Απεργία την Παρασκευή σε τρένα και προαστιακό σιδηρόδρομο

Ακινητοποιημένα θα παραμείνουν την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου τα τρένα και ο προαστιακός σιδηρόδρομος, εξαιτίας 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης. Την απεργία εξήγγειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), εκφράζοντας τη στήριξή της προς το Σωματείο-Μέλος της, την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ). Η συγκεκριμένη κινητοποίηση έρχεται μετά την προσφυγή της Hellenic Train στα δικαστήρια, η οποία οδήγησε στο να κριθεί παράνομη μια προηγούμενη απεργία που είχε εξαγγείλει η ΠΕΠΕ.

Τα αιτήματα των μηχανοδηγών

Η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ), η οποία εκπροσωπεί τους μηχανοδηγούς, έχει θέσει μια σειρά αιτημάτων που αφορούν κρίσιμα ζητήματα για τη λειτουργία των σιδηροδρόμων. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται θέματα που σχετίζονται άμεσα με την ασφάλεια της κυκλοφορίας των συρμών, ένα σημείο που θεωρείται αδιαπραγμάτευτο από τους εργαζόμενους.

Επιπλέον, τα αιτήματα της ΠΕΠΕ εστιάζουν στην κατάσταση του τροχαίου υλικού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για βελτιώσεις και συντήρηση. Σημαντική θέση στην ατζέντα των μηχανοδηγών κατέχουν επίσης οι ελλείψεις προσωπικού, ένα πρόβλημα που, σύμφωνα με την Ένωση, επηρεάζει την ομαλή λειτουργία και την ασφάλεια. Τέλος, η διαχείριση των εργαζομένων αποτελεί ένα ακόμη σημείο προβληματισμού και διεκδίκησης από την πλευρά της ΠΕΠΕ.

Η αντίδραση της Hellenic Train και η δικαστική απόφαση

Από την πλευρά της, η εταιρεία Hellenic Train εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υποστηρίζει ότι η νέα απεργία της ΠΟΣ προσκρούει σε προηγούμενη δικαστική απόφαση. Η εταιρεία τονίζει ότι το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά είχε κρίνει παράνομη την απεργία, επικαλούμενο τη μη τήρηση των νόμιμων διαδικασιών που αφορούν τη στελέχωση ασφαλείας και τα αιτήματα της τότε κινητοποίησης.

Η Hellenic Train προαναγγέλλει ουσιαστικά νέα αντιπαράθεση σχετικά με τη νομιμότητα των απεργιακών ενεργειών. Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία επισημαίνει ότι η δικαστική απόφαση απαγόρευσε ρητά την πραγματοποίηση μελλοντικής απεργίας με το ίδιο αντικείμενο. Χαρακτηρίζει δε την κινητοποίηση που προανήγγειλε η Ομοσπονδία ως μια προσπάθεια παράκαμψης της δικαστικής απόφασης.

«Διαταραχή στη σιδηροδρομική λειτουργία και ταλαιπωρία των επιβατών»

Σύμφωνα με την Hellenic Train, η προαναγγελθείσα απεργία προκαλεί διαταραχή στη σιδηροδρομική λειτουργία και ταλαιπωρία των επιβατών. Η εταιρεία αναφέρει πως τέτοιες πρακτικές, πέραν του ζητήματος της νομιμότητάς τους, υπονομεύουν τον θεσμικό ρόλο της Δικαιοσύνης. Επιπλέον, διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών και προκαλούν σοβαρή αναστάτωση και ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό.

Η Hellenic Train τονίζει ότι το επιβατικό κοινό καλείται, για ακόμη μία φορά, να υποστεί τις συνέπειες συνδικαλιστικών ενεργειών που δεν ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις. Η εταιρεία αφήνει στην κρίση του επιβατικού κοινού τις συγκεκριμένες συνδικαλιστικές πρακτικές, υποστηρίζοντας ότι αποκαλύπτουν την πραγματική στάση των συνδικαλιστικών οργανώσεων απέναντι στους επιβάτες.

«Η επιλογή της εκ νέου προκήρυξης απεργίας, παρά την προηγηθείσα δικαστική απόφαση, καταδεικνύει ότι η ταλαιπωρία των επιβατών αντιμετωπίζεται ως αποδεκτή συνέπεια της συνδικαλιστικής τους τακτικής», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της εταιρείας, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για την επανάληψη των κινητοποιήσεων.

«Η ασφάλεια δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση»

Σε απάντηση των δηλώσεων της Hellenic Train και της δικαστικής απόφασης, η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ) εξέδωσε δική της ανακοίνωση. Μέσω αυτής, η Ένωση τονίζει με έμφαση πως η ασφάλεια δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη σταθερή θέση των μηχανοδηγών σχετικά με την προτεραιότητα της ασφάλειας έναντι άλλων ζητημάτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki