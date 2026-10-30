Δημοσκοπήσεις, ο ρόλος Χατζηδάκη και το βιβλίο της Ντόρας Μπακογιάννη απασχολούν το Μαξίμου

Οι βασικές δημοσκοπικές μετρήσεις που δημοσιοποιήθηκαν τον Οκτώβριο εμφανίζονται, εκ πρώτης όψεως, βολικές για την κυβέρνηση, καθώς οι περισσότερες τοποθετούν τη Νέα Δημοκρατία στο 30% στην εκτιμώμενη ψήφο. Ωστόσο, στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα βρίσκεται πέντε με έξι μονάδες χαμηλότερα, δημιουργώντας μια «γκρίζα ζώνη» που απαιτεί συνδυαστικές εκτιμήσεις για την ερμηνεία της.

Πιο προσεκτικοί και ρεαλιστικοί συνδυασμοί ποσοτικών μεγεθών, ποιοτικών ευρημάτων και προβολών, βασισμένοι σε ενδελεχή ανάλυση τάσεων και συμπεριφορών, δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να κινείται διακριτά κάτω από το 30%. Αυτό ακριβώς είναι το σενάριο που φοβούνται στην κυβέρνηση ότι μπορεί να αποτυπωθεί στις μετρήσεις του Νοεμβρίου.

Η υπόθεση Μιχάλη Μπεκίρη και ο ρόλος Χατζηδάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν επιθυμούσε την απομάκρυνση του Μιχάλη Μπεκίρη από το Μαξίμου, κάτι που ήταν εμφανές από την αρχή της υπόθεσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν στελέχη των οποίων η γνώμη έχει βαρύνουσα σημασία, επηρεάζοντας την τελική επιλογή του πρωθυπουργού, ανεξάρτητα από την αρχική του διάθεση.

Στο συγκεκριμένο ζήτημα, η άποψη του αντιπροέδρου Κωστή Χατζηδάκη δεν συνέβαλε στο να επιδείξει το Μαξίμου τα αναμενόμενα αντανακλαστικά. Ο Κωστής Χατζηδάκης είχε ταχθεί υπέρ της παραμονής του Μιχάλη Μπεκίρη.

Η προσδοκία συνάντησης Μητσοτάκη - Καραμανλή

Τελευταία παρατηρείται μια τάση στην κυβέρνηση να «υπερεπενδύει» σε μια συνάντηση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Κώστα Καραμανλή, με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα και διαρροές. Η στρατηγική του διαχωρισμού του Κώστα Καραμανλή από τον Αντώνη Σαμαρά δεν θεωρείται αρνητική, καθώς συντηρεί μια αμφιβολία σχετικά με την ύπαρξη ενός ενιαίου μετώπου απέναντι στην κυβέρνηση.

Είναι γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής διατηρεί ένα δικό του ύφος στην άσκηση κριτικής, την οποία μάλιστα εκφράζει με σαφήνεια, διαφοροποιούμενος από τον Αντώνη Σαμαρά. Ωστόσο, η καλλιέργεια προσδοκιών για μια συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μαζί του δεν χαρακτηρίζεται ως ένδειξη φρονιμότητας και διορατικότητας. Εάν ο στόχος αυτής της συνάντησης δεν επιτευχθεί, η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί τόσο σε επίπεδο εντυπώσεων όσο και ουσίας.

Το αυτοβιογραφικό βιβλίο της Ντόρας Μπακογιάννη

Παράλληλα με τα παραπάνω ζητήματα, το Μαξίμου έχει να διαχειριστεί και ένα άλλο θέμα που αναμένεται να προκύψει. Αν και η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως, το αυτοβιογραφικό βιβλίο της Ντόρας Μπακογιάννη, το οποίο θα παρουσιαστεί τον Δεκέμβριο, ενδέχεται να αποδειχθεί ένα όχι και τόσο απρόσμενο «φασούλι» για την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εάν ισχύσει το σενάριο η Ντόρα Μπακογιάννη να φέρει στο ίδιο βήμα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Κώστα Καραμανλή και τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τότε θα δημιουργηθεί μια πολιτικά αμήχανη εικόνα για την κυβέρνηση. Ο Κώστας Καραμανλής και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, παρότι έχουν διαφορετικές απόψεις σε εθνικά θέματα, ιδίως στα ελληνοτουρκικά, διατηρούν αμφότεροι μια εξόχως κριτική ματιά απέναντι στην κυβέρνηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki