Σχολείου Γυμνασίου – Λυκείου. Εκεί, παρατηρείται έλλειψη περίφραξης από ένα σημείο, γεγονός που εγείρει ζητήματα ασφάλειας.

Επίσης, υπάρχουν λιμνάζοντα ύδατα, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν εστία μόλυνσης, καθώς και προβλήματα με τα όργανα γυμναστικής, τα οποία μπορεί να καταστούν επικίνδυνα για τους μαθητές.

Απόρριψη πρότασης μεταστέγασης

Μετά από αυτές τις διαπιστώσεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες πρότειναν να κλείσει το σχολείο προκειμένου να στεγαστεί σε χώρους δημοτικών σχολείων στο Βαρθολομιό και να λειτουργήσει σε απογευματινή βάρδια.

Ωστόσο, η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Η σχολική κοινότητα έκρινε ότι μια τέτοια λύση θα προκαλούσε ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στη φοίτηση των παιδιών, διαταράσσοντας την καθημερινότητά τους και την εκπαιδευτική διαδικασία.

Σύσκεψη στο υπουργείο Παιδείας για άμεσες λύσεις

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκπαιδευτικής διοίκησης, της σχολικής κοινότητας, γονείς και μαθητές.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, εξετάστηκαν αναλυτικά τα ζητήματα υγιεινής, ασφάλειας και στέγασης που αντιμετωπίζει το σχολείο. Συζητήθηκαν επίσης τα άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέχρι να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες επιστροφής των μαθητών στις σχολικές αίθουσες.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η συμμετοχή δύο μαθητών του Μουσικού Σχολείου Βαρθολομιού, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να μεταφέρουν απευθείας στην Υπουργό τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους για τις συνθήκες φοίτησης, την ασφάλεια και την καθημερινότητά τους στο σχολείο.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Πηνειού, Αλέξης Καστρινός, παρουσίασε τις ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, καθώς και τους διεξοδικούς ελέγχους και τις αυτοψίες που έχουν γίνει.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis