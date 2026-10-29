Τρεις συλλήψεις για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα

Στη σύλληψη τριών ατόμων, δύο Ελλήνων και ενός Αλβανού, προχώρησαν οι αρχές, καθώς φέρονται να είναι οι υπαίτιοι της φονικής έκρηξης που σημειώθηκε στην Πλάκα και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι προκάλεσαν δολιοφθορά στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, με σκοπό την κλοπή χάλκινων σωληνώσεων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από μια ενδελεχή έρευνα 34 ημερών, η οποία διεξήχθη υπό την εποπτεία των εισαγγελικών αρχών και οδήγησε στην έκδοση τριών ενταλμάτων σύλληψης. Η διερεύνηση των ενεργειών τους και η τεκμηρίωση της σύνδεσής τους με το τραγικό συμβάν αποτέλεσαν τον κεντρικό άξονα των ερευνών.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Οι τρεις άνδρες, δύο εκ των οποίων είναι Έλληνες και ένας Αλβανός, συνελήφθησαν κατόπιν ενταλμάτων που εκδόθηκαν από τις εισαγγελικές αρχές. Φέρονται να ευθύνονται για τη δολιοφθορά που προκάλεσαν στις σωληνώσεις της εγκατάστασης φυσικού αερίου, ενέργεια που είχε ως απώτερο σκοπό την κλοπή χάλκινων σωληνώσεων.

Η πράξη τους αυτή οδήγησε στη διαρροή αερίου και εν τέλει στην έκρηξη, η οποία κόστισε τη ζωή σε έξι άτομα. Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας υπογραμμίζει τη σημασία της διερεύνησης των ενεργειών τους και της τεκμηρίωσης της σύνδεσής τους με την τραγωδία.

Η πολύμηνη έρευνα των αρχών

Η έρευνα για την υπόθεση διήρκεσε 34 ημέρες και πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία των εισαγγελικών αρχών, με την ενεργό συμμετοχή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) της Πυροσβεστικής. Μέρος της διερεύνησης αποτέλεσε η ανασύσταση του χώρου της έκρηξης.

Μέσα από μεθοδικές και συντονισμένες ενέργειες, οι αρχές επιχείρησαν να αποτυπώσουν τη θέση και τη σχέση των ευρημάτων μεταξύ τους, καθώς και να ανασυνθέσουν την αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στην τραγωδία. Η προσπάθεια αυτή ήταν καθοριστική για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Επιστημονική τεκμηρίωση και κρίσιμα ευρήματα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην επιστημονική τεκμηρίωση της υπόθεσης. Για τον σκοπό αυτό, η Δ.Α.Ε.Ε. συνεργάστηκε με διορισμένους πραγματογνώμονες, μεταξύ των οποίων ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και χημικός, καθώς και με το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου μεταλλογνωσίας του τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η εξειδικευμένη εξέταση των πειστηρίων και η συνδυαστική αξιολόγηση των επιστημονικών και ανακριτικών ευρημάτων ενίσχυσαν την τεκμηρίωση των συμπερασμάτων της έρευνας. Καθοριστικό ήταν το εύρημα ενός τμήματος χαλκοσωλήνα που εμφάνιζε παραμόρφωση. Ειδικοί από το Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας του ΕΜΠ βεβαίωσαν ότι ο σωλήνας δεν είχε παραμορφωθεί από την έκρηξη, αλλά από εφελκυσμό, δηλαδή είχε σπάσει επειδή κάποιος τον τράβηξε προσπαθώντας να τον αποσπάσει. Αυτό το εύρημα άλλαξε την πορεία των ερευνών.

Η ανασύνθεση των γεγονότων και το βίντεο-κλειδί

Η διαδικασία της ανασύνθεσης των γεγονότων συνδυάστηκε με την ενδελεχή ανάλυση οπτικοακουστικού υλικού. Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν στοιχεία που προέκυψαν κατόπιν άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, καθώς και η συστηματική αξιολόγηση των πειστηρίων που συλλέχθηκαν από το σημείο της έκρηξης.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο φέρονται να καταγράφονται οι τρεις άνδρες να εισέρχονται στο τριώροφο κτίριο λίγες ώρες πριν από τη φονική έκρηξη. Στη συνέχεια, φαίνονται να αποχωρούν τρέχοντας, μέσα σε ελάχιστα λεπτά, κρατώντας ένα κομμάτι χαλκοσωλήνα. Το οπτικοακουστικό αυτό υλικό θεωρείται σημαντικό στοιχείο για την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis