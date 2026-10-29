Η Παρί νίκησε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 99-94 στη Euroleague

Σε μια αναμέτρηση γεμάτη ένταση και ανατροπές, η Παρί κατάφερε να επικρατήσει εκτός έδρας της Μακάμπι Τελ Αβίβ με τελικό σκορ 99-94. Αυτή η νίκη αποτελεί τη δεύτερη συνεχόμενη για τους Παριζιάνους μακριά από τη γαλλική πρωτεύουσα στη EuroLeague, ενισχύοντας τη θέση τους στη διοργάνωση. Ο Ναντίρ Ιφί αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή για την ομάδα του Λεφέβρ, οδηγώντας την στην επιτυχία.

Η πορεία της Παρί και η κατάσταση της Μακάμπι

Μετά από αυτή την επικράτηση, η Παρί έφτασε τις τρεις νίκες (3-6) στη φετινή EuroLeague, καταγράφοντας παράλληλα τη δεύτερη διαδοχική εκτός έδρας επιτυχία της. Η προηγούμενη εκτός έδρας νίκη είχε σημειωθεί κόντρα στην Ντουμπάι BC, δείχνοντας μια ανοδική τάση για την ομάδα της «Πόλης του Φωτός».

Από την άλλη πλευρά, η Μακάμπι Τελ Αβίβ, υπό την καθοδήγηση του Κάτας, υποχώρησε στο 2-7 και συνεχίζει να απογοητεύει τους φιλάθλους της. Παρά τις προσπάθειες παικτών όπως οι Κλαρκ και Κόλσον, η εξάκις πρωταθλήτρια Ευρώπης δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση στο κρίσιμο τελευταίο δεκάλεπτο.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, η Παρί έδειξε τις διαθέσεις της, καθώς ήταν κυρίαρχη στο πρώτο δεκάλεπτο. Με πιο ορθολογικές επιλογές τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, η γαλλική ομάδα έκλεισε την περίοδο προηγούμενη με σκορ 25-17 έναντι του συνόλου του Κάτας.

Ωστόσο, προϊόντος του χρόνου, οι Ισραηλινοί κατάφεραν να ισορροπήσουν το παιχνίδι. Έσφιξαν την άμυνά τους και περιόρισαν τα επιθετικά «ατού» των Παριζιάνων. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την «ομάδα του λαού» να προηγείται με 36-35, έχοντας τρέξει ένα επιμέρους σκορ 19-10 στη δεύτερη περίοδο. Ο Σόρκιν ήταν ο κορυφαίος για τη Μακάμπι στο πρώτο μισό, ενώ για τους Γάλλους ξεχώρισε ο Ναντίρ Ιφί.

Ντέρμπι στην επανάληψη και καθοριστικό φινάλε

Στην επανάληψη, το παιχνίδι παρέμεινε σταθερά ντέρμπι, με καμία από τις δύο ομάδες να μην μπορεί να αποκτήσει ένα ασφαλές προβάδισμα στο σκορ. Οι Μπρισέτ, Κλαρκ και Κόλσον δημιούργησαν μια επιθετική πολυφωνία στο πλευρό του Σόρκιν για τη Μακάμπι, προσπαθώντας να δώσουν ώθηση στην ομάδα τους.

Από την πλευρά της Παρί, οι Ιφί και Ετιέν αναδείχθηκαν σε «κινητήριους μοχλούς», διατηρώντας την ομάδα τους κοντά στο σκορ. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες στους 65 πόντους, σε μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από επιθετική «ραψωδία», καθώς έκλεισε με σκορ 29-30.

Η τελική επικράτηση των Παριζιάνων

Το τελευταίο και καθοριστικό δεκάλεπτο έκρινε την αναμέτρηση. Η Παρί, με ψυχραιμία και ευστοχία, κατάφερε να βάλει μεγάλα σουτ στο φινάλε, εξασφαλίζοντας την τρίτη της νίκη στη διοργάνωση. Το τελικό σκορ 99-94 έδωσε το «ροζ φύλλο» στην ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ο Ναντίρ Ιφί, ο οποίος περιγράφηκε ως «φοβερός και τρομερός» και «φανταστικός», έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επικράτηση της Παρί, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του απόδοση και συμβάλλοντας τα μέγιστα στη δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη της ομάδας του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta