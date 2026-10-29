Γλυφάδα: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα, σώοι οι δύο επιβαίνοντες

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 29 Οκτωβρίου, στη Γλυφάδα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Συγκεκριμένα, ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, κατέληξε στη θάλασσα, στη Β΄ Παραλία της Γλυφάδας. Παρά την αρχική ανησυχία, οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν σώοι από το όχημα.

Το περιστατικό στη Γλυφάδα

Η αναστάτωση στη Γλυφάδα ξεκίνησε το βράδυ της Πέμπτης, 29 Οκτωβρίου, όταν οι κάτοικοι και οι περαστικοί έγιναν μάρτυρες ενός ασυνήθιστου συμβάντος. Ένα όχημα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, βρέθηκε να έχει πέσει στη θάλασσα. Το σημείο όπου συνέβη το περιστατικό ήταν η Β΄ Παραλία της περιοχής, προσελκύοντας την προσοχή των παρευρισκομένων.

Το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, βυθιζόταν στα νερά, δημιουργώντας μια κατάσταση που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τραγωδία. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για ένα σοβαρό ατύχημα, με τις σκέψεις όλων να στρέφονται στην τύχη των επιβαινόντων. Η εικόνα του οχήματος μέσα στη θάλασσα προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Η επιτυχής διάσωση των επιβαινόντων

Ευτυχώς, η εξέλιξη του περιστατικού ήταν θετική για τους δύο ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο. Οι επιβαίνοντες επέδειξαν ψυχραιμία και κατάφεραν να απεγκλωβιστούν από το όχημα χωρίς να χρειαστούν εξωτερική βοήθεια. Με δικές τους δυνάμεις, βγήκαν στη στεριά, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από το Λιμενικό Σώμα, η κατάσταση της υγείας και των δύο είναι καλή. Δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός ή άλλη επιπλοκή που να προκλήθηκε από την πτώση του αυτοκινήτου στο νερό. Η άμεση αντίδραση των επιβαινόντων ήταν καθοριστική για την αίσια έκβαση του συμβάντος.

Οι αδιευκρίνιστες συνθήκες του ατυχήματος

Παρά την ανακούφιση για την ασφάλεια των δύο ατόμων, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο κατέλησε στη θάλασσα παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες. Το όχημα βρέθηκε στο νερό το βράδυ της Πέμπτης, χωρίς να έχει γίνει γνωστό πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να ρίξουν φως στα αίτια.

Το Λιμενικό Σώμα, το οποίο ενημερώθηκε για το συμβάν, δεν έχει διευκρινίσει ακόμη τους παράγοντες που οδήγησαν στην πτώση του αυτοκινήτου. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα οδηγήσουν στην πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού. Η απουσία σαφών πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες δημιουργεί ερωτήματα που αναμένεται να απαντηθούν τις επόμενες ημέρες.

Η διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές

Μετά το περιστατικό, οι αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν το αυτοκίνητο στη θάλασσα. Η Τροχαία Γλυφάδας είναι αυτή που θα αναλάβει τις περαιτέρω ενέργειες, με σκοπό να διαπιστώσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα. Η διαδικασία της έρευνας περιλαμβάνει τη συλλογή μαρτυριών και την εξέταση του χώρου.

Το Λιμενικό Σώμα, από την πλευρά του, παρείχε την αρχική ενημέρωση για το συμβάν και παρακολουθεί τις εξελίξεις. Η συνεργασία των δύο αρχών είναι απαραίτητη για την ολοκληρωμένη διερεύνηση. Αναμένεται ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν προκειμένου να εξακριβωθούν όλα τα δεδομένα και να δοθούν απαντήσεις σχετικά με το πώς ένα όχημα κατέληξε στη θάλασσα στη Β΄ Παραλία της Γλυφάδας το βράδυ της Πέμπτης, 29 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit