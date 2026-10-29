Ο Γιώργος Κούτσιας εντυπωσίασε με δύο γκολ στο Λιγκ Καπ Πορτογαλίας

Ο Γιώργος Κούτσιας αναδείχθηκε πρωταγωνιστής για τη Φαμαλικάο, πετυχαίνοντας δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Μπράγκα, στο πλαίσιο του Λιγκ Καπ Πορτογαλίας. Ο Έλληνας επιθετικός διανύει μια εξαιρετική περίοδο με τη φανέλα της πορτογαλικής ομάδας, επιβεβαιώνοντας την καλή αγωνιστική του κατάσταση με αυτή την εμφάνιση.

Τα δύο τέρματα του Κούτσια ήταν καθοριστικά για την πορεία του αγώνα, προσφέροντας σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο. Η επίδοσή του αυτή τον φέρνει σε μια ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν, με τον ίδιο να συνεχίζει να βρίσκει δίχτυα σε διάφορες διοργανώσεις.

Τα δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο

Ο Γιώργος Κούτσιας άνοιξε το σκορ για τη Φαμαλικάο στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Το πρώτο του τέρμα ήρθε μετά από μια εξαιρετική πάσα του Marcos Pena, ο οποίος σέρβιρε τον Κούτσια με μεγάλη κλάση. Ο Έλληνας φορ δεν συγχώρεσε στην τελική προσπάθεια, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του στην Pedreira.

Λίγο αργότερα, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο 22χρονος επιθετικός σημείωσε και το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Συγκεκριμένα, στο 49ο λεπτό, ο Κούτσιας εκτέλεσε εύστοχα ένα πέναλτι, διαμορφώνοντας το 1-2 υπέρ της Φαμαλικάο. Με αυτά τα δύο τέρματα, η Φαμαλικάο βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση πριν την ανάπαυλα του αγώνα.

Η αγωνιστική φόρμα του Έλληνα φορ

Η εμφάνιση του Γιώργου Κούτσια κόντρα στην Μπράγκα αποτελεί συνέχεια της εξαιρετικής του πορείας με τη Φαμαλικάο. Ο νεαρός επιθετικός έχει δείξει σταθερότητα και αποτελεσματικότητα καθ' όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν, κάτι που επιβεβαιώνεται από την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο.

Η ικανότητά του να βρίσκεται στη σωστή θέση και να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται, τόσο με ανοιχτό παιχνίδι όσο και από την άσπρη βούλα, υπογραμμίζει την καλή αγωνιστική του κατάσταση. Η συνεισφορά του είναι εμφανής και σημαντική για την ομάδα του στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο.

Ο απολογισμός της φετινής σεζόν

Με τα δύο γκολ που σημείωσε απέναντι στην Μπράγκα, ο Γιώργος Κούτσιας έφτασε συνολικά τα επτά τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν. Η επίδοση αυτή καταδεικνύει την παραγωγικότητά του και την αξία του για τη Φαμαλικάο.

Από τα επτά αυτά γκολ, τα πέντε έχουν σημειωθεί στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, όπου ο Κούτσιας έχει καθιερωθεί ως βασικό στέλεχος της επιθετικής γραμμής. Τα δύο τέρματα στο Λιγκ Καπ Πορτογαλίας ήταν τα πρώτα του σε αυτή τη συγκεκριμένη διοργάνωση, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στην αγωνιστική του συγκομιδή.

Η σημασία της εμφάνισης στο Λιγκ Καπ

Η διπλή επιτυχία του Γιώργου Κούτσια στο Λιγκ Καπ Πορτογαλίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς όχι μόνο βοήθησε τη Φαμαλικάο να αποκτήσει προβάδισμα, αλλά σηματοδότησε και την πρώτη του φορά που βρίσκει δίχτυα σε αυτή τη διοργάνωση. Μέχρι πρότινος, τα γκολ του προέρχονταν αποκλειστικά από το πρωτάθλημα.

Η παρουσία του Έλληνα επιθετικού στην αναμέτρηση με την Μπράγκα, μια ομάδα με σημαντική παρουσία στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο, υπογραμμίζει την ικανότητά του να αποδίδει σε υψηλό επίπεδο και σε κρίσιμα παιχνίδια. Η συμβολή του αναμένεται να συνεχιστεί και στις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της Φαμαλικάο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta